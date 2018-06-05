崔永元曝光“阴阳合同”吓坏市场？传媒公司股价大跌

6月4日股市开盘后，崔永元的曝光导致连锁反应，包括华谊兄弟在内的的多支文化传媒类股票暴跌，涉及当代明诚、光线传媒、欢瑞世纪等影视制作公司。

原标题：崔永元曝光“阴阳合同”吓坏市场？华谊兄弟等文化传媒公司股价大跌

新闻来源：网络综合

崔永元最近承包了娱乐版面的头条，如今他就要进入财经媒体的视野了。由于对电影《手机2》开拍的不满，崔永元在个人微博怒怼该电影的主创人员，并“顺手”曝光了疑似相关艺人涉嫌偷税漏税、阴阳合同、4天6000万天价片酬等问题。

6月4日股市开盘后，崔永元的曝光导致连锁反应，包括华谊兄弟在内的的多支文化传媒类股票暴跌，涉及当代明诚、光线传媒、欢瑞世纪等影视制作公司。

崔永元微博晒图

从崔永元开炮之后，在资本市场也有了连锁反应，华谊兄弟由升转跌，股价更是连跌两日，跌幅高达5%，而这也将影响《手机2》电影的推行。4日一早开盘，华谊兄弟股票近乎跌停，崔永元在微博晒出突破，以“安娜”的口吻配文：“太抱歉了，我家铲屎官不是故意的，他不懂股票。还有，谁能领我走，呆在他身边太紧张了”似乎示意自己的爆料卓有成效。

崔永元晒环保色

崔永元晒图中，不仅华谊兄弟大跌，范冰冰参股的唐德影视甚至整个传媒板块都受到了波及。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）