35岁后女演员没戏拍？马伊琍和姚晨都说这是最好年龄

第21届上海电影节正在进行之中，面对现今中生代女演员的接戏瓶颈，马伊琍机智回应：“说35岁以后女演员没有戏拍了，我和姚晨是最好的代言。”姚晨则风趣表示：“我们还属于青年演员。”

原标题：35岁后女演员没戏拍？马伊琍和姚晨都说这是最好的年龄

第21届上海电影节正在进行之中，作为本届上海电影节第一批金爵奖主竞赛单元中唯一的华语剧情片，17日，由冯小刚监制，吕乐执导，姚晨和马伊琍双女主领衔主演的电影《找到你》，在上海电影节首次展映，导演吕乐携主演姚晨、马伊琍、袁文康、吴昊宸等亮相发布会，面对现今中生代女演员的接戏瓶颈，马伊琍机智回应：“说35岁以后女演员没有戏拍了，我和姚晨是最好的代言。”姚晨则风趣表示：“我们还属于青年演员。”

导演吕乐和主演姚晨、马伊琍。

电影《找到你》聚焦女性现实主义题材，深入探讨当今社会不容忽视的女性困境，尽显强大坚韧的女性力量。导演吕乐此前更为人知的身份是中国的金牌摄影师，和张艺谋、顾长卫等著名导演多次合作，曾获海内外多项大奖。此次执导女性题材电影《找到你》，吕乐坦言：“每个人都有妻子，男性导演也能拍女性题材。”制片人陈洁更是现场爆料：“虽然他是男性导演，但对女性很了解，他家里有两个孩子，都是吕导亲自带的。”

姚晨和马伊琍两位女演员首次在大银幕合作，也吸引了众多关注。姚晨此次突破自我，在片中挑战困境面前为“爱”爆发的母亲：“导演要我穿一步裙不断跑步，很多人觉得这很不可思议，但是其实每一个母亲在孩子遇到危险时，都能做到瞬间变身超人的。”马伊琍则大玩反转，以接地气的颠覆身份与造型出镜。对诠释孙芳的角色转变，马伊琍的敬业精神可见一斑：“作为女演员，这次我没想过突破，在拍戏的过程中我试图靠近追寻孙芳，希望更多人关注身边的‘孙芳’。”

姚晨和马伊琍。

姚晨和马伊琍在戏里相爱相杀，而戏外作为中生代女演员，姚晨和马伊琍惺惺相惜：“说35岁以后女演员没有戏拍了，我和姚晨是最好的代言，所以女演员们，不用慌，不用焦虑，你们最好的年龄马上就会到来。”姚晨则笑称：“我们还是属于青年演员。”

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