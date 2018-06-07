音乐综艺收视呈疲态 怎么唱到观众心坎上？

为什么音乐综艺今年不“火”？有业内人士分析，原因在于节目的“同质化”。也有业内人士认为，节目带给观众的“新鲜感”不足。

华晨宇（《歌手》剧照）

张绍刚（左）和毛不易（《无限歌谣季》剧照）

薛之谦（左）和小岳岳（《无限歌谣季》剧照）

在刚刚过去的周末，你看了哪一档卫视综艺？从上周末的收视数据看，多档音乐综艺的收视呈现疲态——数据显示，《我想和你唱》《嗨，唱起来！》《无限歌谣季》《跨界歌王》等，在收视上都没有值得称许的表现。其实，今年以来，包括《歌手》在内的歌唱类节目热度都不高，是这类节目进入发展“瓶颈期”吗？要真的唱到观众心坎上，节目还需要什么新招？

“卖相”不俗热度却不高

不仅是上个周末，其实今年以来多档卫视音乐综艺的收视和话题度都并不算高，即使是著名歌手云集的《歌手》，在华晨宇的加入后话题度才有所回暖。而从目前正在热播的几档节目看，其实阵容并不弱。

如今正在热播的《我想和你唱》与《嗨，唱起来！》侧重于星素互动。其中，《我想和你唱》请到蔡依林、王力宏、王源、莫文蔚等加盟跟素人合唱、互动。上周末播出的节目里，张杰先后和全民K歌的粉丝合唱了《看月亮爬上来》《勿忘心安》《他不懂》等歌曲，与双胞胎姐妹、飞机师、客服、老年情侣等不同职业、不同地区的粉丝用歌声互动。

“我送你离开/千里之外/你无声黑白……”《嗨，唱起来！》上周末大合唱版本的《千里之外》让原唱费玉清也震撼不已，“我很仔细听他们（每个人）唱歌，感受到有戏曲的唱法。”。此外，费玉清还跟嗨唱达人们共同演绎了《青花瓷》《吻别》等不同风格的作品。

此外，《无限歌谣季》是关注音乐创作的剧情真人秀，专业音乐人化身“无限唱作人”，和非专业的“歌谣研修生”搭档创作新音乐。节目中，薛之谦和小岳岳扮演起出租车司机倾听乘客心声。毛不易和张绍刚组“老不容易组合”，力图演绎“父子情”。

《跨界歌王》则将切入点放在跨界上，吴秀波、徐静蕾、王凯、孙杨、韩东君等演员、运动员的歌唱表现，成为节目最大亮点。

值得留意的是，虽然每个音乐节目从阵容、内容等方面看“卖相”不俗，却意外遇冷——从收视数据上看，跟此前音乐综艺“当红”时比相距甚远。

节目不“火”因缺“新鲜感”？

为什么音乐综艺今年不“火”？有业内人士分析，原因在于节目的“同质化”。也有业内人士认为，节目带给观众的“新鲜感”不足。

比如，看过《我想和你唱》《嗨，唱起来！》节目后有观众认为，两档节目有相似之处，“虽然嘉宾不同，但主打的都是素人跟歌手合唱”，加上此前星素合唱也已经不是第一次，对观众而言缺了一点兴奋度。

《跨界歌王》也有相似的问题。《跨界歌王》今年已经是第三季，加上近年来“跨界”的节目并不少，怎么带给观众“新鲜感”？

除了节目模式不能给观众新鲜感外，嘉宾阵容也同样很难给观众什么新意。

从如今已经播出的音乐综艺看，观众不难发现，节目里多数是已经在多个同类节目中露面的“老面孔”。比如薛之谦同时在《无限歌谣季》和《跨界歌王》里出现，即将登上《我想和你唱》的华晨宇曾在《歌手》和《天籁之战》里有好的表现，费玉清在《嗨，唱起来！》之前曾是多档歌唱类节目的“常客”，加上张杰、邓紫棋、孙楠、杨宗纬、羽泉……对观众来说，都是“老熟人”。

对于这样的状况，有分析认为，乐坛“可利用资源”正在被透支，“过去的几年间，乐坛里数得上名的、说得上话的，从实力唱将到偶像新生代，几乎都被各大综艺请了个遍。豪华的阵容的确能在短时间内积累人气，可时间一久，能够持续提供给观众新鲜度和带来热度的明星资源也就所剩无几”。就连《歌手》监制洪涛都承认，节目“资源消耗非常大”。

还有业内人士认为，有的音乐节目中的音乐性正在减弱——剧情化真人秀占比更大。《无限歌谣季》从首期的毛不易、薛之谦、李荣浩、于文文、符龙飞五位唱作人分别表演后，之后几期几乎都是真人秀。观众认为：“与其说期待他们能合作出好歌曲，不如说是期待嘉宾又有什么互相吐槽的情节。”

要抓住观众，必须“唱”出新意

各综艺对于音乐人资源近乎疯狂的挖掘背后，实际上所反映的是整个音乐综艺类节目形式创新能力上的不足。”有分析认为，音乐综艺之所以进入“瓶颈期”，跟节目创新度不足有很大关系。因此，节目怎样唱进观众心里、怎样满足观众视觉和听觉的需求？应该要有“新意”，以及“心意”。

说到创新，包括节目形式上的新意和音乐上的新意。

如今说到音乐类综艺，观众们都能总结出“套路”，包括《中国好声音》《梦想的声音》《中国好歌曲》《天籁之战》等节目，形式基本上都包括了导师选择、学员反选、共同完成音乐重新编排等环节，而像“导师争抢学员”等相似的情节设置更是早已成为各节目标配。

有观众总结称：“点评嘉宾永远说着雷同的话，观众镜头永远一样的亢奋，节目流程大同小异。”虽然节目为了给观众带来新的刺激点而频频更换导师、打造话题选手，但这种靠导师人气吸聚观众的做法同样被认为是不太合理的，“对一个节目来说，依赖个人魅力而不是节目形式来留住观众，难度太大”。

因此，怎样设计出观众喜闻乐见的形式？节目内容要如何取得有效突破？对制作方来说尤为重要。

而且，既然是音乐综艺，音乐上的新意也需要重视。从今年《歌手》观众热议话题里不难看出，歌手们对歌曲的创新改编会让观众更感兴趣。相对而言，星素合唱的歌曲则更像是一次怀旧，观众找到了K歌的欢乐，但从话题度上远不及创新改编。

当然，要真正唱到观众心坎上，歌手们除了要有好的音乐外，还要有走心的演绎，这样的“心意”才能真正打动观众。从目前多个音乐综艺来看，歌手们穿梭在不同节目中，是否真的有精力打磨自己的音乐？音乐综艺里真人秀虽然会转移观众视线，但更多时候观众会把焦点集中在音乐和歌曲之中，当歌声成为歌手与观众交流的唯一方式时，纯粹的表达更容易激发听者的共鸣，也更有利于歌手唱到观众心里。

暑期档新节目玩出新概念被寄予厚望

有评论家曾分析：大众喜爱音乐综艺主要集中在三个要素上，好听的音乐、吸引人的模式、能引起共鸣的故事，这也在某种程度上解释了音乐综艺多年来生生不息的原因。从各大卫视今年年初公布的新节目制作计划中不难发现，暑期档还有多档音乐综艺跟观众见面，部分节目已被观众寄予厚望。

《幻乐之城》将唱和演结合

据悉，湖南卫视将在暑期档推出《幻乐之城》。《幻乐之城》由《歌手》“黄金搭档”洪涛、梁翘柏领衔。梁翘柏表示，《幻乐之城》将唱和演进行结合，“应该是一种从未有过的表达形式”。梁翘柏称：“行业和观众都需要一些新的刺激，我们同样希望这次能够将音乐类节目的制作提升到一个新的标准。”

梁翘柏介绍，与《歌手》这类纯音乐表达的节目不同的是，《幻乐之城》集结的元素和表达的诉求要更丰富，除了唱之外，演、舞台表演、影像呈现等都是节目需要考虑的构成因素。但与《歌手》一样的是，他出品制作的《幻乐之城》也是一次高品质的探索，从制作上对音乐节目、音乐的影像化表达进行提升。有网络传闻称王菲将加盟《幻乐之城》，节目组通过官方微博证实确实在接洽王菲，但未证实传闻。

《中国新歌声》玩“转椅魔镜”

此外，浙江卫视、江苏卫视则将播出音乐综艺的“第N季”。今年《中国新歌声》将首次采用全男性导师阵容，分别为周杰伦、谢霆锋、李健、庾澄庆。据悉，为了拯救日渐滑坡的收视率，本季节目将采用更多新玩法，比如“转椅魔镜”，选手可在比赛时看到导师的表情。

此外，《不凡的改变》和《金曲捞》都预计在三季度回归。

除了卫视音乐综艺之外，值得留意的是，暑期档网络综艺也会在音乐上玩转新概念。今年春季招商会上，芒果TV对外发布了今年二三季多档新品综艺节目，其中包括电子音乐节目《电音骑士》。

《电音骑士》《即刻电音》

瞄准电子音乐

《电音骑士》由电音制作人与歌手一起联袂演绎原创电音，意欲打造电音新偶像，有望在暑期档引爆潮流文化。

巧的是，腾讯视频也瞄准电子音乐，一档名为《即刻电音》的节目有望在下半年与观众见面。

《电音骑士》《即刻电音》能不能引爆新的流行元素、能不能吸引观众对电子音乐的关注？不妨拭目以待。记者 莫斯其格

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