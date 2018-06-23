热血+竞技 青春剧的另一种打开方式

足球是这个夏天最热门的话题之一，在荧屏暑假档，也有很多体育题材作品，这些热血青春故事有望“燃”爆这个夏天。

《夺金》海报

《热血狂篮》海报

《甜蜜暴击》海报

因为世界杯的缘故，足球成为这个夏天最热门的话题之一。事实上，在荧屏暑假档，也有很多体育题材作品，聚焦了拳击、乒乓、篮球、柔道、赛车等运动项目，这些热血青春故事有望“燃”爆这个夏天。

影视剧劲刮体育风

去年，《我们的少年时代》《浪花一朵朵》《进击吧，闪电》等体育题材电视剧在暑期档接连播出，而今年由于世界杯的关系，荧屏再次刮起“体育风”。

据悉，除了正在网络热播的《热血狂篮》外，《甜蜜暴击》《热血高校》《极速青春》有望近期播出，而乒乓球题材的超级剧集《追球》与《夺金》双双进行首轮剧照曝光。

其中，《甜蜜暴击》是今年暑期档被观众寄予厚望的作品，鹿晗和关晓彤的搭档给该剧带来极高的话题度。《甜蜜暴击》延续一贯体育题材的热血运动属性，鹿晗、关晓彤等在赛场上挥洒汗水，接受喝彩与掌声，离开赛场换上休闲服则回归普通的学生身份，上课学习享受平凡的日常。

《游泳先生》则讲述了一群游泳健儿的故事，展现了剧中奥运游泳新秀白泳泽、平凡女孩宋茶茶和体坛太子蓝天三人间曲折的爱情故事以及跌跌撞撞的成长历程。据悉，该剧不仅向观众传达了积极向上正能量的一面，更展现了游泳健儿在令人艳羡的风光背后坚持梦想、奋进拼搏的精神。

此外，《热血高校》是发生在柔道社的故事；《极速青春》是一部赛车主题剧；《青春抛物线》延续了《排球女将》的特色，以青春排球竞技为主题，讲述了一群年轻人为了排球梦想不懈奋斗、有笑有泪的热血励志故事。

巧的是，两部以乒乓球为题材的电视剧正在热拍中。其中，由《亮剑》导演张前执导的《夺金》，将生动再现20世纪50年代末到80年代初“国球”崛起背后的燃情岁月，记录了大时代背景下，一群年轻人追求幸福生活、努力为国奋斗的“乒乓芳华”。

《追球》则讲述了由一桩20年前乒坛的意外事件延伸至20年后，一群因乒乓球结缘的少年们在挖掘真相的过程中重现辉煌的故事，旨在通过青春国球展现出少年们追逐梦想的热血之情。

《全职高手》聚焦电竞领域，展现一个被“清零”的高手如何实现“逆袭”的励志故事，借此传递出正视生活，不贪恋过往，树立坚定目标的积极人生态度。

属于青少年的“现实主义”

竞技题材以某项体育运动为主，紧密贴合青春题材，弘扬了以坚持运动、拼搏奋斗的精神为主的阳光正能量，是属于青少年自己的“现实主义”题材，符合市场主流价值观。无论在网站排播还是电视台购剧方面，都拥有一定优势。

从已经播出的体育IP题材看，热血竞技和青春校园两大因素叠加，成为这种作品的最佳呈现方式。比如热播的《热血狂篮》通过超燃的篮球竞技元素搭配高颜值偶像画风，成功从国产青春剧的单一模式中跳脱出来。积极向上的拼搏主题，正能量满满的故事情节，体育题材剧演绎了国产青春偶像剧的另一种打开方式。 但是，从数据上看，并不是所有的体育题材作品都能赢得收视和口碑的双丰收。有分析认为，这类题材有“扎堆”之嫌，“从新鲜感到腻味，热血竞技题材比其他大部分的题材都来得更快”。

而且，有的竞技题材作品选择的项目让观众感觉到疏离感。比如《我们的少年时代》即使有主角TFboys的高人气，也并未在收视上取得特别好的成绩，跟观众不熟悉棒球题材有很大的关系。

但同时有分析认为，《摔跤吧！爸爸》所讲述的同样是观众并不熟悉的体育项目，可是作品的内容和拍摄节奏已经牢牢抓住观众。所以，热门体育类IP剧能不能击中观众、取得成功，说到底还是看内容。只有内容过硬，才会赢得观众更多好感。

今年，热血竞技题材的剧集种类繁多，以拳击、乒乓、篮球、柔道、赛车等为主题的作品层出不穷，尤其是在青春色彩的加持下，更是撩拨了不少观众的少女心。

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