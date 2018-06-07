中生代女演员戏路变窄？如何应对市场偏见？

“你不同的年龄阶段应该有相应的角色是你更能去驾驭的。只不过呢，市场的原因或者是说什么样的原因，年轻人的角色可能会更多。”

殷桃

中生代女演员戏路越来越窄？网友为这个年龄段的女演员度身定制电视剧成为热点话题。近日演员赵立新在微博再度吐槽该话题。应对市场的“偏见”，近期活跃在荧屏上的“大女主”们都是怎么看的呢？

案例1：张柏芝戏里戏外尝试全新角色

她们说：沉迷表演的过程就好

赵立新吐槽说，“于佩尔在我国没戏拍，包括梅姨、比诺什，今年奥斯卡影后弗朗西斯更没戏。混好了在彩色电视剧中串串恶婆婆什么的，也就这样了。跟世界的艺术价值文化观念背道而驰，自我陶醉在土豪票房观里难以自拔，满屏的‘年轻漂亮’的皮囊始终拿不上精神品质和人文关怀的台面，自娱自乐吧！”

该论点引发不少网友共鸣。在热播剧《楼外楼》中饰演杭州大商户之女李春贤的秦海璐则认为，“我沉迷于演的过程，至于谁在看，用什么方式看，跟我都没太大关系。”扫描近期荧屏发现，实力派女星还是有不少发挥和尝试。最近在湖南卫视热播的《如果，爱》中，许久不见的张柏芝无论是颜值，还是演技依然在线。不过，她在剧里的角色被虐惨了：婆婆嫌弃、老公冷落、儿子还遭遇车祸去世……真让网友心疼，在这部剧中观众可以看到不少十年前韩剧“为虐而虐”的套路，张柏芝演绎的儿媳面对的还是“教科书级的婆婆”，永远在怪，“所有问题都出在你身上”，受伤的永远是善良又美丽的女主角。

张柏芝

案例2：殷桃再次挑战“大女主”

她们说：没兴趣演少女，不较劲

殷桃在热播剧《爱情的边疆》里挑战跨度大的“大女主”，继《鸡毛飞上天》后又收获不少好评。在她看来，所谓“没戏可演”要多方位来看。“你不同的年龄阶段应该有相应的角色是你更能去驾驭的。只不过呢，市场的原因或者是说什么样的原因，年轻人的角色可能会更多。”面对这一现实问题，“这是每个人都会要面对的，你真的没有办法再去一直演那种少女。”殷桃表示，中生代女演员其实应该有更多的空间去创作。“我觉得还是要好的剧作，好的东西给到演员，让观众看中生代女演员的感情生活，也会很好看。但是前提建立在有人愿意写有人愿意看。女演员的心态也要比较平和，要接受很多东西，去创作当下真的适合你去演的角色，不能较劲。”她也笑说，一较劲这事儿就拧巴了，还是适合最重要。

扬子晚报记者 张楠

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