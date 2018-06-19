电视剧抱团出海 又有哪些新作品走出了国门

不少业内人士表示，近两年在参加海外影视节展时，前来询问中国现实题材电视剧的非洲和欧美国家的机构与观众逐年增多。

从《媳妇的美好时代》到《琅琊榜》《欢乐颂》，行业协作机制逐渐成形——

中国电视剧“抱团出海”（深聚焦）

本报记者 刘 阳

前几年，说起中国影视节目“走出去”，人们最常想到的是习近平主席在出访时将电视剧《媳妇的美好时代》《老有所依》《北京青年》作为国礼带出国门。距离这些电视剧在国内热播已经多年，时下的电视剧中，又有哪些新作品走出了国门，受到了海外观众的欢迎？

日前，由国家广播电视总局指导，中央广播电视总台主办的第十五届中国国际影视节目展在京举行。展会在重点展示国际合作合拍成果的同时，着重强化了“影视文化进出口企业协作体”的作用。“抱团出海”成为中国电视剧走向国际市场的重要举措。

建构中国影视剧的品牌效应

琅琊榜

去年，由东阳正午阳光影视有限公司制作的《琅琊榜》和《欢乐颂》等电视剧在完成国内播出后，在海外发行中也取得了非常好的成绩。其中，《琅琊榜》在海外某视频网站上的播放量达到了1.54亿次，《欢乐颂》的播放量更是超过2亿次。正午阳光董事长侯鸿亮说，取得这样的成绩，一方面得益于近年来国产影视剧本身品质的提高，另一方面也凸显了“影视文化进出口企业协作体”的纽带和桥梁作用。

“影视文化进出口企业协作体”是中国国际电视总公司于2017年11月发起成立的行业组织。成立至今，协作体先后在法国戛纳和葡萄牙举办了中外电视剧交流论坛，还计划组织成员联合参加国内外影视节展、向各大节展选送优秀作品参与评奖。

业内人士表示，迈步在新时代的中国正以更为开放和自信的姿态出现在世界面前，中国影视正在走上更大的国际舞台。

“全球化进程中的中国影视，要最大程度地传播中华文化，除了要在全球电影市场中寻求自己的位置，尊重文化传播的属性和市场规律，最重要的是要自身先拧成一股绳，寻求本土文化和世界市场的共生，让拥有不同优势的主体形成合力，打造海外销售的全球化平台，并不断调整传播的路径方向。可以说，协作体的诞生恰逢其时。”中国国际电视总公司总裁助理申家宁说。

据了解，“影视文化进出口企业协作体”已经吸引了超过50家影视企业和机构加入，并日益成为新时代中国影视文化“走出去”的重要抓手。据侯鸿亮介绍，在协作体的努力下，目前，《琅琊榜》《伪装者》等电视剧都已吸引韩国播出机构购买了版权，“这说明中国影视文化正获得越来越多的认同，中国电视剧在周边国家已经有了一定的影响力和品牌效应。”侯鸿亮说。

“中国影视要想‘走出去’，真正取得好成绩，必须坚持‘抱团出海’的理念，团结起来，凝聚力量。”申家宁说，“成立了协作体，行业内各主体的协同性更强，拓展了海外传播矩阵，在‘走出去’的过程中代表中国电视行业的话语权也就更大。”

极扬文化传媒股份有限公司董事长许泽玮认为，一系列“组合拳”将推动中国影视剧海外传播战略合作机制的建立，而这些动作也释放了一个明确的信号：中国影视的整体发展，使得“深度合作”成为海外传播的必由之路，它建立起来的更加开放的渠道，或将打造未来全球市场对中国影视剧的刚性需求。

两个市场，两条腿走路

随着中国影视剧在海外市场的传播走向纵深，海外观众对中国影视剧题材类型的需求也在发生变化。

据了解，与前些年相比，近年来中国影视剧中的现实题材“出海”数量有了显著提升。“去年，现实题材电视剧《恋爱先生》《抓紧我，放弃我》在国外播出后反响都不错，尤其是现实题材剧《生活启示录》，在蒙古国播出的时候接连好多天都获得了收视冠军。”申家宁说。

不少业内人士表示，近两年在参加海外影视节展时，前来询问中国现实题材电视剧的非洲和欧美国家的机构与观众逐年增多。专家认为，现实题材电视剧是外国民众了解当代中国的一个窗口，现实题材剧在海外热度提升，从一个侧面反映出国际社会越来越关注中国。

与此同时，长期以来受到亚洲市场青睐的中国古装剧也仍然享有非常高的关注度，《琅琊榜》《楚乔传》《大军师司马懿》等都在海外观众中引发了热议。“如果说现实题材电视剧对观众有一定的知识门槛，观众要对中国当代社会的背景有一定了解才能深入理解人物的情感逻辑的话，一些古装剧则对观众的知识储备没有过多要求，尤其是对于亚洲观众而言，东方文化背景本来就是息息相通的。”香港电视广播有限公司副总裁杜之克说。

值得关注的是，古装剧以往很难进入的拉美市场，2018年却发生了新的变化。古装剧《琅琊榜》和《楚乔传》的西语配音版将陆续在拉美开播。许泽玮认为，这意味着中国电视剧海外商业发行实现了新的突破。

从过去国内市场更热衷于现实题材，海外市场更热衷于古装题材，到近几年两种题材在国内外两个市场的表现同步走高，慈文传媒股份有限公司董事长马中骏说：“注重国内国外两个市场，坚持用两条腿走路，是中国电视剧发展的应有之义。但这并不意味着现实题材剧只针对国内市场，古装剧只针对海外市场。无论国内还是海外，全世界观众都喜欢那些弘扬真善美、抒发人类共同情感、制作精良的优秀电视剧，这也是近两年的电视剧市场给我们的启示。”

呈现一个有活力的当代中国

海外观众在观看中国电视剧时，除了故事的走向、人物的成长以外，他们还在看什么？事实上，人们已经越来越清晰地认识到，就像改革开放初期中国人从西方影视剧中了解西方人的生活方式和思维模式一样，今天的海外观众越来越迫切地希望通过中国影视剧加深对当下中国社会的了解。

“随着我国综合国力的提升和国际地位的提高，世界的目光越来越多地投向中国，这为中国影视剧走出国门提供了千载难逢的机遇。在中国这片孕育了灿烂文明的土地上曾经发生过怎样的故事？改革开放40年来中国又取得了怎样的发展成就？当下中国人日常生活中又有什么样的喜怒哀乐？这些都是海外观众在收看中国电视剧时希望了解的。”申家宁说。

当然，由于不同国家和地域间文化差异，海外观众观看中国电视剧的过程中，也在不断调整对于中国社会的理解与文化想象。如何将中国的国家形象在影视剧出海的过程中呈现得更加准确、更加丰盈充沛，这也给影视剧出海工作带来了挑战。

申家宁表示，更高的节目制作水准、更丰富的题材和类型，是中国影视节目走出去必须完成的功课。“我们发行到海外的中国影视节目已经包括了各种类型题材，未来还应该更加丰富，不仅向海外观众展示中国的历史文化传统，还向他们展示当代中国社会的发展活力。更为重要的是，无论古装剧还是现代剧，都应力求通过展现中国人对和平、统一、繁荣的维护和捍卫，对爱情、亲情、友情的重视和珍爱，传达正确价值观，向海外观众传递正能量。”

随着国际市场形势的变化和新技术的发展，中国电视剧海外发行的方式也越来越多样化。在保有和发展传统电视剧发行渠道的同时，不少企业也在大力拓展新媒体发行。中国国际电视总公司在印尼、柬埔寨、南非、英国、缅甸、塞尔维亚、阿联酋等国开设了中国电视节目本土化时段和频道，并在一些海外新媒体平台建立了中国电视节目专区。

尤其值得一提的是，中国影视企业对待“走出去”的态度也更加主动和积极。过去，一部剧、一个节目卖到海外市场，从某种意义上说，它的使命就完成了。而如今，节目销售完成后，海外观众的反馈越来越多地受到国内影视节目制作方的重视，一些制片方会考虑采用海外观众接受并喜爱的演员参与电视剧和节目拍摄，或是采购已在海外成功播出的节目版权在国内进行本土化改造。“这些变化一定会影响国内电视剧的创作表达，催生出更为国际观众理解和喜爱的中国电视剧。”申家宁说。

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