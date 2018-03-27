现实题材剧增多或成70后女演员新机遇

与年轻演员扎堆古装玄幻剧不同，情感剧依然是这些70后女演员的主战场，但是与今年开年播出的多部言情向的都市情感剧不同，这批女演员主演的大多还是比较偏正剧的情感剧。

70后女演员

郝蕾主演的《情满四合院》备受好评。

刘涛出演了《军师联盟》中为数不多的女性角色之一。

梅婷在《琅琊榜之风起长林》中表现出色。

李小冉在《大丈夫》中勇敢追爱。

陈数在玄幻剧《择天记》中出演圣后一角

陈数在玄幻剧《择天记》中出演圣后一角，是这些70后女演员中极少数出演过玄幻剧的演员。

袁泉和马伊琍主演的《我的前半生》成去年的热剧。

近五十的男演员还扎堆荧屏和小姑娘谈情说爱，不少80后的女演员已经只能在电视剧里给别人当妈了。日前，一部由网友虚构的电视剧《淑女的品格》掀起热议，在这部虚构剧中，俞飞鸿、袁泉、陈数等人将分别饰演秉持不婚主义的大龄女青年。以都市精英女性为主角的设定并没有太多推陈出新之处，对观众来说，这部虚构剧最吸引人的点在于几位70后的女演员，她们有颜值、有气质、有演技，但她们近几年的主演机会和其演技不成正比，新京报记者不完全统计11位70后女演员近5年主演剧集，并专访知名编剧宋方金和电视剧《陪读妈妈》总制片人蒋译霆，探讨70后女演员们的市场空间。

类型

情感剧、历史正剧谍战剧居多

与年轻演员扎堆古装玄幻剧不同，情感剧依然是这些70后女演员的主战场，但是与今年开年播出的多部言情向的都市情感剧不同，这批女演员主演的大多还是比较偏正剧的情感剧，比如去年播出，由郝蕾主演的《情满四合院》。在这类剧集中，主人公的个人经历往往跟时代大背景相互映照，人设也更饱满、有层次。

此外，历史正剧中也常见到这批女演员的身影，不过历史正剧大多从男性视角展开，女演员基本只能在其中饰演主演的夫人或者母亲，比如刘涛在《军师联盟》中饰演司马懿的夫人张春华，宁静在《大秦帝国》系列中饰演秦宣太后芈八子。这种现象更多是由于历史题材能给女演员提供的空间本身就有限，而女性角色最容易有亮点的唐史题材，这两年也更多见于大女主戏说题材而非历史正剧。

战争题材，尤其是谍战剧，也是70后女演员们施展演技的舞台。在列入统计的11位女演员中，有9位主演过谍战或者抗战剧。谍战剧经历了一段沉寂期后重回热议焦点，《风筝》和《和平饭店》都取得了不错的口碑，但这个品类有明显的演员年轻化趋势。2016年播出的《解密》与《麻雀》，主演方面均起用了新生代流量演员，虽然部分演员的演技引发了观众的猛烈吐槽，但两部剧的热度都不差。

原因

市场跟风年轻人喜好

编剧宋方金表示，跟风是影视创作的一大特点，诞生过好几部热门剧集的大女主题材这两年受到投资方的格外青睐。此外，大IP剧也是这两年市场比较偏爱的题材，这两种题材往往喜欢起用年轻演员，因为电视台和视频网站目前都更倾向于为年轻人服务。“这就导致40岁以上的演员，尤其是女演员可能没戏可演，因为没人开发这个年龄段的项目。本来这些演员都是当打之年，但现在不仅没戏可演，市场地位也岌岌可危。”

前段时间杀青的电视剧《陪读妈妈》，由梅婷等70后中坚演员主演，该剧制片人蒋译霆透露，“确实有一些投资方觉得这种题材不太符合当下的流行趋势，但也有投资方曾经跟我说，现在的观众逐渐更多地把关注点放在与自身息息相关的事物上，但是在目前的影视剧市场上，真正贴近观众生活的作品却有减无增。在这样的背景下，市场急需一些关注家庭和特殊人群的影视作品。”

另一方面，70后女演员们比较擅长的现实主义题材剧有时也被认为与年轻人有代沟。对此，蒋译霆表示，“所有年龄层都希望看到和自己现实生活更加贴近的内容，以前大家认为年轻人和现实题材的电视剧绝缘，很大程度上是因为有些影视作品与年轻人真实生活相距太远，剧中人物语言的僵化和性格的模式化也容易使年轻观众厌倦。”

未来

可能靠现实题材“翻红”

不过，市场热衷的题材并非一成不变，经历古装大女主、大IP的几年洗礼之后，观众已经感到厌烦，此类剧集的热度和口碑也在逐渐下滑。

宋方金认为电视剧市场对题材的喜好有轮回，“从去年来看，现实主义题材的剧目正在重新崛起，这是个非常良好的现象”。

蒋译霆认为，70后女演员在阅历上的优势，是年轻演员无法替代的。“她们不仅经验更丰富，还会将自身的经历与角色相结合，这些演员在表演时会让整个角色丰满许多。比如在《陪读妈妈》中，妈妈们需要应对很多家庭情况，这些剧情如果让没有家庭经验的年轻演员来演，就会缺乏代入感，在人物塑造上也会显得比较单薄，请这些有经验的演员来表演，就会把自己做母亲、做妻子、做女儿的心态拿出来，融入到角色里，自然也会让观众感觉‘走心’。这样的特质对演员来说，可以说是弥足珍贵的。”

与此同时，现实主义题材的剧集本身也在经历自我革新，努力与年轻人的偏好接轨。“现在我们在制作现实题材电视剧的过程中，会特别关注剧中人物的语言模式和性格的多样性，比如在人物对话中加入富有网感的词汇，力求让年轻观众感到亲切。”蒋译霆说。

采写/新京报记者 王雪琦

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）