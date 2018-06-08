“IP+流量演员”过时 更看重个性吸引力

从今年已经定档的暑期档国产片单来看，IP电影的数量有所减少，尤其是采用“大IP+流量演员”模式的“粉丝电影”更是寥寥无几。

今年电影暑期档类型丰富，大片层出不穷，其中，进口片依然是大IP、续集当道，相较之下，国产电影有了新变化，曾几何时满屏可见的“大IP+流量演员”的模式逐渐式微，业界不再迷信靠粉丝、流量撑起票房，导演、演员们积极寻求突破，打造个性品牌，力求用作品质量说服观众。

“大IP+流量演员”模式式微？

从今年已经定档的暑期档国产片单来看，IP电影的数量有所减少，尤其是采用“大IP+流量演员”模式的“粉丝电影”更是寥寥无几，和近几年来暑期档的风潮相比，形成较大反差。例如，去年《三生三世十里桃花》《鲛珠传》等流量演员主演的大IP电影扎堆暑期档，但最终票房、口碑都不如人意。今年暑期档，这种模式几乎不见。

今年暑期档国产电影则是在类型上多下功夫，从主旋律电影到爆笑喜剧、从奇幻题材到动作大片，种类应有尽有，满足各种观影口味的需要。

暑期档的电影虽然不再走IP路线，但是更加强调演员、导演个人的品牌吸引力，无论是知名大导还是新手导演，都在积极寻求突破，力求用个人的品牌力量吸引观众。

小沈阳到广州宣传影片（记者王维宣 实习生罗志强摄）

演员导演积极挖掘自身优势

和以往不同，今年暑期档的明星导演们不再改编小说IP，而是转向寻找自身优势，力图带给观众不一样的自己。

黄渤、小沈阳都是圈内著名的喜剧演员。他们今年不约而同地推出首部导演处女作，而且均选择了自己最擅长的喜剧题材。小沈阳执导的《猛虫过江》吸引了众多喜剧明星加盟，有着纯正的东北喜剧风格，小沈阳将多年来在小品行当积攒的幽默风格发挥到底。虽然是第一次当导演，但小沈阳对自己的作品信心满满。据悉，电影拍摄期间，正值东北最寒冷的季节，全剧组工作人员在超低温环境下工作，虽然环境艰苦，但小沈阳与其他喜剧演员却常因为一个镜头、一个包袱反复琢磨，在影片质量上一丝不苟。

黄渤新片造型

冯巩

黄渤则是国内演技获得普遍承认、最有观众缘的喜剧演员之一。首次当导演，他铆足力气选题材，选择的标准只有一个——有意思！在花了整整7年构思后，他决定在喜剧的基础上挖掘更多有关人性的探讨，视野可见一斑。

影片《一出好戏》中黄渤饰演马进，在一次公司全员出动的团队建设中，彻底扭转了他的人生。出行途中，马进获悉自己中了巨额彩票，但一行人突遇天气变故流落到荒岛，开始了艰难的求生之旅，呈现出人性百态。可以想见，黄渤这次拍摄的作品看来并非一部简单的喜剧，故事中还有不少发人深省的情节和内涵。

时隔十年再度执导电影的冯巩，新作《幸福马上来》同样选择了喜剧路线，在故事、风格上，这部电影都很接地气。片中，冯巩饰演一位街道调解员，在工作过程中遇到不少家长里短的“奇葩事”“奇葩人”。

进口电影依然IP当道

与国产片强调个人品牌不同，国外电影则依然以电影本身的大IP为主打。今年暑期档，多部进口大片续集持续登场。

作为《侏罗纪公园》的重启系列，《侏罗纪世界2》将在本月15日上映。该系列第一部于2015年上映，曾打破多项票房纪录。本集故事将发生在上一集故事数年之后，纳布拉尔岛火山爆发即将被毁，甚至可能造成恐龙的第二次灭绝，动物行为学家欧文与恐龙保护组织负责人克莱尔决心重返岛上进行救援。

影片导演透露，比起使用大量CG特效制作大场面，他更希望以“百分百真实感”作为拍摄标准，实拍更容易为影片“倾入情感”，传达“共情”主题。而这也正是侏罗纪系列一直以来备受欢迎并拥有如此影响力的重要原因，影片“虽是科幻题材，但它的灵感始终来自于真实世界”。

此外，动画片《超人总动员2》也将在本月22日上映。2004年，《超人总动员》上映后票房大卖，还获得了奥斯卡最佳动画长片大奖。然而让影迷没想到的是，这一部佳作的续集出炉，竟然是在14年后。第2集的故事将侧重在女超人妈妈变成台前英雄后，超能先生变身超级奶爸，与太太进行了“分工对调”。

而由史泰龙主演的《金蝉脱壳2》也将于本月29日登场。值得一提的是，这一集与史泰龙搭档的并非阿诺·施瓦辛格，而是中国的演员黄晓明。黄晓明此番在戏中的表演阳刚气十足，咏春拳打斗戏占据很大比重，如此突破形象的表演，让影迷们十分期待。

《西虹市首富》海报

他们如何打造个性品牌？

沈腾：以腾式表演影响票房

即将于7月27日上映的《西虹市首富》，是《夏洛特烦恼》导演、编剧闫非、彭大魔与主演沈腾的再度联手，也是近年来在影视圈异军突起的开心麻花又一力作。影片讲述沈腾饰演的落魄守门员王多鱼，遭遇意想不到的挑战——一月之内必须花光天降的横财，为此，他使出洪荒之力，开启一场智勇大冲关的“奇葩挑战”。

除了沈腾之外，《夏洛特烦恼》中的老班底包括“司仪”张一鸣、“梦特娇”常远、“校长”李立群等将在片中逐一亮相。

片中，由沈腾饰演的守门员王多鱼以30多岁高龄活跃在丙级球队的赛场，因对足球的热爱而坚持追逐梦想。为了完成角色需求，进组前后的沈腾一直努力增肥，还特别跟随专业足球教练培训守门员的基本功，包含日常的正规体能训练。在拍动作戏的过程中，沈腾不慎牵动左脚踝旧伤，遭遇髋关节积水，但为不耽误拍摄进度，他带伤完成全部拍摄。

而在谈到拍摄的最大挑战时，沈腾坦言王多鱼作为守门员，需要屡次高接低挡，做出高难度扑球动作：“作为守门员每次开球都是豁出去开的，忍受伤痛的挑战太大了。”

沈腾的喜剧天赋和诙谐的表演魅力早已得到证明，此番再度加盟开心麻花新作，沈腾的个人影响力对票房影响不容小觑。

宁浩、徐峥：导演变监制，扶持新导演

今年以来，徐峥监制的电影成绩不俗。《幕后玩家》口碑不错，《超时空同居》更是破天荒拿下7.5亿元票房。接下来，由宁浩监制、徐峥监制并主演的另一部新导演作品《我不是药神》也将在暑期档上映。

为了助力新导演，宁浩跟徐峥可谓下足功夫。徐峥不仅担任《幕后玩家》主演、为影片提供创意、监督，在宣传期也跟着剧组跑路演。宁浩也不遗余力，昨日，《我不是药神》发布电影插曲《药神之歌》，这是宁浩首度献声。

给予青年导演充分空间，共同进步，这样亦师亦友的相处方式，正是徐峥、宁浩与新导演们的相处方式。而《我不是药神》的导演文牧野则形容这段亦师亦友的合作关系是“相互折磨，一同进步”。

在谈到助力新导演的初衷时，徐峥表示，年轻导演拍片不容易：“希望我能用自身累积的资源和影响力，帮助年轻导演，同时为他们的作品提供更多经验和方向。”

《邪不压正》剧照

姜文、张艺谋：将个人品牌挖掘到底

在今年暑期档，大师新作也不在少数。姜文、徐克、张艺谋等都在积极挖掘自身的个人品牌优势。

姜文新作《邪不压正》将于7月13日公映。昨日，影片曝光新款海报，影片中的三位关键人物姜文、彭于晏、廖凡集体亮相。这部电影的气质依然延续姜文的“霸气”，难怪网友们都说：“真是行走的荷尔蒙。”从预告片可断定，《邪不压正》依然“很姜文”。可以说，整部电影依然有着姜文极强的烙印。

近些年来，姜文导演的作品评价两极，上一部《一步之遥》更是争议四起，此次他再度携带极具个人气质的作品出山，观众是否会买单？还有待后续观察。

《狄仁杰之四大天王》剧照

徐克近年来一直将国产电影特效的界域不断拓宽，结合特效、悬疑、志怪的《狄仁杰》系列叫好叫座，不断出续集，也证明着徐克这一拍摄模式的成功。即将在暑期档登场的《狄仁杰之四大天王》保留了徐克、张家鲁和陈国富的主创铁三角，在演员阵容上，赵又廷继续出演狄仁杰，外加冯绍峰、林更新、刘嘉玲，同时新添了马思纯。

另外，张艺谋执导的《影》也基本锁定暑期档上映。从表面上看，影片画面不是他以往的“浓墨重彩”“大红大绿”，反而选择了类似水墨画的黑白基调，这让《影》的画面风格不再那么“张艺谋”。但仔细看，预告片中的竹林、琴笙、侠客，那种中国传统美学的极致表达方式，“又很张艺谋”。

记者观察

打造个性品牌，更需慎重

2013年，郭敬明导演作《小时代》狂卷4.8亿元票房，也为电影圈带来一个全新的运作模式，那就是“大IP+流量演员”。近年来，采用这一模式拍摄，企图用粉丝、流量的力量撑起票房的IP电影层出不穷，但最终质量却参差不齐，很多口碑、票房都很差。

值得庆幸的是，今年暑期档，类似的“IP大片”少了。为何会出现这样的改变？主要是因为以往的多数IP电影，并没有兼顾质量。这不仅让前作的品质没有得到延续，反而损耗了IP原有的价值。不少投资者因为缺乏长远规划、不能进行有效拓展，让这些重金购买的IP版权变成“一次性商品”。

接连失败的案例，让越来越多业内人士意识到，“大IP+流量明星”这一模式不再是百分之百稳妥的方案，只有本身质量够硬、故事够好、表演够强，才是影片成功的硬道理。因此，越来越多的作品开始注重个人品牌的打造，期望让导演、主演的个人品牌力量发挥到极致。

然而，这样的转变势必对创作者本身有着更高要求。试想一下，加入一个电影IP失败了，尚还可放弃，那么一个个人品牌坍塌了，付出的代价则往往更大，轻则透支了观众对其作品的信誉度，重则可能影响到自己的职业生涯，这就需要创作者必须更加珍惜自己的羽毛，在选题、拍摄时都要更加慎重。而另一方面，国产IP电影仍然任重道远，真正好的IP，能够形成一种流行文化，伴随一代人的成长，而不只是一阵风潮。记者 黄岸

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