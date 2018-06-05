暑期档大片林立 哪部是你的心头好？

7月是国产片的重头月，今年上映的国产片类型丰富，大体量、爆款相的作品不少，由此所引发的各路PK可谓看点满满。

今年电影暑期档堪称大年，一批大片接踵登场：本月主要为进口大片，七、八月则主要集中在国产电影。姜文、徐克、张艺谋多位大导演新作扎堆，又有开心麻花、黄渤、徐峥、冯巩等来自不同时代的喜剧代表人物带来新作，各具优势。不过，遇上世界杯，在“撞档”的情况下，今年暑期档影市会受到多大的影响，则依然有待观察。

撞期世界杯

票房料难超越去年

由于《复仇者联盟3》的加入，今年5月电影市场总票房收入43.18亿元，同比上涨11.06%，月度冠军《复仇者联盟3》单片的产出为21.97亿元，占据5月大盘半壁江山。

而紧接着，电影市场将迎来全年票房的大票仓——暑期档。据猫眼电影数据，近5年来暑期档的票房产出均超过全年总票房的25%，去年因为大热电影《战狼2》创下电影史的票房新高，所以暑期档票房占比更是高达29.29%。

与去年相比，今年暑期档大片林立，类型、题材更为丰富，拥有“黑马相”的不少，总体质量更是大有超越去年之势。然而，《战狼2》的票房奇迹恐怕难以复制，再加上世界杯来袭，多少会对影市有所影响。所以，今年暑期档持续三个月的票房总收入想要超过去年，难度不小。

《超人总动员2》剧照

第一回合：

进口片云集，动作题材当道

与往年类似，今年进口大片主要分布在6月，且依然是动作题材当道。

6月15日，《侏罗纪世界2》即将上映，这也是被视为今年6月的“头号大片”。担任本片制片人及联合编剧的科林·特莱沃若认为，《侏罗纪世界2》与第一部最大的不同，是“加入了许多未来感十足的元素”，尤其在恐龙登场、嚎叫的一系列镜头中，会让人“体验到一种非比寻常的紧张”。目前，“侏罗纪”系列影片已经在全球斩获36.88亿美元票房。《侏罗纪世界》作为《侏罗纪公园》的重启系列，第一部于2015年上映，当年曾打破多项票房纪录。《侏罗纪世界2》的监制将继续由史蒂文·斯皮尔伯格担任，第一部的导演科林·特莱沃若任制片及联合编剧，这一集将向更高票房进击。

6月22日，由迪士尼影业出品的动画电影《超人总动员2》爆笑登场，这是《超人总动员》再出新篇。新一集中，弹力女超人巴荷莉成了风光无限的台前英雄，超能先生巴鲍伯则变身全职“家庭主夫”，指导大儿子作业、讲故事哄小儿子睡觉……导演布拉德·伯德表示，《超人总动员2》并非时下流行的超级英雄电影类型，而是非常注重超级英雄平凡人的一面。值得一提的是，影片最后还将同场加映颇多中国元素的动画短片《包宝宝》。

《金蝉脱壳2》剧照

6月29日，《金蝉脱壳2》登场，老当益壮的史泰龙将再度出场。而与上一集不同的是，这次与他搭档的并非阿诺·施瓦辛格，而是换成了黄晓明。从最新公布的预告片看，影片风格依然刚烈十足，黄晓明戏份不少，无论是形象还是打戏都阳刚十足。据悉，史泰龙这次再度饰演一位运筹帷幄的专家，为了救出黄晓明再度出山。

此外，今年获得戛纳“金棕榈”大奖、由是枝裕和执导的《小偷家族》也传出将在本月登陆中国内地市场。

《动物世界》剧照

国产片方面，由韩延执导的《动物世界》是比较重要的一部片子，是今年上海电影节的开幕电影。影片由李易峰、迈克尔·道格拉斯主演，周冬雨特别出演，改编自畅销漫画，并邀请了服务过《阿凡达》《指环王》的维塔工作室加盟操刀特效，将于6月29日公映。

作为电影主演，李易峰受到广泛关注，韩延称赞他用心去揣摩这个小人物的心理，将角色的玩世不恭和聪明才智拿捏到位。作为少数已经提前露面的暑期档电影，《动物世界》近日首度曝光了40分钟的片段，不少媒体在看片后纷纷给予好评。特效方面，有媒体评价：“《动物世界》的特效不求量，但保质。”演员们的表现也被赞演技在线。

《幸福马上来》剧照

明星导演依然红火。冯巩暌违十年之久推出的导演新作《幸福马上来》将于6月8日公映，他本人也将在片中担任主演——一位来自重庆当地著名的调解员，为邻里之间解决各种难题。

小沈阳首部电影导演作品《猛虫过江》则定档6月15日，喜剧题材会吸引不少观众前去支持；同日上映的还有吴镇宇、张智霖、佘诗曼主演的《泄密者》，该片由“多面手”邱礼涛执导，从演员阵容来看是主打广东市场的一部电影。不过，这两部电影上映的时间刚好碰上“端午假期”，估计会对票房有一定助推。

《龙虾刑警》则选在6月22日公映，影片大部分取景于长隆乐园。

《我不是药神》剧照

第二回合：

国产片重头月，大师新作比拼喜剧爆款

7月是国产片的重头月，今年上映的国产片类型丰富，大体量、爆款相的作品不少，由此所引发的各路PK可谓看点满满。

7月6日，郭敬明执导，汇集大批明星的《爵迹2》将与徐峥监制的《我不是药神》同日PK。《爵迹2》胜在阵容强大，除吴亦凡、陈学冬、陈伟霆、郭采洁、林允、王源等主演回归外，王俊凯和易烊千玺也首次加盟，TFBOYS组合全员齐集，新加盟的王俊凯和易烊千玺都呈银色短发造型。郭敬明透露，续集中，前作的人物角色不仅在服装、造型上有很多变化，一些人物的性格与故事走向也将发生大转变。作为国产CG动画的又一次尝试，续集将出现《爵迹》中从未出现过的全新场景，如浆芝洞穴、凝腥洞穴等。此番郭敬明能否再度凭借“明星牌”和“CG情怀”获胜，还需观察。

《我不是药神》出自新人导演文牧野之手，阵容也充满惊喜。这是宁浩与徐峥第五度联手的作品，质量不容小觑。再加上同样由徐峥监制的另一部新人作品《超时空同居》在口碑效应下卖出高票房，更是让人对这部电影的质量多了一份信心。

7月13日，大导演姜文的新作《邪不压正》与集结了刘嘉玲、梁家辉、吴磊的动作大片《阿修罗》也将同场对抗。

从体量上看，这两部都是大片。

许晴

姜文在《让子弹飞》中带给观众无限惊喜之后，在《一步之遥》中又遭遇口碑两极，此次能否扳回一城？让不少影迷倍感期待。影片改编自张北海的同名武侠小说，由何冀平和姜文共同担任编剧。从最新公布的物料看，《邪不压正》依然充满着姜文式的荷尔蒙气息，本身的品牌效应，再加上彭于晏、廖凡、许晴等都是有口皆碑的实力派演员，让这部影片被视为今年暑期档的“C位”。

《阿修罗》主打奇幻、动作题材，从预告片看，神秘生物“没着没落”、坐骑“邢天兽”以及可爱又充满奇异感觉的“南瓜人”，都颇具想象力。最令人期待的是，刘嘉玲、梁家辉、吴磊在片中将共同组成一个“三头阿修罗”，为了让三个画风截然不同的头“合体”，拍摄时历经重重困难。

7月27日，徐克执导的《狄仁杰之四大天王》则对上沈腾主演的《西虹市首富》。《狄仁杰之四大天王》是“狄仁杰”系列的又一部新作，也是徐克、张家鲁、陈国富这一“铁三角”的再次合作。

徐克一直在国产电影特效的领域不断开拓，较好地完成了将特效与本土故事的类型化结合。《狄仁杰之四大天王》中，赵又廷与冯绍峰再度饰演狄仁杰与尉迟真金，这对生死与共的好兄弟，却在这一次让友情备受考验，成为全片一大看点。

《西虹市首富》被视为今年暑期档最具“黑马相”的一部电影。闫飞和彭大魔是开心麻花里资历较老的导演，也正是他们此前执导的《夏洛特烦恼》，让开心麻花这个品牌在影视界一炮而红。一向颇具票房号召力的沈腾将再度担纲主演，由他饰演的王多鱼是一支丙级业余球队的守门员，却意外获得10亿元现金，从此开启新奇的生活……沈腾的喜剧天赋和诙谐的表演魅力，早在《夏洛特烦恼》等多部经典喜剧片中有目共睹，“腾式”幽默备受观众热捧，从目前已公布的预告片看，《西虹市首富》里依然有各种麻花式的笑点，如果最终成片质量不俗，有望在暑期档再度掀起观影热潮。

第三回合：黄渤自导自演新作最受关注

8月10日，黄渤的电影导演处女作《一出好戏》上映，这是8月最受关注的作品。从主演阵容来看，黄渤刷了不少“人情卡”，舒淇、王宝强、张艺兴、于和伟、王迅、李勤勤等都前来助阵，据说无论是老戏骨还是新人，在影片中都有不同于以往形象的突破表演。

而有关本片的剧情，近日也终于公开，呈现人性百态。与简单搞笑的喜剧相比，《一出好戏》更有追求，更具高度，再加上黄渤本身的高情商和观众缘，已经有不少观众开始期待这部电影。

同日上映的还有《爱情公寓》电影版。作为跨度长达十年的剧集，《爱情公寓》陪伴了无数观众度过了青春，而电影版也将承载这份情怀，曾小贤、胡一菲、吕子乔、张伟、唐悠悠、陈美嘉等将悉数回归，吸引大批粉丝的关注。

杰森·斯坦森搭档李冰冰推出的动作大片《巨齿鲨》也在这天上映，这是久未在大银幕露面的李冰冰又一部好莱坞作品。而集结了刘烨、布鲁斯·威利斯、陈伟霆等多位明星的战争电影《大轰炸》则定档8月17日。

除此之外，还未定档的张艺谋新作《影》极可能在七八月上映。从近日首度曝光的预告片看，古典的中国水墨风格别具韵味，竹林、琴笙等元素依然抢眼。演员方面，邓超一人分饰两角，两个角色之间体重落差足有10公斤。尽管影片一直保持神秘感，但毋庸置疑的是，这是张艺谋真正想拍的电影。策划：徐晖 文：记者 黄岸

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