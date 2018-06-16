观众对三观不正影视剧不买账 76.7%受访者拒看

调查显示，90.4%的受访者观看影视剧时会关注其传达的价值观。76.7%的受访者直言拒绝看三观不正的影视剧。

90.4%受访者选择影视剧会关注其价值观

76.7%受访者拒看三观不正的影视剧

中国青年报·中青在线记者 杜园春 实习生 陆安娜

如今，很多影视剧反映着年轻人的工作生活、精神世界，常常能引发他们的共鸣，获得较高的收视率。但有一些影视剧披着励志、缅怀青春的外衣，实际却三观不正，宣扬错误、消极的价值观念。对于靠流量明星和炒作宣传撑起来的、三观不正的影视剧，越来越多观众已经不愿买账。

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2007名受访者进行的一项调查显示，90.4%的受访者观看影视剧时会关注其传达的价值观，76.7%的受访者拒绝看三观不正的影视剧。具有现实指导意义（55.8%）和贴近生活（54.6%）是人们选择影视剧时最看重的因素。89.4%的受访者认为三观不正的影视作品会对青少年产生不良影响。89.0%的受访者认为制作方应考虑影视作品所传达的价值观，76.0%的受访者建议加强审核，避免让三观不正的影视剧出现在荧屏。

受访者中，00后占1.2%，90后占29.6%，80后占51.2%，70后占13.3%，60后占4.4%。

76.7%受访者直言会拒看三观不正的影视作品

拒绝

22岁的林俊鹏是中国人民大学新闻学院的本科生，在他看来，近几年传达错误价值观的影视作品不少，有些还是请了名演员的大制作。“这类影视作品前期宣传很吸引人，好像很正能量，可观众看着看着就感觉不对劲了。比如前段时间热播的一个职场剧，我本来想借此好好了解下剧中的职业，结果发现人物刻画简单化，剧情老套，就像媒体批评的那样，是‘披着现实题材外衣的偶像剧’。”

中国人民大学经济学院学生刘昊泽选看影视作品也会关注其“三观”。在他看来，无论一个作品商业价值如何，三观始终是作品的灵魂。“除此之外，演员以及演员对角色的诠释也是我关注的。老戏骨演戏时情感会更加饱满，刻画的形象更加生动自然，这样的影视剧质量自然更高”。

调查显示，90.4%的受访者观看影视剧时会关注其传达的价值观。76.7%的受访者直言拒绝看三观不正的影视剧。交互分析发现，90后群体对影视剧的价值观更加关注（92.3%），78.5%的受访90后会拒看三观不正的影视剧。

调查显示，选择影视作品，受访者最看重有现实指导意义（55.8%）和贴近生活（54.6%）两个因素，接下来还有：剧情紧凑有逻辑（45.7%）、演员演技在线（41.8%）、服装场景赏心悦目（39.9%）、剧本题材好（34.9%）和导演口碑好（26.0%）等。

著名编剧、影视制作人宫凯波分析，有些影视剧传达出的不被认可的观念也是社会中的现象，实际上也是社会现实的反映。同时，现在的时代更强调个性，人们对影视剧传递的价值观会有自己的观点看法，包括质疑。“因为媒体的特性，影视剧有较大的影响力、宣传效果和引导作用，所以，制作方还是要考虑和结合主流的价值观，在想要明确地去宣扬某种价值观时需谨慎”。

“虽然很多剧三观不正，也受到很多批评，但收视率却挺高，这就给了其他资本方和制作方一种信号，靠低俗的情节和人物可以在影视市场取得‘成功’，导致类似作品越来越多。而青少年观众价值观还没成型，他们可能会因此认同金钱至上等错误观念，以丑为美”。

刘昊泽认为，剧中一些情节虽然现实中也存在，但搬上荧幕且大量描述，很容易产生放大效应，对青少年的观念和言行造成消极影响。“比如之前热播的某部电视剧本来要讲女性成长和独立，传递出的却是‘颜值即正义’‘真爱面前道德靠边站’的价值观念”。

调查显示，89.4%的受访者认为三观不正的影视作品会对青少年产生不良影响，10.6%的受访者认为不会。

宫凯波表示，当前有些影视剧制作水平已经提升很多，细节十分精致，体现了影视剧技术的长足进步，但生产过程浮躁、演员浮躁的现象仍存在。“不少影视剧创作者复制、编造和臆想的情况很多，导致很多影视剧内容雷同。有些演员不熟悉角色就去强行塑造，甚至本人作风、价值观就有很大问题”。

89.0%受访者认为制作方应考虑影视作品传达的价值观

宫凯波认为，价值观念是艺术创作的核心，不同年龄段的制作人考虑的因素也会不同。制作方应保持价值观的底线，既要展现积极向上的价值观，也要反映现实中不同的价值观，让人们去判断。

北京电影学院副教授杜庆春认为，影视作品的创作者都应该有艺术责任感和社会责任感，把作品的主题和价值观放在第一位。“因为创作本质上是表达对世界的看法，否则就是无病呻吟。在价值观和伦理观现代化重建的过程中，文艺工作者应该主动参与其中，推动社会转型”。

调查显示，89.0%的受访者认为制作方应考虑影视作品所传达的价值观。

“三观不正的影视剧经不起时间的打磨，真正有灵魂的作品才会被人们铭记。”在刘昊泽看来，影视剧的生产周期越来越短，越来越少的作品会被人们记住。应该对影视剧的内容给予恰当的引导。

对于促进影视剧传达正确的价值观念，调查中，76.0%的受访者建议加强审核，避免让三观不正的影视剧出现在荧屏，57.5%的受访者希望制作方考虑作品的社会影响，注重其社会意义，54.2%的受访者建议评选相关奖项时，将影视作品的价值观念作为重要标准，40.6%的受访者认为观众应提高审美趣味，拒绝看三观不正的影视作品。

宫凯波认为，影视剧生产过程和演员的浮躁实际上是社会浮躁的缩影，要加强对影视剧创作的指导。“影视剧应该回归纯正的现实主义创作，从现实中取材，选取合适的人，传递积极向上的价值观”。

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