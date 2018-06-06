韩剧为何频频陷入“半部好剧”魔咒

继 《迷雾》之后，又一部热门韩剧 《经常请吃饭的漂亮姐姐》于近期迎来 “车祸”结尾。

《经常请吃饭的漂亮姐姐》剧照。

继 《迷雾》之后，又一部热门韩剧 《经常请吃饭的漂亮姐姐》，于近期迎来 “车祸”结尾。二者均来时好评如潮，令不少女性观众感到振奋，因为她们在自强自立的女主角身上找到了认同感；然而剧情行进至中段时，都开始出现 “崩坏”趋势，到后期更是漏洞百出，让前期追剧入迷的粉丝感到非常失望。

有剧评人总结， 《迷雾》和 《经常请吃饭的漂亮姐姐》，前者写女强人的中年危机，后者写职业女性的日常与情感需求，后半程殊途同归地陷入故事 “烂尾”、人设前后矛盾的泥淖。 “一个让曾经提气的 ‘大女主’开始上演 ‘玛丽苏’故事，人物价值观自相矛盾；另一个，则把女主人公困在 ‘一地鸡毛’的琐碎循环中，看不见角色成长与内心力量。”

从头至尾都“有品格”的女主角缺席，饱受诟病的韩剧“套路”上线

来看这两部 “话题性”韩剧 “烂尾”的具体表现方式。 《迷雾》中的女主角高慧兰是某电视台当家新闻女主播，她头脑灵活、手腕强硬，在行业残酷的森林法则中为自己杀出一条血路。一开始， “既美又飒”的高慧兰受到很多女性观众欢迎，当剧迷等待她逐渐实现自己 “正义社会”的理想，在家庭与情爱之外的天地中大有作为时，剧情却急转直下——高慧兰在私人恩怨与职业道德的选择题中，不断奔向前者，屡屡违背行业伦理；两位男主角一个自杀，另一个投案顶罪面临终身监禁，而女主角将永远生活在痛苦和自责之中……高慧兰努力奋斗了一辈子，挺过了各种令人难以想象的艰难险恶，离奇的结局却让她前期所做的一切都化为灰烬。正如观众所评价的：原本可以找到星辰大海的人生，转眼变成徒劳无功的笑话。

而 《经常请吃饭的漂亮姐姐》同样在前八集 “圈粉”无数，男女主角温暖有爱、充满生活气息的互动，治愈了无数人的心。只是，剧集半程一过，主人公们就进入了纠结的相处模式：男一号俊熙和女一号真儿互相不再尊重彼此，陷入吵架、分手、和好的有限循环……一地鸡毛之后，剧终前最后五分钟却又上演了一个强行和好的“大反转”。难怪有忠实粉丝留言说：看完觉得心好累，结尾与开头实在 “判若两剧”。

开播之初，两部剧的豆瓣评分都没有跌出9分，剧迷欣赏的正是两位女一号成熟女性的个性魅力，以及对生活和爱情具有主见的魄力与底气。可惜“好剧不过半”，后半部都落入了韩剧饱受诟病的 “套路”，从头至尾都 “有品格”的女主角因此缺席，不能不说令人遗憾。

边拍边播模式喜忧参半，剧集虎头蛇尾不全是编剧的错

虎头蛇尾的韩剧，多少与其边拍边播的制作模式相关。韩国 “迷你剧”集数为16集，每周只播出两集，播完全剧需要两个月左右的时间。不少编剧会先写出不到八集的剧情，剧组提前拍完四至六集，正式播出后根据观众口碑，主创不断调整剧情走向——剧中每个人的命运，以及作品最后的结局，往往存在很大的变数。以 《迷雾》为例，男一号主演在拿到最后一集剧本之后，惊讶地发现结局与之前的人物设定有很大出入，导致自己在表演中出现了重大的前后矛盾，但已 “回天无力”。

大部分边拍边播的韩剧为了赢得“开门红”收视率，把开头几集甚至第一集打造为重中之重，剧情紧凑、人物形象鲜明，悬念迭起，迅速圈粉；前几集收视率拉高、广告招商完成、合同到手后，剧情节奏通常会变慢；如果编剧在写前几集时还未曾想过如何收尾，则很有可能会使作品陷入注水、拖沓的怪圈。必须承认，边拍边播的制作模式对编剧水准要求极高，功力深厚者可以建立起完整自洽的逻辑，使作品主线清晰、前后呼应；不那么高明的主创，则在前半部分就出光了所有好牌，后续拍摄跟不上前期的野心，仍凭故事信马由缰地发展，仓促之下最终无法自圆其说。这几年，虎头蛇尾的韩剧还包括 《奶酪陷阱》 《W两个世界》《学校 2015》等。

近年来也有部分韩剧，采取先拍后播的模式。如两年前的大热剧 《太阳的后裔》，就在制作完毕后以成片方式于中韩同步播出。该剧起承转合明确、情节高潮迭起，不仅在韩国获得极高的收视率，在中国也拥有无数忠实粉丝。

韩剧 “烂尾”现象屡见不鲜，有主创浮躁因素，亦有产业弊端所致。这一现象也可给国内电视剧创作者一些启示——依靠前几集的 “高能”抓人眼球，不足以成就经典，反复打磨的剧本才是获得观众认可的保障之一。

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