堪比超长连续剧：比伯赛琳娜又被曝正式分手

比伯带模特巴斯金回家的前一天，赛琳娜被拍到在澳洲出海游玩，和一位帅气男生打打闹闹，很是亲密。比伯泡妹子有可能是想激赛琳娜吃醋，结果一不小心玩过了。

原标题：比伯赛琳娜被曝正式分手 知情人媒体各执一词

比伯赛琳娜

新浪娱乐讯 据外媒报道，贾斯汀·比伯（Justin Bieber）与赛琳娜·戈麦兹（Selena Gomez）的暂时分开被曝最终成为更加深思熟虑、持久的正式分手。这样的结局吃瓜群众应该并不意外，毕竟上个星期金发美女巴斯金·珊平（Baskin Champion）在比伯家中单独留宿是实锤。

知情人透露，赛琳娜和比伯断了联系，她喜欢和朋友们一起打发单身时光。“赛琳娜意识到虽然他做出了积极的改善，他们还是无法完美契合。”但有媒体还是保持原来的说法----比伯只想和赛琳娜发展恋人关系。“最近的分手令他颇为伤情，只能努力充实自己的每一分钟，等着两人的问题得到解决。比伯是通过朋友与巴斯金相识，一起出去玩过几次。他很喜欢她的陪伴，但说他们约会为时太早。比伯不会对赛琳娜以外的任何人动真心。”朋友也说，“从头到尾他想的说的都是赛琳娜，在他这里，和她的一章完全没翻篇儿。”

赛琳娜和比伯如今都在洛杉矶，两人自从二月底以来就没有一起出现过，粉丝们正期待星期三晚，能在他们常去的教堂见到两人。

比伯带模特巴斯金回家的前一天，赛琳娜被拍到在澳洲出海游玩，和一位帅气男生打打闹闹，很是亲密。比伯泡妹子有可能是想激赛琳娜吃醋，结果一不小心玩过了。（布布）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）