中年剧爱情又是“玛丽苏”？剧本要更走心

对于《老男孩》，大家吐槽得最多的是剧情俗套，“画面场景道具都让人觉得应该还不错，但剧情推动完全没有说服力！矛盾冲突都生硬”。

原标题：中年爱情变成了“杰克苏”？剧本需要更走心

《老男孩》剧照

《美好生活》剧照

目前的荧屏，中年男性题材是一大热门。《美好生活》热度最高，演员演技、部分细节处理都值得表扬，但编剧手法单一，主角们的中年危机往往会演变成中年爱情故事，《老男孩》也存在同样问题。所以我们认为，只有剧本更合理，好演员才能更出彩。

中年危机变成了中年爱情故事

最近的荧屏，中年题材大火，里面涉及的中年危机话题引人关注，但多半最后成了一个中年爱情故事。年度爆款《我的前半生》里有这样的套路，《美好生活》与《老男孩》都“难逃争议”。

正在东方卫视播出的《美好生活》中，张嘉译扮演的男主角徐天，可谓颇具代表性的“问题中年”：先是在美国创业失败，接着婚姻亮起了红灯，在回国飞机上发现心脏有问题，要换心。此后，徐天移植的心脏，恰恰是出版社编辑梁晓慧（李小冉饰）前夫的心脏，两人的关系开始剪不断理还乱。

《老男孩》中，刘烨饰演的“老男孩”吴争，不仅因为“从天而降”的16岁儿子生活突然变得一团乱，光鲜的机长生涯也因为腰伤和违反纪律问题面临危机。这时候，爱情拯救了生活，吴争和儿子的老师林小欧（林依晨饰）展开了一段欢喜冤家式的爱情。

事实上，不少剧集打着“中年危机”的名号，但遗憾的是，剧情最终只围绕感情戏展开。《我的！体育老师》中，体育老师马克离婚后带着一双儿女，事业并没有多成功，却要和年轻女孩组建起新的家庭。《凡人的品格》里，林永健和蒋欣上演资深制作人和新人的职场爱情，很多时候让人看得尴尬。

要注意到，这一日益普遍的编剧手法被认为略显单一，好评并不多，“中年危机包含很多内容，如果剧本足够好，就能对中年危机有更深刻全面的解读，或许能打动更多人”。

张嘉译被年轻女孩追靠谱吗？

套路化如此严重的影视作品，要想吊起观众持续追看的胃口，一定不容易，选择合适的演员去演剧中的大叔是关键，因为只有足够有魅力的角色，在遭遇中年危机之后，才可能迅速和比自己年龄小不少的女人展开一段感情，甚至是纠葛在几个人中间。

《美好生活》中，徐天身体状况不好，事业缺乏成就，个性魅力不足，还离了婚，却要和梁晓慧的徒弟贾小朵擦出火花，后者比他小20多岁。贾小朵说，对他产生感觉，是他们在电梯里遭遇生死时刻开始的，徐天对她开玩笑说“我要负责你一辈子”。更令人不解的是，贾小朵的富豪爸爸对这段感情居然不怎么反对。

《老男孩》中，刘烨和林依晨年龄差距不大，但林依晨兼具少女的可爱与熟女的风情，这使得两者的搭配度尚可。在同辈演员中，张嘉译应该在戏里和年轻女孩谈恋爱次数最多，每次的表演都没有太大问题，非常自然，很生活化，但外貌和身形的局限让感情戏无法令人信服。可能意识到这个问题，他本人接受采访时也坦言表演中有些别扭，未来会尽量减少这种戏路。

有观众认为，国内能成功驾驭“魅力大叔”类型的演员很少。据悉，陈建斌、吴秀波等人都正在尝试，搭档分别是李一桐和Angelababy，外界期待他们能令观众有所改观。

剧本需要更走心

不得不承认，《美好生活》收视热度持续高企，和演员演技“在线”有关，一些细节的处理也值得点赞。首先是镜头的流动。无论是演员在街上走，还是在地铁的戏份，都给人营造出强烈的都市感和生活质感，凸显人物心态和情绪的各种起伏。而在以往，现代剧基本都是在搭出来的室内景拍摄，镜头运用比较死板，给人感觉很假。

其次，尽管剧中主角们爱情的发生令人莫名其妙，但诠释爱情的各种形态还是让人有共鸣，卑微、纯真、温暖、平淡等都在几对关系上有所体现，带给大家更多的思考；“带点日剧的温情，带点韩剧的浪漫，带点英剧的生活哲学，最主要的还是国产电视剧的一地鸡毛。愿我们都能像剧情一样，见识过彼此的阴影，还愿意牵着手，在红尘里打滚，做个打嗝放屁嬉笑怒骂的平凡人”。

这部戏集结了一堆好戏之人，包括张嘉译、李小冉、宋丹丹、牛莉、李乃文、辛柏青、陈美琪、程煜、姜妍、岳以恩等人，其中许多演员放在任何一个戏里，都能挑起大梁。这样超强的演员阵容同组拍摄，提高了观众的期待，但该剧开播以来口碑有所下滑，没能成为预想中的爆款。

最大的原因还是剧本不够优秀：人设不接地气、剧情不够合理、多角关系让人设崩塌；“国产家庭伦理剧、情感剧就像中国式的家庭关系一样，整个一锅乱炖。也不知道编剧怎么想的，非得弄出千丝万缕大家乱哄哄搅和在一起的关系不可”。

对于《老男孩》，大家吐槽得最多的是剧情俗套，“画面场景道具都让人觉得应该还不错，但剧情推动完全没有说服力！矛盾冲突都生硬”。可见，即便是中年危机这样的题材召集到了人气演员，剧本质量仍然是一部戏成功的关键所在。这要求编剧团队具备更丰富的生活经验，花更多时间，才能写出更走心、更符合生活逻辑的剧本。

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