这些烧脑大戏能抢回男性观众的注意力吗？

这些剧以谍战悬疑为主，比如《脱身》已在东方卫视开播，《爱国者》则在江苏卫视亮相……这些烧脑题材试图吸引更多的男性观众。

原标题：世界杯将至 这些烧脑大戏能抢回男性观众吗

俄罗斯世界杯将于本月14日晚揭幕，这一赛事会持续一个月。在这个时间段，会有一大波新剧与世界杯展开竞争，颇受关注。这些剧以谍战悬疑为主，比如《脱身》已在东方卫视开播，《爱国者》则在江苏卫视亮相……这些烧脑题材试图吸引更多的男性观众。而古装大剧《扶摇》以及一些情感剧则会以女性观众为主打。不过，这些明星云集的剧作要想在世界杯的压力下获取不俗的热度，还得靠自身的硬实力。

《脱身》海报

《脱身》：陈坤一人分饰两角很过瘾

这两年，因为各种偶像演员的加入，加上剧本品质参差不齐，谍战剧的质量一直不太稳定，《脱身》被期待能打破这种现状。从首播的两集看，这部剧因为逻辑清晰、节奏紧张、演员表演出彩受到不少观众好评。

剧中，女会计黄俪文为祭悼亡夫，孤身从解放区返回故乡上海，并在非常情境之下，加入了一个至关重要的“归省计划”。随后，她遇上了孪生兄弟乔智才与乔礼杰，三个年轻人在风波中守望相助，不断脱身，最终领悟到爱与信仰的真谛。故事以“拿错箱子”为开头，这个情节设计在谍战剧中虽然不够新鲜，但胜在各种推理、场景转换合理，没有太多的漏洞。

角色的精彩是吸引陈坤9年之后再度回归荧屏的关键所在，他在剧中一人分饰两角，演得十分过瘾。哥哥乔智才刚出监狱，放浪形骸，但为人正直，充满小市民的生活智慧，他要如何放下个人恩怨，转而关心国家前途，颇受关注。陈坤初次亮相就是一身牢犯造型，令人印象深刻。但他一穿上少爷的服饰，马上满身贵气。接下来，弟弟乔礼杰登场，他作为留洋博士、物理学家，有严谨刻板和儒雅绅士的一面。陈坤必须要演出两个人物的反差感，对此，他表示，观众可以从挑眉毛和说话速度上区分角色。

万茜是陈坤看到剧本后第一时间向剧组推荐的女主角人选。她在剧中临危受命，先后展现了惶恐、沉静等不同情绪状态，显露出了新晋革命者的逐步变化。后续她会与孪生兄弟频繁互动，表演备受期待。

此外，廖凡、王耀庆、王景春等实力派一出场就“领盒饭”，让许多网友表示“没看够”。老戏骨赵文瑄扮演乔家老爷，虽然戏份不多，但惊喜感十足。

实际上，不同于一般谍战剧，《脱身》并没有很明确的双面间谍元素，也不是“板着面孔讲一个苦大仇深的故事”，而是让观众在“猫捉老鼠”的故事中看到不少“萌点”，体会到大时代中的人性和情感。

《爱国者》海报

《爱国者》：情节设置不断反转

由龚朝晖执导，汪海林担任编剧，张鲁一、佟丽娅、芦芳生等出演的传奇抗战剧《爱国者》正在江苏卫视热播。该剧一开篇便上演了宋烟桥（张鲁一饰）为解救自己的同志，自我设计“入狱”，并帮助战友“越狱”的好戏。地下交通站被捣毁、叛徒出现、寻找叛徒、解救同志、设计越狱等一系列紧张剧情一气呵成，引发观众追剧热潮。近日，编剧汪海林对于强情节设置也阐述了自己的创作见解，“情节设置跟主人公的命运相关，需要不断反转，戏才能好看”。

《爱国者》给不少观众的第一印象就是节奏快、情节强。地下组织被破坏、刺杀任务失败、小组联络人重建、乔装执行新任务……仅是开局的前几集内容，就交代出了足够多的背景信息和人物关系。加上多角度的镜头转接和快节奏的后期剪辑，地下工作者身处暴露边缘的紧张感让观众似乎可以隔着屏幕感受到。有观众评论：“开场就感受到了一种大剧品质，雨夜将紧张气氛渲染得很棒，张鲁一拿下帽子的那一瞬间简直帅炸了！”“节奏好快，剧情全是干货，战斗画面超燃，人物设置清晰明了，瞬间入戏。”“被张鲁一、佟丽娅瞬间圈粉，张鲁一纹丝不乱，佟丽娅又美又痞，偷拿着钱去救人那段看得我好紧张，感觉是在与时间赛跑，全程无尿点”。

除了被剧中角色的命运所牵引，其设计的“越狱”情节也彰显了智斗水平，张鲁一饰演的宋烟桥智勇双全，深陷敌狱却能灵活应对，而芦芳生饰演的岸谷雄一同样是个强有力的对手，见招拆招式剧情看得人紧张不已。对此，汪海林表示，这一切实际上都是理所应当的创作原则。他表示，情节设置跟主人公的命运相关，需要不断反转，戏才能好看，“事件发生、遭遇危险，这是固定格式，我们要做的就是如何在一个固定格式里把它玩好”。

《走火》剧照

《走火》：节奏很紧张，逻辑有欠缺

悬疑剧《走火》正在热播，紧张的叙事节奏受到好评，但逻辑上存在一些漏洞。该剧是以7年前赵鹏程（于毅饰）意外开枪走火、间接导致其师父因公殉职为主线，层层串联起一系列惊险刺激的悬疑案件，并在其间抽丝剥茧、追寻真凶的故事。

剧集一开播，便将“走火”大案的缘由火速交代清楚，“平海所青年行动小组”成功集结、便利店抢劫案、火车站盗窃案等剧情一气呵成，令人直呼爽快，并不由得期待接下来的故事发展，牵扯出的“黄金大劫案”慢慢进入节奏，更加令人关注。演员于毅擅长饰演硬汉类角色，这一次发挥出了较好水准。

作为一部注重推理的警匪戏，《走火》的剧情细节有待改善，逻辑上有一些让人吐槽的地方，剧本的专业性因此有待提升。有人总结说：“这就是一个全能爸爸与四个熊孩子的故事。”不过剧中四个警察的一路成长经历能让年轻观众有所思考。

《为了你，我愿意热爱整个世界》海报

古装大剧情感题材也有更新

这个档期上映的电视剧，要抢世界杯的热度，压力肯定不小，所以各大播出平台都派出了“强手”。除了《脱身》《爱国者》等吸引男性观众的剧集，女性观众爱看的情感剧也有更新。

古装大戏《扶摇》将在6月18日开播。作为今年播出的首部古装大剧，《扶摇》将以周播形式播出。事实上，原著本是又一“大女主”的故事，但电视剧将有所调整，将弱化“玛丽苏”情节，以热血励志的人物成长线为主。杨幂将化身为洒脱不拘的“闯关少女”扶摇，阮经天则首次在电视剧中尝试扮演古装，饰演足智多谋、腹黑又专情的长孙无极，他们的甜虐爱情绝对十分吸睛。

此外，电视剧《为了你，我愿意热爱整个世界》已正式定档于6月18日在爱奇艺独播。该剧时间跨度长达20年，男主角张长弓（罗晋饰）与女主角李木子（郑爽饰）的爱情之路历经坎坷，在张长弓的事业低潮期，李木子始终不离不弃，二人相互扶持，携手共进。在情感线上，它需要一改以往都市剧容易被诟病的“狗血”风格，才能在竞争中脱颖而出。至于演员，罗晋在戏中演绎“不责命、不啃老、不拼爹”的人设，有一定挑战。这也是他近期在《真爱的谎言之破冰者》《归去来》之后连续播出的第三部戏。郑爽遇到的挑战更大，除了较长的时间跨度外，她还首度挑战饰演妈妈，表现会合乎观众要求吗？需要拭目以待。

娱评

题材变热，角色要有全新改变

除了已经开播的几部大剧，还有不少谍战剧也都等着上档，这一题材今年播出的数量会有不少，而且星光闪烁。

《绝密者》有望在今年与观众见面。剧中，佟大为饰演的“金皓东”外表是公子哥儿，实则是满怀赤子之心的爱国者和地下工作者。首次出演谍战剧的郑爽则有一副好身手和神偷技能，她能不能成功转型也让不少观众期待。此外，张翰、张俪主演的《猎隼》，秦俊杰、徐璐主演的《天衣无缝》，任嘉伦、李曼主演的《秋蝉》等，也都在待播阵营中。

既有烧脑的剧情，又有战斗的热血，谍战剧一直是荧屏上深受观众喜爱的题材。然而自《暗算》《潜伏》《黎明之前》等剧大火后，大量跟风之作扎堆来袭，很快让观众产生审美疲劳。因此，近年来谍战剧纷纷求“新”求“变”，在偶像化尝试之后，最近又着重在剧本上进行创新。

年初热播的《和平饭店》将谍战剧放进了“密室逃脱”的设定里，在人物关系构建、故事讲述、拍摄手法、价值立意，甚至美术设计、画面色彩等都在寻求突破。《誓言》则首次涉猎“兵棋推演”题材，给观众耳目一新的感觉。除了题材上的突破，这批谍战剧也重回“烧脑”传统，正反派系以脑力值进行对决，人物重新“智商在线”。

需要提醒的是，编剧要放弃以往熟悉的谍战剧套路，主角不能是全能人设，正反派势均力敌地对决，才更具观赏性。同时，在考验观众智商之外，更需要呈现角色的多面性和复杂性，使其更丰富立体。

仔细看来，俄罗斯世界杯一般是在北京时间零点以后开赛，只有少数场次是晚上11时，和电视剧播出有时间差，而且足球比赛和电视剧的主体观众并没有很强的重叠度。所以，各部大剧要想吸引人，靠的还是自身过硬的品质，如果没有取得好的收视、点击数据和口碑，那一定是在故事、人物、表演的综合表现上出了问题，怪不得世界杯。策划：徐晖 撰文：记者 曾俊 莫斯其格

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