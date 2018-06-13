《中国新说唱》今年主唱“少年热血”

作为节目中唯一一位女明星制作人，G.E.M。邓紫棋坦言，录制前自己的心情就跟小学生准备秋游一样，紧张到只睡了4个小时。

节目“明星制作人”张震岳、邓紫棋、潘玮柏、吴亦凡。

江湖人说我不行/古人说路遥知马力/陪我走陪我闯天地/我从不将就我的命运 ——吴亦凡《天地》歌词节选。

海选吸引了各种爱好说唱的人参加。

不少知名说唱歌手露脸。

大学赛区海选选手。

美国海选现场。

《中国新说唱》于日前开录，节目中“明星制作人”吴亦凡、张震岳、潘玮柏回归，G.E.M。邓紫棋作为唯一女性加入。北京、上海、广州、成都、西安五地海选已经在五月底展开。《中国新说唱》将于今夏在爱奇艺独家播出。新京报独家专访节目音乐总监刘洲，今年节目将会主打“热血”和“励志”。

明星制作人 邓紫棋烤肉店结识潘玮柏

吴亦凡今年也担任了北美特别赛区的制作人，据他介绍，当时不仅看到很多很棒的华人选手，还看到很多外籍选手在用中文说唱，觉得很感动很骄傲，“这不仅是为海外的华人提供一个展示自己的舞台，更是让国外的朋友能够看到中国说唱以及中国文化。”

除继续担任“明星制作人”外，吴亦凡在今年的节目中多了一个身份：《中国新说唱》的音乐总顾问。同时，由他担任词曲创作的全新单曲《天地》也被选作节目主题曲，吴亦凡还亲自担任《天地》MV导演。吴亦凡表示，他会和节目组一起更好地将说唱音乐和中国传统文化做结合；同时在音乐创作方面，他希望能够把意识、理解，甚至是国外新的创作方式及技术分享给大家。

作为节目中唯一一位女明星制作人，G.E.M。邓紫棋坦言，录制前自己的心情就跟小学生准备秋游一样，紧张到只睡了4个小时。虽然以流行歌手为大家熟知，但在邓紫棋看来，“说唱”是一个很深层的、真实的表达。

作为“搭档”，谈及此次两人的合作，潘玮柏用“很有缘分”来形容，“其实我们也是今年才真正认识，当时是在台北的一家烤肉店，我在吃饭，有个女生脸上戴个口罩，突然跟我说Hi，我说是你啊，就这样我俩在烤肉店第一次认识了，但是我们那时候还不知道要合作。到现在知道要合作还挺开心的。”对于两人的分工，潘玮柏笑言，一般是女主内，男主外，“但我们可能不一样，我们是女主外，男主内。我希望她多体验整个流程和经验，我会多多地配合和辅助。”

海选 10725人里选出71个选手

面对一些网友对某些高颜值选手“靠脸入围”的质疑，车澈予以回应：“我们的核心审核是音乐，包括他的技术、态度和歌词，当我们的技术水平在一个基础上的时候，你说哪一个节目不欢迎颜值高的选手呢？”

自全球海搜开启之日，《中国新说唱》就聚集了海内外上万名热爱华语说唱的选手。节目的热度，让许多去年没有参加的成名rapper加入了比赛，已知的有知名团体c-block、天府事变、讲者，知名rapper满舒克、法老、孙旭、万妮达、Young Cee、3bangz、刘柏辛。与此同时，还有一些熟悉的脸孔参与进来，快手上的顶级流量“giao哥”仅仅是在海选现场露了个脸，就已引起网络“土家军”的反响，还有发行过唱片的流行歌手孔令奇、“快女”李斯丹妮、“明日之子”李炎欣以及刚刚参加完《偶像练习生》的岳明辉、徐圣恩和Rapen。除此之外，去年已经参加过节目的小青龙、黄旭、徐真真和蜜妞再次参赛。

而节目严苛的赛制和不足1%的晋级率也成为近期不少网友关注的焦点。面对网络上对于此次《中国新说唱》要打造“one percent说唱天团”的说法，《中国新说唱》总制片人陈伟坦言：“我们总共入选了71个人，也就是说10725个人当中只有71个选手入选，真的是百里挑一。”

在严苛的选人标准下，《中国新说唱》总导演车澈表示，《中国新说唱》要传递的精神就像节目slogan表达的“我年轻，我说唱”一样，首先代表“青春、阳光、正能量”，同时也把代表中国年轻人正能量的态度用说唱的方式展现出来。

音乐风格 主打“热血”和“励志”

刘洲：“今年希望可以强调出‘价值观’，说唱音乐对个人、对社会来说的价值观在哪里？不可能是‘钱’或者‘我成功’。大家去年看节目会觉得‘哇，好江湖’，但今年会感觉有一种冲动，我要好好努把力，趁着还没老做点什么。”

据节目音乐总监刘洲介绍，相关节目去年主打的是“国风”，因为那个时候首先要解决的是中国人如何把自己的说唱“落地”下来。从音乐上讲，“说唱”是舶来品，要做的第一件事就是“如何研发出自己的说唱音乐”。典型的是总决赛里的几首歌，原本的地下色彩减少了，甚至也不是很正统的说唱音乐了，但在综艺舞台的审美框架里，这样的编曲有它的作用和意义。

今年的节目会完全不一样，刘洲表示，而且大家对“说唱”也消化得差不多了，所以需要在这上面加码，“去年是摸着石头过河，今年会是更加成熟的状态。”今年的节目从音乐上将会主打“热血”和“励志”。

“制作人”同题问答

《中国新说唱》吸引你的是什么？

觉得谁在这个节目里的胜负心最强？

潘玮柏 会说唱的都觉得自己最强

之前有很多人问制作人中谁说唱最好，我觉得这是一件很奇妙的事情。只要喜爱说唱，会说唱的，基本上都会觉得自己是最强的。我们非常热爱说唱文化。

邓紫棋 要有特别的声音、立场和态度

《中国新说唱》跟其他综艺最不一样的是，你不能只是长得好看就可以，你必须要有很特别的声音、很特别的立场和态度。我跟潘玮柏都是狮子座。我觉得胜负心还是有一点的。

吴亦凡 因为热爱所以义无反顾

因为热爱和喜欢，所以就义无反顾。希望能够和大家一起用自己的一份力，让更多年轻人知道、喜欢说唱文化。胜负心呢，我也不知道，大家随意。

张震岳 希望不只年轻人喜欢说唱

我们的说唱文化还是有很大很广的潜力，我们乐见其成。所以在做这档节目的时候，我蛮开心的。也希望不只是年轻朋友们吸收这样的音乐形态。至于胜负心，每个人都有。我们当然表面要很轻松，但内心其实是很纠结的。

音乐总监刘洲 “说唱”的核心是真实

《中国新说唱》的音乐总监刘洲和总导演车澈是一对老搭档，两人曾经一起合作过《蒙面唱将猜猜猜》《盖世英雄》等音乐综艺节目。刘洲从小学习乐器，11岁开始学习编曲，15开始进入音乐编曲的行业，22岁开始当起了职业的编曲人，还制作过四套音乐剧，最早的一部是2009年开心麻花的《白日梦》。刘洲擅长将中国传统音乐与新兴音乐元素进行融合，他曾为谭维维制作《华阴老腔一声喊》，后来陆续替谭维维做了几首民族与摇滚融合的歌曲，放到了不同的音乐综艺节目平台上，获得了很大成功。

选手实力起来了

新京报：今年的选手跟去年选手相比，有什么特点吗？

刘洲：今年的特点是，整体平均实力拉起来了。不少选手发现去年的节目很厉害，所以今年必须得攒劲站在这儿。但是问题也是这个，群体实力上来了，然而一个节目可能是“参差不齐”的才会比较好看。如果整体都在同一水平线上，会给节目组非常大的压力。今年因为选手的整体水平起来了，所以工作量也会比较大，作为团队来说，音乐团队这边是去年两倍的量。

邓紫棋rap很惊人

新京报：今年在导师上增加了邓紫棋，你怎么看她的音乐形成以及表现？

刘洲：我们当时被邓紫棋吓到了，因为没想到她的rap很惊人，是很好的。因为大家只看到她在《我是歌手》中，唱流行歌曲的样子，并没有了解过她在音乐上的其他可能性。艺人只有有机会，才能展现更多的可能性。

中国元素

新京报：“热血”算是今年一个主题吗？

刘洲：没有给选手规定任何主题，但是我们的导向会从音乐体系上切入。像我们去年切入的时候，我们需要多一些中国元素。

“很炸”的东西

新京报：需要通过什么样的编曲才能营造出“热血”的氛围，显得更加励志呢？

刘洲：词、编曲，从音乐的整个定位上都会有营造，比如说我们会做“热血”的话，那一定是“很炸”的东西。中国有哪些热血的歌？没有。所以我觉得做一些热血正义的音乐，是给年轻人的一个新东西。首先你要有本事，要把自己变成一个hero，比别人强然后保护别人。这是我所理解的正义，只有强者才会去考虑到别人，那么从词或者音乐上表达也是一样的，总比天天唱Money好。

梦想取代物质

新京报：会排斥一些歌手唱“钱”这样比较现实的元素吗？

刘洲：对。我们想看看有没有能取替Money这种物质性的形态体系。后来想了很多，想到了“少年的热血”这个概念，因为少年都是热血的，你没有看过50多岁的人稳稳走在路上，然后突然说，走！我们出去踢个球吧！一定只有少年才会有这种热血。“这一届我怎么能不赢呢，我应该要赢才行啊！”这就是少年简单的出发点。就像我们小时候看过变形金刚、葫芦娃，也看过铁臂阿童木、灌篮高手，其实每个人心中都有一个英雄梦想，但是这个英雄梦想是来自于他的价值观。

真实

新京报：不管是去年的“国风”，或是今年的“热血”，你觉得“说唱”始终保持不变的核心元素是什么？

刘洲：真实。说唱音乐就是“我想把我的态度唱出来”。可是上世纪70年代说唱开始在全球流行的时候，和现在的人均数量是不一样的，所以受众群体也不一样。加上这些年所有音乐体系的发酵，很多东西其实都被大家玩过了。说唱的方式太多了，所以不一定要局限于说唱原初的样子。

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