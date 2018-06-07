都市剧的台词为什么学不会“说人话”？

十几年前曾经感动过很多人的琼瑶爱情剧台词，如今已经变成了热门表情包。台词理应与时俱进，而不是随心所欲地乱说，再搭配上演员尴尬的演技，简直是观众的灾难。

原标题：都市剧为什么不能“有话好好说”？

《温暖的弦》

《谈判官》

《恋爱先生》

《老男孩》

《归去来》

2018年至今，现代都市剧呈现霸屏之势，与之相伴的是观众对于浮夸剧情和肤浅台词的难以忍受。时代在变，观众的台词审美也在变。十几年前曾经感动过很多人的琼瑶爱情剧台词，如今已经变成了热门表情包。台词理应与时俱进，而不是随心所欲地乱说，再搭配上演员尴尬的演技，简直是观众的灾难。新京报记者盘点了目前现代都市剧中，几类“不说人话”的典型台词段落。

过度文艺、煽情

诊断：不能照搬原著中的文艺对白

经典范例如《还珠格格》中紫薇的台词，“尔康，你不能恨我，你不能因为我这么爱你而恨我！”

不少现代都市剧都是改编自高人气言情小说，不少小说喜欢用散文式的行文方式，穿插着大量的文艺对白。制片人Z表示，散文体小说改编成电视剧时难度非常大，一定要对原内容做出适当改编，否则阅读时体验不错，放到了电视剧中就会让观众感觉十分别扭。

例1

《温暖的弦》

导演黄天仁 编剧赵微娜、许璐艳、谢小蜜

剧中，男女主角一块散步，占南弦（张翰饰）给温暖（张钧甯饰）买了一个气球： “你知道有关于气球，有另外一个说法，不管飞得多高飞得多远，只要线在你手里，它就会永远在你身边。”

此后，两人继续散步聊天。

占南弦：“你可以跟我说说，你在英国的七年，都是怎么过来的吗？”

温暖：“重要的有意义的事情都已经给你说过了。其他的，就没那么重要了。有时候，有些事情忘了才好，忘了才能够真正重新开始。”

例2

《谈判官》

导演刘一志 编剧费慧君、李晓亮

男女主角去夏威夷游玩时，女主角童薇（杨幂饰）独白：“你知道珍珠是怎么形成的吗？珍珠贝在海底进食的时候，蚌壳会打开。这个时候会有一些外来物，比如说沙砾，会跑进去，这时候珍珠贝受到了刺激，会分泌珍珠质，包围着那些沙砾，久而久之就形成了珍珠。所以，如果珍珠会说话的话，应该是哭着长大的吧……小时候我爸妈因为莫须有的罪名自杀之后，我就经常被人指指点点……这么长时间以来，终于没有人再对我指指点点，我也终于找到了自己的壳，就是我的努力。晓飞，从认识了你以后，我感觉我在渐渐失去我的壳。”

谢晓飞（黄子韬饰）：“这三天，我们从上天开始，到入海结束。这是属于我们自己的独有的上天入地的爱情。”

童薇：“你就是想让我这辈子都忘不了你。”

谢晓飞：“对。”

童薇：“你做到了，你放过我吧。”

谢晓飞：“我还要你这辈子都离不开我。没错，我确实应该让你忘了我，这样你才能安心回到属于你自己的世界。但是我做不到，你知道吗？”

说教

诊断：心灵鸡汤文

不能成为金句

借助影视剧台词传递人生观和价值理念的做法十分常见，日剧就一度因金句频出而被观众津津乐道。但金句跟说教仍然有区别，金句也不是日常生活中常挂在嘴边的话，但通过精巧的构思仍然能感染人。比如日剧《四重奏》中的经典台词：“比悲伤更悲伤的是空欢喜”、“边哭还能边吃饭的人，是能活下去的。”等。但说教则是罗列出空洞的大道理，长篇大论之后，要么让观众不明所以，要么是摆出早已被各路心灵鸡汤文说过无数次的道理，几乎没有创新。

例1

《归去来》

导演刘江 编剧高璇、任宝茹

男主角书澈（罗晋饰）反思驾驶肇事的往事。

书澈：“怎么做是对的，怎么做是应该。”

缪盈（许龄月饰）：“这两个难道不是同一回事吗？应该做的，就是对的。”

书澈：“对和应该往往是两码事，而且南辕北辙。该做的不一定对，而对的，未必就应该做。选择对，会不会辜负和伤害那些为你好的亲人和朋友，而选择应该，对自己到底是一种保全，还是伤害。”

例2

《恋爱先生》

导演姚晓峰 编剧李潇、张英姬、姜无及

男配角邹北业（田雨饰）对女生表白：“在你不理我的这段时间里，我学到了很多，学到了最重要的一点就是，总是用一个谎言圆另外一个谎言来达到自己的目的，这是不对的，两个人在一起，首先需要的就是坦坦荡荡不欺骗彼此，任何的伪装，都不会让你变得更自信，只会让你迷失自己，只有勇敢地去面对自己面对情感，才能生活得坦坦荡荡、光明磊落、从从容容。”

不停抬杠

诊断：冤家抬杠不要没完没了

冤家型恋爱是今年都市题材剧格外喜欢的一种模式，男女主角通常在异国他乡相遇，因种种误会不断展开争吵，最终成为一对欢喜冤家。这种模式本身并没有太大问题，经典剧集也不乏使用者。但最近的国产剧中的角色，则颇有“杠精”（指抬扛成瘾的一类群体）的风范。

例

《老男孩》

导演刘俊杰 编剧高蓉蓉、李博芳

女主角林小欧上错了男主角吴争的车，想让吴争把她载回收费站被拒绝。

林小欧（林依晨饰）：“你这人也太不绅士了吧，你们这些七零后出土的文物，从小是怎么学的雷锋啊，看见自己的同胞在他乡遇难，难道就不能伸出援手吗？”

吴争（刘烨饰）：“现在觉得我是同胞啦，刚才说我是强盗。你们现在这些年轻人啊，就是别太拿自己当回事，别人处处让着你们，还真当自己是天之骄子啦，也就是天之矫情。”

如何避免“不说人话”

当观众觉得影视剧开始“不说人话”时，往往意味着台词本身脱离生活太远。制片人Z表示，影视剧源于生活，但一定要高于生活。想要在戏剧性和生活性之间取得平衡，一定要在前期花费大量时间进行前采，如果创作时间太短，前采不充分，很容易导致台词浮夸。

采写/新京报记者 王雪琦

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