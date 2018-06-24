原标题：传统影视公司和电影导演频“触网” 网剧有何吸引力？



2018年电影导演网剧作品

据统计，2014年“网络剧元年”后，随着视频网站集体发力加大对网剧投入，越来越专业的制作和运营，令国内网剧产业从此迎来高速蓬勃发展时期。短短几年间，网剧在题材、类型和质感上均得到跨越式发展，流量增长也从10亿跃升100亿级别。2017年，《无证之罪》《河神》《大将军司马懿之军师联盟》和《白夜追凶》等头部网络剧已经具有了电影级别质感，它们的播放点击量惊人，而且口碑也都以6分以上的好评居多，甚至有的口碑和播放量要远超上星剧。这些利好态势不但吸引了众多的新兴影视公司和工作室团队加盟网剧制作，而且一些原本将网剧视为竞争对手的传统影视制作公司如万达、华谊、博纳、蓝港影业、恒业等也纷纷入局这一领域。

这些传统影视制作公司近来为何集体进入网剧制作领域？他们拍摄的网剧是否形成类型差异化？他们拍网剧的商业模式是什么？

同时最近两年一些著名的电影导演如张艺谋、冯小刚和徐静蕾等也纷纷宣布试水网剧市场，或者做监制，或者亲自挂帅执导，电影人拍网剧已经形成一种迅猛的态势，同样成为业内一大现象。为何近年来诸多电影人前赴后继地进入网剧领域？所谓网剧监制究竟是不是“挂名”？电影人监制网剧是否提前保证了高质量？为此，新京报记者采访了一些影视公司相关负责人。

网剧对于传统影视公司

1 市场容量更加大，体量更加灵活

去年底，华谊兄弟推出“I计划”，聚合着“Idea、Idol、IP”三部分，发布了30余部剧目单，其中70%以上的作品侧重于网络播出平台；万达影业也先后投资新媒诚品和制作出品过《琅琊榜》《欢乐颂》的山东影视传媒集团有限公司，想补齐自己的剧集短板；博纳影业也对剧集表现出良好愿景，总裁于冬表示：“未来三年，我希望在剧和电影业务的利润贡献上形成三七开，30%的利润贡献来源于剧，70%来自于电影。”

2018年5月26日，恒业影业的首部网剧《大力金刚》开机，恒业影业互联网内容负责人魏云提出了“恒业互娱”的概念，“想要打造一个互联网厂牌。比如网大、网剧，还有网影联动的大IP。”魏云认为，网剧市场现在是最热的时候。去年各大电影公司都在往这里面挤的时候，他就发现这个市场开始热起来了。“从以前的野蛮生长，到现在大家开始梳理自己的品牌。”很多的电影公司都意识到这块是绝对不能放弃的，而且有可能会成为一个很重要的娱乐板块。

蓝港影业CEO严雨松对于进军网剧市场，有着自己的深刻体会，自从2014年一些小的网剧，到现在的精品网剧，“经历了从1.0时代，2.0到3.0的发展速度。”他认为，原先传统的电视剧和现在的网剧，差别正在不断缩小。相比电视剧，网剧的体量更为灵活，它可长可短，可以是12集为一个单元，也可以是24集为一个单元，也可以变成40集一个单元，相对灵活。几家BAT竞争也非常厉害，每个月可以都出一些新的剧集，对观众来讲选择很大。但是，在这个过程当中，也有一些作品良莠不齐。在严雨松看来，“目前网剧市场蓬勃发展而且竞争已经开始进入到白热化阶段，接下来就开始要淘汰。”

2 题材选择更加宽泛，IP定制更加精准

每个影视公司对于网剧在题材类型上的选择不同。博纳影业计划集中筹拍几部公安题材大戏、涉案剧。“我们的优势是通过电影跟公安部建立了充分的信任，我们现在有几个版权，正在剧本研发当中，希望今年能够开拍。”于冬说，这几部电视剧全部来源于真实案件，“我觉得特别丰富，在这个类型上博纳有电影资源的整合优势，我们要尽力把每集的画面制作做到电影化的水准”。

蓝港影业成立之初的定位就在影视、动漫跟游戏领域，受众基本定位在12-28岁的网生代，特别是女性观众，他们会玩游戏、看漫画，第一部网剧《我与你的光年距离》就是改编自韩国的少女奇幻漫画《雪姬》。蓝港影业在今后制作网剧的类型上大体定位为青春校园、奇幻、爱情题材，像《我与你的光年距离2》《来到你的世界》都属于青春奇幻爱情剧。还有一部分属于蓝港影业影游互动的一些超级剧集，投资可能是两亿甚至三亿，比如由《鬼吹灯》作者天下霸唱担任世界观架构师，改编自悬疑作家蔡骏IP的《镇墓兽·天启》，古风动漫IP《古乐风华录》，与编剧白一骢合作的《苍穹之剑》等。

而在魏云看来，恒业在网剧的题材和类型是开放性的，无论题材类型是什么，都可能会做，但总的要求还是看质量。公司目前在拍摄的《大力金刚》属于喜剧类型，制作和拍摄全是电影团队在做。《大力金刚》是一个短视频IP，原IP是一分钟时长的动画剧集，魏云发现这个IP的时候，点击率特别惊人，根据各大平台一年的数据统计，点击率有108亿。他跟版权方谈了一个长期的合作，网剧是两季一起拍，可能在今年年底第三、四季就开始准备了。魏云说，IP一定有它的优势，但是一定也要综合考虑，能不能开发、能不能呈现、能不能执行下去，是有综合比的，并不是说靠头破血流地去抢IP。恒业在这之后要做的《冷案重启》则属于悬疑推理剧，剧本是《法医秦明》的编剧之一杨哲在写，剧本一定要做到最好。

3 与播出平台合作更多样化

影视公司与视频平台的合作方式大体上分为三种：一种是纯版权采购，视频平台看中了一个网剧之后，就和影视公司制作方谈定一个价格，进行版权采购，像企鹅影视制作的《鬼吹灯之黄皮子坟》就属于腾讯视频的纯版权采购。第二种是目前很多剧会采用的合作方式——各大平台定制自制剧。如果平台看到一个很好的项目，就会在前期锁定，参与到剧本的意见，所有的制作费也都是由平台来出，然后影视公司来搭建拍摄班底，负责内容上的创作。蓝港影业拍摄的《我与你的光年距离2》就是一部芒果TV的定制剧，全部资金由芒果TV出，蓝港影业来承制。第三种就是影视公司和平台共同投资一个项目。很多影业会跟所有平台都是开放式合作，只是在策划和制作阶段，每个平台对每一个项目的属性不一样，喜爱的程度也不一样，就达成了不同的合作形式。

恒业自己投资的《大力金刚》因为目前还在拍摄中，对于合作平台还在沟通洽谈中。魏云透露，目前跟爱奇艺沟通得比较紧密，也在跟优酷沟通当中，主要有几种考虑，如果说以会员的方式，可能爱奇艺考虑得更多一些，因为它的会员量较大。如果是版权剧，那就是价高者得，不过目前还是开放式的合作模式。

中插广告收入是网剧利润来源之一，所谓的中插广告，就是由剧中演员通过“情景短剧”的方式来达到安利产品的作用。严雨松说，这种形式在网剧中特别流行，缘起应该是编剧白一骢在做《老九门》的时候开始尝试，这是一种创新模式，传统的电视和视频网站广告基本上都是在片头片尾，但是作为创意的中插广告在剧的间隙大概有个15秒、30秒由剧中演员来演的情景短剧，就没有那么生硬，后来就获得了广告商和平台一致的信赖。中插广告基本上是由每一个视频网站自己去销售，也可以和影视公司共同来操作，比如影视公司谈的这个中插广告，自己有一部分收入，平台也有一部分的收入，大概是，根据每一个项目的大小，每个平台的模式不一样。中插广告的制作会交到影视制作公司来，制作公司自己找编剧、策划，把这一段15秒、30秒的中插广告的创意写出来，再由制作团队去拍摄。

恒业正在开拍的首部网剧《大力金刚》很早也在策划中插广告的相关事情。但魏云说，这种商业模式一定要清晰规范，还要考虑到两位主演王宁和王成思的配合度，考虑到在两位演员的商业范畴内与广告是不是很搭，不能是一个简单的商业植入，一定是互惠共赢的结果。如果是很生硬的插播广告，两位演员也不是很舒服，对剧的质量也会有影响。所以，在与植入厂商合作的时候，魏云的原则是中插广告一定不能很生硬，要设计一些桥段，让人看上去很新颖舒服，这样对产品也是一种保护和提升。

网剧对于电影导演

越来越多电影人加入网剧阵营

上个月，赵薇宣布监制网剧《谁都渴望遇见你》，陈凯歌监制网剧《外八行》。欢喜传媒也宣布“喜提”张艺谋成为“导演合伙人”，将参与三部网剧的制作。据统计，今年要投身网剧制作的导演咖位十足，名气响亮确定的作品就有13部。

同时也有部分电影人进入网剧界的第一份成绩单便是导演作品，例如《老炮儿》的导演管虎执导了网剧《鬼吹灯之黄皮子坟》，《记忆大师》的导演陈正道执导了《结爱·千岁大人的初恋》等。但更多电影人则是“曲线救国”，首先担任监制一角，试水网剧的制作流程。例如近日由陈凯歌导演监制的网剧《外八行》刚刚开机，由刘德华监制的《东方华尔街》在收官后也拿下8.2的豆瓣评分。

电影导演有更大的发挥空间

网剧主要受众群体的90后、00后是看着美剧、韩剧长大的，他们对于网剧质量的要求过于“吹毛求疵”，“当观众对剧的审美一直在提高，市场便对更精品的内容有需求，才会出现目前这种电影导演转网的情况。”科幻青春网剧《同学两亿岁》制片人孟冰表达了对电影导演入剧转网的期待。

徐静蕾也表示，自己之所以会监制网剧《同学两亿岁》，也是因为看到了这个市场拥有更大的创作空间，可以去发展人物、发展剧情，“电影有时候真的觉得剧本好难，一个半小时到两个小时，每一场都要无比的精准，而且要建立人物，发展故事，展开矛盾，解决问题，就觉得空间根本不够。电视剧确实有空间一点点铺陈剧情，建立人物性格。”

《外八行》的制片人郝季风透露，能邀请到陈凯歌监制，与这部剧题材新意和扎实的剧本不无关联，“外八行其实是民间的一个组织，凯歌导演在民国题材方面是大师，而且我们整个制作团队也希望做成电影水平的网剧，就打动了他。”

大导演是真上阵还是假挂名？

监制，顾名思义就是监督和管理。在网剧领域，监制更像是高于导演、制片人的存在，是负责纵览全局的“操盘手”。制片人更多是从筹资、组盘、拍摄等实操角度出发，导演更遵从于艺术创作，但监制则需要把这两者取得较好的平衡。

但随着跨界网剧的电影人越来越多，电影人入网交出的成绩单也良莠不齐，电影人当监制，究竟是“实操”还是“挂名”？

曾参与网剧拍摄的一位制作人私下表示，据他了解，大部分电影人监制网剧都并非“挂名”，而是在筹备期和拍摄期确实参与到其中一些整体把控的工作，“因为很多电影人非常在意自己作品的口碑和质量，他们还是希望能带有自己电影作品的质感和印记，毕竟不想砸掉自己的招牌。”但也有一些大咖参与度并没有那么高。导演王晶就曾经吐露，虽然他为《龙凤店传奇》担任艺术顾问兼编剧，但其实自己除了剧本和看了造型以外，并没有参与包括演员选择在内的其他方面。

周期较短 回报率高

相比电影，网剧的低成本、投入少、较短的制作周期和较稳定的回款周期会让不少导演的压力变小，“视频网站不断修改的分账政策也可以看出网站对头部剧集有非常大的支持，这个会比电影的投资要小很多，同时也能减轻导演对资金的一些压力和困惑，”资深影评人罗宇分析道，“跨界拍网剧对于两边来说都是双赢，导演减少压力有很高的收成，另外他们的加盟也给视频、网络平台的网剧加了一道保险，不仅能够提高网剧的制作水平和内容质量，又赚钱又把整个网剧的水平拉高，这是一种毫无疑问的双赢。”

无论是传统影视公司还是大导演集体组团进入网剧领域，他们主控的网剧在主题、制作、表演、风格和宣传等方面的经验相对更加成熟，而原本一度粗糙成长的网剧也从低成本、小制作逐渐向大手笔、精细化制作转型。希望国产网剧能够取得新突破。

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