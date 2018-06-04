荧屏新剧相继定档 大古装回归表现受关注

本月荧屏，有两部古装大剧颇受关注，包括杨幂、阮经天等主演的《扶摇》和张涵予、秦俊杰、李雪健等主演的《天下长安》。

原标题：荧屏新剧相继定档 大古装回归 表现受关注

进入2018年以来，多部大古装剧迟迟未能跟观众见面——据统计，截至今年五月，在央视及一线卫视上播出的古装大剧并不多，有影响力的也只有《琅琊榜之风起长林》《凤囚凰》。不过，在6月已经定档的新剧中，杨幂领衔的《扶摇》和张涵予李雪健等主演的《天下长安》有望再掀大古装热潮。但是，《扶摇》采用的是周播，同时段黄金档新剧有陈坤的《脱身》、张鲁一佟丽娅的《爱国者》等阵容、故事强劲的对手，因此，杨幂和《扶摇》能否再次成为话题和流量担当，值得留意。

《扶摇》海报

《天下长安》海报

古装 《扶摇》《天下长安》离“爆款”有多远？

今年电视荧屏迟迟未能迎来“爆款”，有业内人士认为，大古装剧的意外缺席或是原因之一。从待播的周迅《如懿传》、范冰冰《巴清传》、倪妮《天盛长歌》和正在拍摄的章子怡《江山故人》、汤唯《大明皇妃孙若微传》中不难看出，当红花旦们偏爱大古装剧——大古装剧里人物成长线索明晰，演员会有比较大的发挥空间。而对观众来说，看花旦们在古装剧里跟戏骨们飙演技，很有吸引力。

本月荧屏，有两部古装大剧颇受关注，包括杨幂、阮经天等主演的《扶摇》和张涵予、秦俊杰、李雪健等主演的《天下长安》。从阵容看，两部古装剧都有名演员助阵，而且从目前曝光的内容看，两剧的故事情节都比较丰满，具有“爆款”潜质，有望成为流量及话题担当。

其中，《扶摇》吊足原著粉们的胃口。去年一部《三生三世十里桃花》成为同时段收视及话题担当，不仅让杨幂、赵又廷再“火”一把，还一举捧红了热巴、张彬彬等小花、小生。随后，杨幂宣布搭档阮经天合作《扶摇》，让不少大呼“还没看够‘三生三世’”的粉丝们翘首以盼。据悉，《扶摇》根据天下归元小说《扶摇皇后》改编，讲述扶摇为解上古五重封印，踏上五洲历险之路，在此过程中与长孙无极相识相爱的故事。

“收视女王”加上大IP和热门题材，《扶摇》这部剧从开拍到现在播出备受关注，加上杨幂此前出演的每部古装剧让观众从未失望，因此《扶摇》被寄希望延续收视神话。但值得注意的是，这次《扶摇》选择了周播，此前不少周播剧因为时间太长、集数太多而让观众对剧集热度渐渐走低，后半段播出常常悄无声息，所以铁粉们对《扶摇》的前景颇为担忧。此外，《扶摇》的播出时间还碰上万众瞩目的世界杯，世界杯会分流走多少观众、对收视的冲击力有多大？让人不得不为《扶摇》捏一把汗。

跟《扶摇》不同的是，《天下长安》走的是历史正剧路线。《天下长安》聚焦隋末唐初这样一段群雄争斗时期，讲述崛起的李唐王朝一步步走向贞观盛世的历史故事，历史上著名的浅水原战役、虎牢关战役等数十场战役在剧中均有展现。剧中，张涵予饰演魏征，李雪健饰演李渊，秦俊杰饰演李世民，舒畅饰演一代贤后长孙竭罗。巧的是，李雪健和张涵予分别在《水浒传》和《新水浒传》中饰演了宋江这一角色，此次两代“宋江”同台飙戏，更是成为该剧一大看点。而且，从演员阵容和目前已经曝光的物料来看，该剧的“正剧范”值得期待。

《脱身》海报

《爱国者》剧照

悬疑 《脱身》《爱国者》烧脑斗智更易脱颖而出

从近期荧屏热播剧的受欢迎程度看，观众们颇为偏爱烧脑剧。新剧里，有《脱身》《爱国者》《走火》等多部悬疑烧脑剧。

最让观众翘首以盼的，大约是陈坤主演的《脱身》。《脱身》以1949年“归省计划”为背景，讲述了乔智才、黄俪文与战友家人彼此守护和奉献的故事。该剧不仅有廖凡、王景春两位友情出演，还有王耀庆、赵文瑄，蔡文静等戏骨加盟，阵容十分强大。此外，陈坤还一人分饰二角，塑造了一对极具魅力的双胞胎兄弟乔智才与乔礼杰。这也是陈坤暌违九年重返荧屏的首部作品。

热血传奇史诗大剧《爱国者》宣布将于9日登陆江苏卫视。该剧讲述了地下党人宋烟桥寻找传奇英雄“颜红光”并最终成长为“颜红光”，带领各路爱国者奋勇抗敌的故事。预告片中，宋烟桥（张鲁一饰）、舒婕（佟丽娅饰）等主角缓缓出现，仿佛从历史中走来，展开了他们的故事。据悉，这部热血传奇大剧由632位工作人员，耗时128个日夜共同完成，承受了极端温差，还原了林海雪原的真实影像。分“中国式越狱”“冰城谍战”“林海雪原”三个篇章。

于毅、高旻睿等主演的《走火》则以青年警察的热血成长为主线，是一部弘扬正能量的青春励志电视剧。戏中，于毅饰演的赵鹏程因执勤任务中开枪“哑火”深受打击，在经历走火事件后重拾信心，最终打碎“哑火”的励志故事。剧中将会看到许多与社会热点事件紧密相关的悬疑案件，例如贩卖毒品案、黄金大劫案、拐卖儿童案等，真实展现刑警与犯罪分子斗智斗勇，追查真凶的激烈场面。

此外，由杨洋、张嘉倪、宋轶主演的《武间道》昨晚起上星播出。该剧充满悬念又不乏温情。

情感剧 引出观众对亲情与爱情的思考

在谍战剧烧脑之余，还有几部轻松欢快的情感剧可供选择。

李一桐、邓伦、方中信、李若彤等主演的偶像言情剧《海棠经雨胭脂透》即将播出。

都市情感暖心剧《超级翁婿》由倪大红、凌潇肃、王智领衔主演，讲述了朱利（倪大红饰）与准女婿何欣（凌潇肃饰）不打不相识，为阻止女儿朱侏（王智饰）和何欣在一起，翁婿二人一路斗智斗勇的故事。

杜淳、姚笛、释小龙等主演的《爱的速递》讲述的则是一段武林中的爱情。

网剧 画风迥异，燃爆少年憧憬

除了荧屏新剧频频外，视频网站在本月也纷纷推出新剧，题材不同、画风迥异。

《钟馗捉妖记》日前曝光了霍尊的《不送帖》作为主题曲。该剧由杨旭文、杨蓉、麦迪娜、李子峰主演，讲述了天地之间唯一神魔混血的少年同伏羲后人杨仁执等惊心动魄的热血历险的故事。

《兵王》改编自李昆同名长篇小说，以男主沈笑的角度出发，讲述了一个不羁少年在血与火的历练中成长，感悟到英雄消防兵的责任与大爱，最终成为兵王的故事。影片真实记录了消防救援情节。

《亲爱的活祖宗》则主打青春浪漫，讲述沉睡千余年的少将军甄骏（陈哲远饰）从汉末来到现代，遇上了家族后人甄可意（董晴饰），开启了令人啼笑皆非的“同居日常”的故事。策划：苏蕾 撰文：记者 莫斯其格

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