第21届上海电影节女性影人大放异彩惹关注

电影《找到你》聚焦女性现实主义题材，讲述了姚晨和马伊琍饰演的两位母亲因为一个孩子而命运交错的故事。

原标题：第21届上海电影节女性影人大放异彩

纳迪·拉巴基

姚晨（左）和马伊琍

本届上海电影节女性影人大放异彩。前晚，由吕乐执导，姚晨、马伊琍、袁文康、吴昊宸主演的《找到你》在上海电影节举行首次展映。

作为片中的“双女主”，姚晨、马伊琍也双双亮相映后的新闻发布会。在回应关于中生代女演员的接戏瓶颈问题时，两位演员表现坦然，马伊琍更是鼓励中生代女演员们“不用焦虑”：“我和姚晨就是最好的代言。”

《迦百农》

充满女性导演的细腻

前日，在今年戛纳电影节上获得评审团大奖的电影《迦百农》在上海电影节首次展映。放映前，导演纳迪·拉巴基、主演赞恩与观众展开互动，戛纳电影节选片会主席福茂也惊喜亮相，向中国观众诚挚推荐这部影片：“你们看完影片或者看的过程中一定会被感动落泪。”

影片以12岁男孩Zain状告父母没有好好抚养他的法庭戏开始，并倒叙回Zain及妹妹与父母的故事，以及离家出走后所面对的艰难遭遇，试图探讨家庭教育的重要性，同时展现出黎巴嫩社会的切面……作为一个女性导演，纳迪·拉巴基讲述故事的手法更为细腻，在高难度的拍摄环境下对小演员们的演技做出了最大限度地挖掘，成功拍出了一个震撼人心的故事。

谈到拍摄这部电影的初衷，纳迪·拉巴基表示，“孩子是一个特别无辜的生命，所以希望大家给予足够的尊重，把小孩养育成人，特别在教育和关爱方面。”

《找到你》

姚晨、马伊琍为中年女演员代言

双女主： 素颜出镜饱受“煎熬”

电影《找到你》聚焦女性现实主义题材，讲述了姚晨和马伊琍饰演的两位母亲因为一个孩子而命运交错的故事。

姚晨在片中饰演律师，为了与前夫争夺女儿抚养权，她拼命工作，幸有马伊琍饰演的保姆孙芳帮忙照顾孩子。突然有一天，她发现保姆和女儿毫无预兆地消失了，一场焦灼虐心的“找孩子”行动由此展开。

影片用温暖真实的镜头语言，将迂回曲折的女性故事娓娓道来。映后，不少观众表示，影片以一个绑架案为主线，探讨的其实是当代职业女性所面临的困境：“到底该如何找到事业与家庭之间的平衡？”

继《离婚律师》之后，姚晨再度诠释律师角色，但与上一次不同，这个律师形象不再“谈情说爱”，而是展现母爱伟大的一面。

马伊琍则在片中蓄起长发，“乡土气”的打扮加上沧桑感十足的妆容，让人感叹“这是从没见过的马伊琍”。

作为华语电影中少有的“双女主”设定，两位女演员在片中饱受“煎熬”，不仅素颜出镜，还有大量哭戏，让观众看得全程虐心。谈及此次出演的最大感受，两位都已为人母的演员不约而同地认为是“感同身受”。母亲的身份让她们对角色有了更多理解，在出演中更具细节，“导演要我穿一步裙不断疯跑，很多人觉得这很不可思议，拍摄时也很辛苦，但生活中每一个母亲在孩子遇到危险时，都恨不得豁出去把命都给她。”姚晨说道。

谈到片中哭戏的挑战，姚晨形容为“如何能通过不同的哭戏表现出不同的悲伤情绪，这是一个女演员的基本功”。马伊琍则认为，“其实哭戏不是最难的，我这个角色的台词很少，什么都没有，留白的部分才是最难演的。”

马伊琍：

没有奖也没什么大不了

作为本届上海电影节金爵奖主竞赛单元唯一一部入围的国产片，又是两位实力派演员的强强合作，此次金爵奖影后诞下“双黄蛋”的呼声很高。尤其是马伊琍不久前才刚刚斩获白玉兰最佳女主角奖，更是令人期待。谈到是否有信心再下一城，马伊琍表示：“我非常希望我们这个电影会有所斩获，因为这代表了我们全组演职工作人员所有的辛勤劳动，但是如果没有奖项也不是什么大不了的事儿，我觉得有更多的观众看到这部电影，能够引发对当代女性、职场妈妈，关于家庭暴力的一个发声和思考，这就是对我们电影最大的福报。”

姚晨：

45岁以下的都是青年

而在谈到当下热议的关于中年女演员无戏可演、角色局限性大，甚至要被迫出演一些需要装嫩，或只能演某一类特定角色，如婆婆、祖母等配角的问题时，作为家喻户晓的中生代女演员，姚晨和马伊琍也站出来为这一群体代言。马伊琍表示：“说35岁以后女演员没有戏拍了，我和姚晨是最好的代言，所以女演员们，不用慌，不用焦虑，你们最好的年龄马上就会到来。”姚晨则不改幽默本色：“联合国说45岁以下的都是青年，我们算是青年演员。”

据悉，影片预计在今年暑期档与观众见面。

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