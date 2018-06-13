《创造101》4组“未修音影片”流出！90%选手悲剧

由杨超越领军的《麻烦少女》先前在节目中就因为她的节拍、音准不准，遭到网友集体吐槽，没想到这次见面会的饭拍影片更悲剧了。

新浪娱乐讯 据台湾媒体报道，选秀节目《创造101》近日举办粉丝见面，将先前曾在节目中表演过的桥段搬上舞台重现，不过因为原本的表演分组已经有部分练习生遭淘汰，新版的演出阵容几乎重组，可能练习时间不足，现场未修音画面流出遭到网友吐槽：“一言难尽！”

先前陈芳语、李紫婷、吴映香、刘德熙与陈语嫣版本的《逆光》受到广大好评，在见面会上，改由段奥娟、李紫婷、吴映香、许靖韵、高秋梓及赖美云呈现，虽然无法和前一版的等级相比，但网友评断这应该是见面会当天最好的一段表演了，毕竟节目中几位唱将几乎集结在这组，不过仔细听的话仍会发现许靖韵的高音、赖美云的稳定度和陈芳语相比还是有一点差距，幸好李紫婷的高音依旧亮眼。

《创造101》粉丝见面会-《逆光》

由杨超越领军的《麻烦少女》先前在节目中就因为她的节拍、音准不准，遭到网友集体吐槽，没想到这次见面会的饭拍影片更悲剧了，不仅她的音准飘来飘去，其他成员吕小雨、高颖浠也是气息不稳，就连当中最有实力的刘人语的表现也有待加强，有网友称表演根本是“车祸现场”，更挖苦：“这节目的修音师简直是魔术师啊！”

《创造101》粉丝见面会-《红色高跟鞋》

另外还有孟美岐、吴宣仪、紫宁、傅菁、戚砚笛表演的《红色高跟鞋》，5人颜值没话说，舞台也很美，但紫宁、傅菁有点小突槌，而其他几位几乎都一起唱，网友评论：“很聪明，这样就听不出谁唱的差了。”算是几组里比较中庸的表演，但和《逆光》组相比就少了亮点。

最后是Sunnee、Yamy、王菊、李子璇、强东玥等人的《木兰说》，除了Yamy一如既往稳定的Rap实力之外，几乎所有人都赞赏Sunnee的现场表演功力，气息稳定之外，节拍、音准也没有问题，现场观众认可：“几乎和节目播出的版本没有区别”，她与李紫婷、段奥娟及吴映香被网友评为现场表演最稳定的，而多数网友的留言中，又属Sunnee及李紫婷获得一致认可，未来发展值得期待。（ETtoday/文）

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