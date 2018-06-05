当名导遇上网剧，水土不服还是品质加持？

赵丽颖

《老九门》

曾几何时，网剧是“快餐文化”的代名词。如今，随着人们观影、看电视剧习惯的迁移，网剧品质越来越高，超级网剧甚至丝毫不比传统意义上的电视剧差，比如前年一部纯网基因的《老九门》刷新了不少人对网剧的认知度。

影视大导试水触网，也不是什么新鲜话题了。早在五六年前，便有著名电影导演如顾长卫、许鞍华、蔡明亮、金泰勇等执导网络微电影的新闻见诸媒体，这两年，王晶、陈国富、管虎、韩三平、赖声川等纷纷入主（导演或者监制）网剧，到了最近，连张艺谋、冯小刚、陈凯歌、周星驰、赵薇也表态加盟拍摄网剧。网剧，竟然成了大导们大显身手的“主战场”。

演而优则导的徐静蕾点燃了这场“名导大咖+网剧”的大战，她执导的首部网剧《同学两亿岁》，已于昨日上线首播。

谁料到今朝，为了痴心我自投入网；人在网中独回望，世间悲欢尽疑幻

名导+网剧，不等于好作品

第一批试水超级网剧的著名导演中，触礁的似乎不少，靠着《大话西游》名震四海的刘镇伟，转身执导网剧《大话西游之爱你一万年》，被网友吐槽到体无完肤，直指“每分钟都能拉出来吐槽”。而另一大导演管虎，《老炮儿》、《斗牛》口碑过硬，但是执导网剧《鬼吹灯之黄皮子坟》也落水了，该剧成了他导演生涯中评价最低的作品，台词拖沓，豆瓣评分5.2，有网友犀利批该剧“是管虎的青春片，不是我们的盗墓剧”。

当名导大咖遇上“超级网剧”，大众期待品质加持，但很可能是尴尬到不行的水土不服，更容易被外界质疑是敷衍了事的圈钱行为。消耗了头顶的光环，轻松赚了热钱，还剩下什么？在观众对网大、网剧水准也越来越挑剔的年代，作品品质便是导演生命，且行且珍惜吧。

《爱你一万年》

刘镇伟“触网”， 口碑输了九条街

香港名导刘镇伟是香港影坛最受欢迎的商业片导演之一，《赌圣》、《大话西游之月光宝盒》和《大话西游之大圣娶亲》让他深受影迷喜欢。而54集网剧《大话西游之爱你一万年》去年9月上线的时候，不得不说，至少“西游迷”是很期待的。

其实这部网剧的阵容也是可圈可点，刘镇伟执导，白一骢编剧，黄子韬、尹正主演。该剧主要讲述了至尊宝经历尘世爱情刻骨铭心的痛苦之后，领悟到众生皆苦的本质，决心追随唐三藏，继续西行取经的故事。该剧播出之前，刘镇伟看起来也是信心十足，他接受采访时表示，来内地之后的每一部戏都没有让投资方亏本，被问及《大话西游之爱你一万年》也一定会赚？他毫不犹豫地说“是”。

赚钱与否另当别论，只是这部被称为《大话西游3》的网剧比起20多年前的两部经典之作《大话西游》，口碑可不止输了九条街，豆瓣评分仅为3.1。网友毒舌吐槽，该剧简直是花样毁经典，每分钟都能拉出来吐槽。连资深“西游粉”也忍不住慨叹，没有了周星驰的《大话西游》没法看，“说不清是周星驰成就了刘镇伟，还是刘镇伟成就了周星驰，但我想说，是他两人一起成就了大话西游，少了谁都不行。”

王子富愁记

赖声川出品， 观众“看不下去”

《暗恋桃花源》《宝岛一村》《如梦之梦》……话剧大师赖声川的神作让多少人敬仰。所谓期待有多高，落差就有多大。赖声川执导的情景网剧《王子富愁记》似乎便印证了这句话。

《王子富愁记》号称是“舞台剧+网剧+情景喜剧”，该剧以今日上海一场无情的企业之争为背景，讲述了在上公馆这座老洋房中发生的一系列爆笑且充满悬疑的故事。从赖声川的采访中可以得知，在情节发展过程中，除了随时加入编排当下即时热点事件，也将中国传统节日、节气等各种庆祝活动融入其中，全剧共100集，今年1月播出。背后阵容也是鼎盛，请到好莱坞名导陈发中任现场导演，黄磊监制并有众多明星友情出演。《王子富愁记》播出之际，更有一堆明星助阵吆喝，李安、戴军、何炅、谢娜、张静初、屈中恒、黄磊、张艺兴、马思纯……然后，便没有然后了。

对于话剧大师的首部触网作品。很多网友表示看不下去，因为不知道它在讲什么。更多网友抱怨，全程尴尬，无笑点，“整体制作粗糙，有模仿《爱情公寓》的嫌疑，但是连皮毛都没有学到。”

无证之罪

唯望到一朝，尽破金光灿烂名利网；犹像鸟飞广阔天，网开冲出不再返

名导+网剧，也有口碑不错的……

韩三平“入网”，口碑少见的高

近两年，称得上口碑之作的犯罪悬疑剧，一部是《白夜追凶》，它让潘粤明咸鱼翻生，迎来演艺事业第二春；另一部就是网剧《无证之罪》，推理可圈可点。相比于其他大咖执导但口碑扫地网络剧，这部剧由出品过《让子弹飞》《一代宗师》的韩三平监制，口碑也是少见的高。

《无证之罪》改编自紫金陈同名小说，讲述了在危机四伏的陷阱中，警察严良与犯罪分子之间无形博弈的故事。秦昊、邓家佳、姚橹、代旭、王真儿等担纲主演。如果说《白夜追凶》是美剧范，《无证之罪》没那么讨巧，背景气氛更显压抑，但是也更显层次，进而更接地气。当然，对于很多推理迷来说，《无证之罪》跟完美推理还有一段距离，到了中后段的关键节点，它的剧情逻辑也没处理好，使得情节推动的说服力一度也快崩塌了。

鬼吹灯

管虎“落网”，皆因傲慢？

管虎网剧《鬼吹灯之黄皮子坟》去年7月上线播出，该剧改编自天下霸唱的小说《鬼吹灯》系列，主要讲述出国在即的胡八一收拾行李时发现了一张照片，勾起了主角们二十年前当知青的回忆，讲述他们在六十年代插队时的一段历险的故事。主演也是不俗了，阮经天、徐璐担纲主演。阮经天可是凭借《艋舺》获得第47届金马奖最佳男主角的。

拍摄该剧的时候，管虎也表示，这部网剧力求真实感，要给观众一个不一样的《鬼吹灯》，要拍出其他版本没有的历史厚重感。而且，由于之前靳东和陈乔恩主演的《鬼吹灯之精绝古城》给老书迷们带来了惊喜，于是很多原著迷纷纷期待起这部网剧。

曾拿下金马、飞天、金鹰奖的管虎，他执导的《斗牛》、《杀生》、《老炮儿》等电影如雷贯耳，口碑杠杠的；电视剧《黑洞》、《冬至》也是风评很高的佳作。可是此番执导网剧《鬼吹灯之黄皮子坟》却不尽人意。当然，5.2的豆瓣评分，还是比刘镇伟的3.1高了些许。只是，广告太多，台词拖沓，节奏缓慢，少了高潮刺激，让网友提不起观看的欲望。更有网友直言，看了6集，还不知道这部电视剧在讲什么，“给这部电视剧打了超低分的原因，不是因为胖子不胖，而是因为导演和编剧的傲慢。对的，就是傲慢，就是那种：我不关心观众想看什么，我就把自己想看的塞给他们。”

《结爱·千岁大人的初恋》

陈正道首部网剧便有惊喜

奇幻爱情剧《结爱·千岁大人的初恋》讲述了改编自作家施定柔所著小说《结爱·异客逢欢》，讲述平凡善良的社报实习生关皮皮邂逅神秘深情的狐族右祭司贺兰静霆后的纠缠几生几世的爱情故事。该剧整体质量和口碑不及《无证之罪》，但是，也还算是可看性较强的一部网络剧，特别戳中年轻观众的心。《结爱·千岁大人的初恋》这部剧同样由名导演操刀，可以说，它是陈正道的首部网剧。提起陈正道导演，大家都会想起《记忆大师》《催眠大师》两部票房不俗的电影。而由陈正道执导的《结爱·千岁大人的初恋》虽然不至于爆红，但不少冲着陈正道来看这个电视剧的人都说，这部剧没让人失望，甚至比预期要高，画风比较唯美，很有电影的质感，情节轻快。

《法医秦明》

徐昂网作还原原著受欢迎

《法医秦明》也是近两年反响不错的悬疑网络剧，根据畅销同名小说改编。该剧导演徐昂大有来头，他执导的电影《十二公民》曾获中国电影金鸡奖导演处女作奖。《法医秦明》也是徐昂首次“触网”。不少书迷看后表示，电视剧对原著小说有一定程度的还原，这是备受大家喜欢的原因之一。此外，张若昀饰演的“鬼手佛心”秦明，焦俊艳饰演的法医实习生赵大宝，李现饰演的刑警队长林涛，也为该剧增色不少。记者 曾乐

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