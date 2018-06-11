姚明身家22亿 老婆叶莉投资眼光不容小觑

原标题：经商天赋会“传染”？姚明贤内助叶莉兑现一笔投资，看看她能赚多少

NBA赛场上9年的拼搏，为姚明带来了超9000万美元的薪水以及数不尽的广告代言。

而退役后，华丽转身成为“姚老板”的姚明，近年来的商业布局也让人不敢小看：妻子叶莉间接投资蚂蚁金服，唱吧的股东名单中也出现了姚明的身影。

▲图片来源：视觉中国

日前，重庆银海融资租赁有限公司（以下简称银海租赁）的一则股权结构变化公告再一次显示了“小巨人”姚明在投资界的游刃操作：

姚明及其“贤内助”叶莉旗下的基金投资这家公司5年收益或许超过了1亿元。

投资银海租赁5年收益或过亿

银海租赁披露的公告显示，重庆弘银一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称弘银一号）、重庆弘银二号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称弘银二号）将所持的银海租赁的所有股权悉数清仓，接手方为银海租赁的控股股东重庆渝富控股集团有限公司（以下简称渝富控股）。股权变更完成后，渝富控股的持股比例将由60.87%上升为94.49%。

在股东弘银一号以及弘银二号将持有的银海租赁股权悉数转让给控股股东渝富控股后，银海租赁的股东只剩下两名，分别是国资独有的渝富控股以及上市公司金科股份（000656，SZ）。

▲叶莉与弘银投资、银海租赁关系图

值得一提的是，这两只股权基金与姚明有着密切关系，其“贤内助”叶莉不但是这两只股权基金的执行事务合伙人的实控人，并且在其中一只股权基金中直接出资入股。

▲姚明和妻子叶莉（图片来源：视觉中国）

工商资料显示，弘银一号、弘银二号均成立于2012年，其执行事务合伙人均为重庆弘银投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称弘银投资）。从弘银投资的股权结构看，上海斯御投资管理有限公司持股81.48%，重庆渝富投资有限公司持股18.52%。而前者正是由姚明妻子叶莉100%持股，叶莉是该公司的法人代表、执行董事，姚明则任该公司监事一职。

此外，启信宝显示，弘银二号的股东名录中，自然人股东共有10名，叶莉也是其中自然人股东之一，对弘银二号的直接持股比例达到了9.94%。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者注意到，在这笔对金融机构的股权投资中，仅从业绩红利分配看，弘银一号、弘银二号近年来获利匪浅。据渝富控股2017年年报披露，在60.87%的持股比例下，公司当年从银海租赁获得了4382.37万元现金红利。若依照此分红金额同比例估算，弘银一号、弘银二号在合计持股33.62%的情况下，2013年~2016年四年间，这两只股权基金获得的净利润合计超过了9000万元，而2017年从银海租赁获得的红利估算可达2400万元。

这意味着，仅在利润分配上，弘银一号、弘银二号五年来获得的投资收益或已达到1亿元以上。

渝富控股相关人员对记者表示，此次股权转让是到期退出的正常行为，公司在未来发展上会有一些打算，但暂时不便对外透露。而对于银海租赁在此次交易中的估值，对方则没有给出答复。

值得一提的是，叶莉还通过重庆弘远金浦投资合伙企业（有限合伙）间接持有蚂蚁金服股份。

22亿身家姚明的投资版图

投资领域的成功案例让姚明的财富不断增长，在2017年10月发布的胡润百富榜中，姚明以22亿元人民币的身家跻身榜单，该榜单将姚明的主业归至娱乐业，在体育明星中，姚明仅次于47亿元身价的李宁公司老板李宁。

投资要有本钱，姚明最初的收入来源主要就是打篮球的工资以及代言费用。

作为第一个进入NBA名人堂的中国球员，第一个球衣被退役的中国人，姚明的在NBA的9年职业生涯无疑是成功的，年薪也从最初的386万美元涨到了1769万美元，具体如下：

薪酬总计约9340万美元，但除去各种税（美国45%的个人所得税，10%的NBA联盟养老保险）以及分成后，姚明实际能拿到手的工资不到30%。

据证券日报此前报道，在NBA九年的职业生涯中，姚明通过他的努力带来近20亿元收入。退役后，2011年至2013年期间，姚明仍不断收到商业广告代言的邀请。据悉，姚明为联通公司代言的费用每年高达3000万人民币；为锐步代言10年的费用为7600万美元，每年760万美元；为麦当劳、可口可乐等代言，代言费达到2500万美元约合人民币1.78亿元。

对于从运动员转型商人的姚明来说，不断学习和进步更为重要。在2011年，姚明进入上海交大学习金融课程，而除了学业，姚明还在此后的商业运营上不断布局。

去年10月，一则《姚明短短两天赚了2000万》的报道让姚明重回不少人视野，因为风语筑上市，接连涨停让持有65万股的姚明身家暴涨。截至今年3月31日，姚明依然持有风语筑65万股份（限售期内），以6月7日收盘价28.55元计算，持股市值为3704万元。

▲风语筑十大股东（截至3月31日）

姚明并非首次在股市上尝到甜头。早在2007年，姚明投资合众思壮公司，以每股1元价格买入了37.5万股，上市之时身居第六大股东，持有公司67.5万股。由于头顶姚明光环，合众思壮备受投资者追捧，公司在2010年上市后股价一路攀升，姚明的持股市值也一度超过7000万元。目前，姚明夫妇已经不在公司前十大股东之列，具体持股情况也不得而知。

天眼查数据显示，姚明目前是5家公司的法人，14家公司的股东并担任了12家公司的高管，投资项目包括金融、体育、酒店、葡萄酒和互联网。

▲姚明担任了5家公司的法人（数据来源：天眼查）

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者了解到，2011年，为了更好的发掘体育产业，姚明成立了一支以体育产业的基金——黄杉基金。基金由姚明中方经纪人陆浩发起组建，姚明任董事，持有10%的股权。此外，上海泰戈鲨客投资管理有限公司也主要从事体育相关的投资，姚明持股1%，姚明妻子叶莉持股99%。

除了主打体育产业的黄杉基金之外，姚明还拥有另一支基金——弘远基金。弘远基金的前身是亿泰基金管理有限公司。2011年年7月，姚明团队正式接手亿泰国际所持股权，并更名为弘远基金。正式接手后，目前“姚之队”的总负责人章明基当选为弘远基金董事长。

体育投资之外，在2016年初，姚明与其多年合作应旻子等人发起成立上海曜为投资管理有限公司，姚明出资92万，占公司出资比例46%。上海曜为投资通过宁波梅山保税港区曜祥股权投资合伙企业。

曜为资本目前投资的公司有星河互动、北京微赛时代体育、Glory荣耀格斗的母公司、天众体育、电动方程式赛车FE以及动因体育。

天眼查显示，姚明还投资了唱吧，但具体投资额和参股比例均未公开。值得一提的是，5月底中金公司完成了对唱吧的第八期上市辅导，认为其已达到既定辅导目标。如果一切顺利，唱吧或将在1个月内向证监会递交材料。

▲唱吧部分股东，姚明在列（数据来源：天眼查）

（实习生谢婧对本文亦有贡献）

每经记者 张祎

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