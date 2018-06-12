《厕所英雄》 熟悉的印度歌舞，更独立的女性角色

“新浪潮”电影大多以处于社会底层、社会边缘的不富裕群体为拍摄对象，对女性的社会地位问题、女性所扮演的社会角色问题等都有揭示和讨论。

《厕所英雄》将夫妇二人矛盾升级到女性如厕难。

《厕所英雄》中女主角敢于向世俗偏见和愚昧习惯发起挑战。

[今日看片]

根据真人真事改编的电影《厕所英雄》在国内悄然上映。这部意在向印度历史上第一位“清洁主义者”圣雄甘地，及印度第一位大力推动“厕所革命”的印度总理莫迪致敬的歌舞喜剧电影，讲述了丈夫为了帮助妻子争取独立卫生间而克服万难的故事，2017年秋季在印度上映后引发热烈讨论。

新印度片

来源真实事件，女性角色走向核心

作为一部形式上带有典型印度特色的电影，《厕所英雄》穿插了大量印度歌舞和传统民俗展示，线性叙事方式相对完整地展示了男女主人公从相遇、相识、相恋、结婚、离婚、复合的整个过程和情感脉络，通过对问题的正叙式梳理点明了夫妇二人矛盾逐渐升级的关键：印度女性如厕难。

印度统计数据表明，2011年大概有1.31亿印度家庭没有厕所，800万印度家庭使用公共厕所，1.23亿印度家庭在户外如厕。2012年印度新娘安妮塔·纳利不堪忍受户外如厕的折磨，婚后第四天从丈夫家里逃走，回家的条件是拥有一个独立厕所。印度一家大型社会慈善机构得知此事后为安妮塔修建了一个厕所，厕所启用同时她也回到了家中。

不同于真实事件中的原型人物安妮塔，电影中为了厕所不惜和爱人离婚的女主角贾耶被塑造成为一个受过良好教育且自尊心很强的新女性。

对照2016年在全球范围内引发轰动的励志电影《摔跤吧，爸爸》，《厕所英雄》仍然延续着这类电影的创作范式。他以男性的视角切入，男性是推动故事发展的主要力量，但处于故事核心地位的是女性角色。回顾印度电影的发展脉络，可以管窥女性是如何从“被窥视”的被动对象，逐步走向电影思想核心的。

新浪潮

女性意识独立但形象单一

上世纪五十年代中期，印度导演萨特亚吉特·雷伊等导演掀起了对电影艺术的全新探索与实践，这一时期被称作印度电影的“新浪潮”时期。

“新浪潮”电影大多以处于社会底层、社会边缘的不富裕群体为拍摄对象，对女性的社会地位问题、女性所扮演的社会角色问题等都有揭示和讨论。女性题材成为“新浪潮”中最受欢迎的题材之一，女性问题又交织着种姓、阶级、族裔、宗教等多重社会矛盾，呈现出丰富的层次和深刻的思想内涵，这也影响了后续的电影创作。

印度“新浪潮”电影中，出现了大量具有强烈独立意识的新女性形象，自我不再是“坏女孩”形象的标签，而成为新女性形象中的一部分。她们与印度电影中传统的“好女孩”区别开来，不再是被动的、如羔羊般温顺的依附者，更加勇于追求独立。

但受制于印度电影工业大环境的影响，新浪潮激发的“新女性”形象尽管在与男性的情感关系上得到突破，形象仍然比较单一。女性生活被忽视，女性群体内部的互动没有展示的渠道，受教育程度较高的女性形象并没有得到深度挖掘等问题仍然存在。

新视野

中国市场的异色，值得借鉴

《厕所英雄》在女性问题的反映上全面回应了“新浪潮”电影的空白，电影展示了受教育女性对自身及所处社会文化的深刻认识，展示了女主角和不同出身背景的其他女性之间的对立与互助，女性群体内部的波动被写意地呈现在观众眼前。女主角贾耶有文化、有思想、有胆识、有魄力，敢于向世俗偏见和愚昧习惯发起挑战。她不顾同村女性的排挤和孤立，公开痛斥印度传统文化中对女性的歧视和带有明显原始文明禁忌的清洁观，成为影片中性格最为鲜明、形象最为夺目的角色。

当下的印度电影光彩夺目，成为中国市场中海外电影的一抹异色。无论是《摔跤吧，爸爸》、《起跑线》，还是正在热映的《厕所英雄》，都延续了印度电影“新浪潮”的创作视角。在这些电影中女性的角色更加独立，这些女性角色不仅增添了印度电影的艺术表现力，也揭示了叙事技术背后的社会意识转变，在表现女性情感境遇、生活抉择、精神追求方面展示出多元的文化视野，回应了新浪潮电影的缺失，也值得国产电影借鉴。

□戴桃疆（影评人）

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）