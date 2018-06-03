与大众审“美”背道而驰，未必是坏事

某选秀节目刚红火起来的时候，观众们的议论点都在另外几名漂亮的选手那里，王菊因为形象与“主流”审美有差异，还差点被淘汰。谁曾想，“不漂亮”的王菊人气突然高涨。

“最美搬运工”阿珠。

媒体爆出几年前的王菊，符合“主流”审美。

2018年某选秀节目上的王菊。

粉丝自发制作的波普风格的王菊头像，在各大新媒体传播。

[一家之言]

这几天你的朋友圈可能被“王菊”、“陶渊明”刷屏了。后者并不是那位大诗人，而是选秀选手王菊的后援团，语出周敦颐《爱莲说》中“晋陶渊明独爱菊”这句。这位选手从位列36即将淘汰，到被大众所知，排名飙升到第1位，仅仅用了几天时间。相信这并不是网友们的一时兴起，其中方方面面，都在展示着这个时代的审美变化和舆论风向。

八竿子打不着的两人在同一时间走红

在说王菊之前，笔者想到另一位最近走红的素人，号称“香港最美搬运工”的阿珠。镜头里的她眉清目秀，干干净净的，但是更吸引人注意力的是她手臂和腿部的肌肉线条，这一定是在长期的劳动中练成的。她对记者说“只要有汗出有粮出（有钱赚），就没有什么问题”，“我不可以倒下，因为我倒下就没有人可以撑着我”。

不顾忌皮肤会不会晒黑，女生肌肉发达会不会难看，靠自己的双手，堂堂正正地生活——她的美是在奋斗中塑造的。

她会让人不禁想起港剧中那些精干的女强人，不管是女律师还是女医生，都是与阿珠非常相似的女性角色。

艺术源自生活、反映生活，无论是肌肉力量还是心灵力量，让我们看到这些独特榜样的身影。

说回王菊之火，这就更有意思了。某选秀节目刚红火起来的时候，观众们的议论点都在另外几名漂亮的选手那里，王菊因为形象与“主流”审美有差异，还差点被淘汰。谁曾想，“不漂亮”的王菊人气突然高涨，大票“陶渊明”为她充会员，哭着喊着要Pick（选择）菊姐。漂亮，一下子从前提条件的位置上消失了。火到什么程度呢？前一天还在36名，在只要33名选手的赛制前摇摇欲坠，后一天就冲到了第一位，她是被大众粉丝送上点赞第一的位置的。

让路人转粉的秘诀：直面自己的不一样

王菊之所以用一个周末的时间迅速出圈（意思是小范围的喜好为大众所知），因为这些大众粉丝们在其身上看到了“独特”。王菊起初被批黑、胖，这些形容投射到普通人身上，就是那些令我们自卑，或者令我们觉得不如人的地方。但她并不避讳别人这么讨论她，也不愿意回到几年前。在媒体公布的一些照片里，几年前的她更符合“主流审美”：瘦且白。她选择直面自己的不一样，这给了公众勇气。

在以前国内外很多影视剧里，我们喜欢“丑女”变“美女”的桥段，丛《丑女无敌》到《不良笑花》，丛《丑女大翻身》到《初恋这件小事》，里面的女性经常是“被改造”的对象，当一个被认为“丑”的女主经过化妆、服饰、珠宝、整容等等流程后，变“美”站在我们面前，观众会在脑海里实现虚幻的“成长”，这种成长是被外在加持的。当曲终人散时，我们还是会与“不完美”的自己独处。如果你独立善良又强大，但没有颜值，便很难拥有主角光环。这样的作品在潜移默化中，“看脸”这件事成了“理所当然”。

王菊这样的选手，一下子戳破了“美”的标准，让普通人真正找到自己的独特性。所以，哪怕很多人没有看过她的比赛，也对她不熟悉，只是凭借一些她在节目中的截图，就迅速地“路转粉”。这个层面上看，王菊是具有偶像潜质的，她身体力行地教育了一批粉丝。

可以说，选秀选手王菊和搬运工阿珠，都以一种样貌之外的形式，Pick了自己的生活和存在方式。这也让我们看到，主流审美的改变，需要有些人勇敢站上流行的潮头，更需要普通女性身体力行，用独立自主的生活态度和专业的能力赢得社会舆论的尊重，拓展公众的认知。

□刺猬果（娱评人）

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