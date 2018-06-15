世界杯来了，电影大片也来了！

世界杯来了，大片也来了！记者获悉，多部进口大片将于本月登陆大银幕，其中最受关注的《侏罗纪世界2》《厕所英雄》等都在本月上映。

今晚，四年一度的世界杯盛宴正式拉开帷幕。32支豪强队伍蓄势待发，64场比赛的豪门盛宴，每一场都值得期待。世界杯来了，大片也来了！记者获悉，多部进口大片将于本月登陆大银幕，其中最受关注的《侏罗纪世界2》《厕所英雄》等都在本月上映。看来，这个月除了要看绿茵场上的豪门外，也可去电影院里感受一把大片的精彩！

《侏罗纪世界2》海报

《侏罗纪世界2》：主打视觉冒险，诚意足够

今年暑期档最受关注的进口大片《侏罗纪世界2》将于本周五于中国内地全面公映，时间上领先北美一周。昨日，该片在广州举行提前点映。影片依旧由史蒂文·斯皮尔伯格担任监制，第一集的导演科林·特莱沃若任制片及联合编剧。

《侏罗纪世界》作为《侏罗纪公园》的重启系列，第一集于2015年上映，当年曾打破多项票房纪录，最终收获16.7亿美元的全球票房，目前仍位列影史第五。

《侏罗纪世界2》发生在上一部的3年以后，布拉尔岛火山爆发即将被毁，甚至可能造成恐龙的二次灭绝，动物行为学家欧文与现恐龙保护组织负责人克莱尔决心重返岛上进行救援，崭新的冒险篇章就此拉开序幕。

没想到，这一趟冒险却揭开了一个可能让地球回到史前时代般混乱的阴谋。到了岛上他们才发现，其实自己并非来挽救幸存的恐龙，而是陷入了一场阴谋当中——原本的合作者其实是黑心走私犯，他们派人来到岛上，只是为了将恐龙活捉回去，变成关在笼子里供人拍卖的高价商品。而另一方面，科学家们正在研制一只可供人类充当武器的“暴虐迅猛龙”，这条超级变种再生龙比上一部的更加凶猛，加入的优秀动物的基因更多，而且能够通过红色激光和声音听懂人类的使唤。

此外，人类不仅将这些基因植入恐龙，还放入了人类本身。片中，曾经同为恐龙创始人的本杰明老人，女儿因为车祸身亡，为此，他利用克隆恐龙的技术克隆了女儿，并谎称是自己的外孙女。对于这个新出现的角色，本集还没有交代过多背景，但从片中的不少细节却不难发现，她将成为《侏罗纪世界3》的伏笔，或许她的身体里隐藏着不少再生恐龙的秘密？

从动作戏看，《侏罗纪世界2》还是延续了前作的高水准，特效、灾难大场面让观众过足眼瘾。同时，惊悚气氛把握到位，熔岩爆发前逃离小岛、恐龙猝不及防地攻击人类、女主与同伴在恐龙的血盆大口下爬上管道夺命逃走等时刻千钧一发，片尾满嘴獠牙的迅猛龙出现在卧室，虎视眈眈地望着在床单里瑟瑟发抖的小女孩，更是让观众看得心跳加速。

还有一场戏是陀螺球坠海后在水底的危险戏码，这场戏虽然没有恐龙袭击，却让观众实打实地体验了一把幽闭恐惧的感觉。据介绍，这场水下戏是在一个9米深的大水箱中拍摄完成，不仅看起来惊心动魄，拍起来也提心吊胆。女主角布莱丝透露，她为此还“专门学了水肺潜水”。另一位主演克里斯·帕拉特则整整8天时间都泡在水里。

但整体来说，惊悚场面相比上一集还是克制了很多，并没有出现太多过于血腥的场面。倒是人群混在恐龙堆里疯狂奔跑逃生、女主通过密闭管道逃命等经典画面，让人回想起曾经带给观众无数光影记忆的《侏罗纪公园》。

相比之下，影片在文戏方面相对较弱，出彩的地方不多，有部分地方感觉是全片的“尿点”。但不得不说，影片叙事清晰明了，故事理解度也相对简单、友好，作为一部主打视觉的冒险电影已经足够。除此之外，几位主创的表现也都在水准线上。“帕帕”克里斯·帕拉特在片中英勇善战，几次与恐龙搏斗都凭借柔软、麻利的身手“躲过一劫”，除此之外，他还大展幽默天赋，在片中承担了不少笑点。例如，在岛上出发抢救恐龙前，他就望着“克莱尔”深情款款地说道：“如果这次我回不来了，你要记得，是你逼着我上这个小岛的！”画风突转惹得观众哈哈大笑。

总体而言，《侏罗纪世界2》依然保留了“侏罗纪”系列广受观众欢迎的各种元素——冒险、恐龙、视觉震撼、惊悚度等，且整体完成度较好，是一部很适合暑期走进电影院娱乐一番的爆米花大片。

《厕所英雄》剧照

《厕所英雄》：优缺点都很明显

从去年以来，印度现实主义题材在中国市场广受欢迎。正在热映的《厕所英雄》同是这一类型的作品，影片改编自真人真事，主要聚焦的是印度女性如厕问题。

电影讲述受过高等教育的妻子加娅，嫁到了一个家里没有厕所的农村传统家庭，她只能每天凌晨与村里的妇女们带着水罐到露天野地“方便”，却常常遭遇路人的注目，这让加娅感到屈辱。她强烈要求丈夫科沙夫在家里修建一间厕所，却遭到公公的强烈不满，认为把“秽物”留在家里，是对神灵的亵渎，就连与加娅有着相同遭遇的村妇们，也反对这个决定：“因为嫁到这里来，就要顺从夫家。”受过高等教育的加娅不堪折磨，想到了去法庭与丈夫闹离婚。

这在很长一段时间都没有出现过离婚的村子里看来简直是天大一般的事。而好不容易娶到妻子的科沙夫，只能拼了命地想办法，例如让妻子在临时停靠7分钟的列车上“蹭厕所”、到别人家借厕所等，但这些无奈之举不仅解决不了问题，还让他夹在妻子与父亲之间，弄得里外不是人。最终，他决定出资在家修建厕所，却在某天夜里被村里人拆除。

与近年来在国内上映的多部印度片一样，《厕所英雄》的优缺点都很明显。优点是故事立意高，直面印度社会问题；但缺点则是节奏差、故事冗长拖沓。有观众表示，影片长达150分钟，原本是讲一个关于“厕所”的故事，没想到电影进行了一大半，还没到厕所的情节。也有观众吐槽影片花了太多篇幅讲述男女主角的恋爱过程：“台词、故事都太过磨叽了。”

然而，整部电影对于印度农村女性如厕难题的展现，还是在网上引发了热议。有不少网友为影片主创的社会责任感点赞。据悉，影片男主角阿克谢·库玛尔是主动请缨出演这部电影的，他说：“哪怕有5%的人能因此受到启发，我们就算成功了。”

《超人总动员2》海报

《超人总动员2》：首波口碑爆棚

除了上述两部电影外，本月还有另外两部进口大片。6月22日，由迪士尼影业出品、皮克斯动画工作室制作的动画电影《超人总动员2》将爆笑登场。这是动画影史巅峰之一《超人总动员》时隔14年后再出新篇，也是皮克斯继大获成功的《寻梦环游记》之后的最新力作。

近日，该片的首波媒体口碑出炉。在权威影评网站“烂番茄”上，影片的“新鲜度”高达96%，与之前风靡全球的《寻梦环游记》相当。不少影评人盛赞影片“妙趣横生”“创意无限”“激动人心”。

也有不少外国媒体对影片给出好评，“布拉德·伯德导演打造出了皮克斯最精灵古怪的电影，既充满革新又有复古情调，既渲染美好的亲情关系又颂扬反权威的精神”。“动作细节上表现非常出色，配乐堪称史上最佳，家庭亲情的温馨和第一集一样迷人。”

值得一提的是，本集影片上映时，还会同场加映迪士尼皮克斯最新的动画短片，由华裔女导演石之予执导的《包宝宝》，讲述一位空巢母亲和一个包子宝宝的奇妙故事。这部从中国食物中汲取灵感的短片充满乐趣，又引人深思，同样在首波影评中获得赞赏。

《金蝉脱壳2》剧照

《金蝉脱壳2》：黄晓明这一次太拼了！

即将于6月29日上映的《金蝉脱壳2》是黄晓明与他的偶像史泰龙的首度合作，也是他的第一部真正意义上的好莱坞大片。

从近日曝光的全新制作特辑看，黄晓明这次真的拼了！健硕的身材、正面对决的动作戏，让网友直呼“完全记不得他原来演小生的样子”。片中，黄晓明不仅变身动作高手，还特意去学习了咏春拳，为了让自己看起来身手更矫健一些，他每天健身、练习武术，在电影正式开拍之前几乎没有停止过训练。

此外，黄晓明还苦练英语，因为这次他将挑战全英文对白：“提前很久就已经找英文老师背诵英文台词。”黄晓明表示，能与自己儿时的偶像史泰龙一起合作，让他毫不犹豫地就接下了这部戏，对此，史泰龙也盛赞黄晓明：“他让这部电影充满希望。”

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