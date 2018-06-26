阵容大换血的续集剧让观众感觉“不对味”？

原标题：剧作还“对味”吗？观众能适应吗？

近日，大热网剧《法医秦明》第二季《法医秦明2清道夫》（以下简称《法医秦明2》）在网上上线开播。第一季《法医秦明》电影级的精致画面、悬疑烧脑的剧情、极具话题性的内容，让观众对第二季充满期待。但也有不少观众猛然发现，第二季主演阵容跟第一季完全不同。为此，有观众认为“感觉都不对了”。

其实，网剧第二季甚至第N季主演变阵、换血是常有的事，对观众来说，在意的到底是演员是否延续，还是更在乎故事和拍摄手法的水准有没有变化？

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此前，《法医秦明》第一季播出即收获口碑和点击量双赢。剧中的“铁三角”张若昀、李现、焦俊艳也迎来人气大涨。由于原著故事十分丰满，所以不少观众一直寄望该剧继续拍第二季、第三季。终于，《法医秦明2》近日上线。 《法医秦明2》剧情升级了，演员全换了。

《法医秦明2》海报

与第一季单元剧设置不同，《法医秦明2》更注重案件之间的关联。“清道夫”这一线索贯穿全剧，剧情层层递进。

不少观众认为，从故事和拍摄手法上看，《法医秦明2》延续了第一季的高水准，案件错综复杂，悬念制造手法娴熟，作案动机似在意料之外，又在情理之中。“跟第一季一样，叙事方式和节奏是相似的。第二季除了延续第一季两集破一个案子的节奏，还设置了‘清道夫’的悬念贯穿于每个案件之中，被吸引着一直追下去。”“第一季在播出时曾因大量的法医专业知识吸引了人们的关注，第二季也依然专业。除了秦明法医，还有笔迹鉴定专家也很神啊。仅仅根据凶手留下来的‘清道夫’三个字，就判断出作案者的性别、性格、受教育程度和作案状态。”

从观众评论来看，该剧最大的争议来自主演阵容的“大换血”。之前张若昀、李现、焦俊艳组成的“铁三角”全部换了。张若昀出演的秦明换成了刘冬沁，李现版的林涛也由刘畅替代。就连秦明的助理大宝也已下线，换成了由于莎莎饰演的陈诗羽。有观众难舍第一季“铁三角”，“《法医秦明》第一季除了悬念迭起的悬疑迷案，张若昀、李现和焦俊艳三人组互怼的日常也是让人看得根本停不下来。如今三位主演同时遭遇大换血，还是让人多多少少感到失落：没有互怼日常的破案铁三角，还是原来的味道吗？ ”

也有观众吐槽，跟第一季相比，第二季演员的表演要青涩不少。有的观众则认为，要有一个适应的过程，“说真的，有了第一部先入为主的人设影响，很容易影响各位带着滤镜看剧情，但如果纯粹当作一部悬疑剧来看，那还是极好的”。

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网剧新一季“换血”并不少见

除了《法医秦明2》，今年不少网剧新一季都传出了“换血”的消息。

《盗墓笔记2》已经正式官宣，由侯明昊、成毅、李曼、陈喆伦等演员领衔主演。该剧根据南派三叔同名小说改编。由李易峰、杨洋、唐嫣等主演的第一季十分吸睛，如今新人演绎的第二季将围绕原著《怒海潜沙》《秦岭神树》两大章节进行拍摄。演员阵容曝光后，不少观众表示对侯明昊和成毅都不是很熟悉，不明白导演为什么起用这两名新生代演员。其实从《盗墓笔记》《法医秦明》主角变阵不难发现，第一季的演员人气暴涨之后，再把他们重聚，只能说是“不可能完成的任务”。

相对来说，《鬼吹灯之怒晴湘西》的演员阵容变得让观众认为“更容易接受一点”。靳东、陈乔恩等主演的网剧《鬼吹灯之精绝古城》之后，《鬼吹灯之怒晴湘西》由著名导演管虎担任总导演，潘粤明、高伟光、辛芷蕾担任主演，不少网友“颇为期待”。日前，《鬼吹灯之怒晴湘西》曝光了剧中主要人物剧照。

此外，《古剑奇谭2》也将于7月播出。2015年《古剑奇谭》的播出捧红了男一号李易峰以及剧中担任配角的马天宇、大师兄陈伟霆等人。而《古剑奇谭2》则由李治廷、付辛博、颖儿主演。本剧改编自同名游戏。该剧讲述了少年乐无异因机缘离家踏上偃术修行之旅，旅程中邂逅了百草谷天罡战士闻人羽、太华山弟子夏夷则、身世神秘的少女阿阮等伙伴而展开一段传奇的故事。

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观众和主创怎样适应“变阵”？

对于网剧演员的“变阵”，不少观众认为“难适应”。但是从如今网剧制作的大环境来讲，确定制作“N季”的大IP并不多见。无论是剧方还是演员，都无法准确估算作品会拍几季，这也加大了“原班人马”的难度。因此，对观众来说，追剧时尽量避免“先入为主”，对新阵容多一点宽容，或许有助于更好地投入故事中。

对剧集的制作团队来说，剧作新一季“变阵”也是无奈之举。《法医秦明2》制片人刘明丽就直言：“由于各种原因，没能邀请到上一季的‘铁三角’，我们也很纠结，但最后决定尝试全新的阵容，希望带来新鲜的感觉。”她坦言，上一季主演的“粉丝”可能会失望，“但很多观众喜欢的是《法医秦明》这个题材，谁来演可能不那么重要，重要的是拍得好不好。新‘铁三角’演技都很好，足以撑起故事。相信大家看剧时会沉浸在剧情里，忘掉阵容的改变，人物不会抢走故事的光芒。”

确实，从第一季到第N季，之前的成功既是动力也是压力。如何在第一季的基础上做得更好？只有当原班人马继续深耕原有IP，将注意力回归到高质量创作的范畴，并保持原汁原味的视觉观感，才是避免整个系列高开低走的重要一步。

而且，新加入的演员也要尽量化压力为动力，没必要完全照着第一季演员的表演方式来表演。既然是不同的故事、不同的面孔，演员与其生搬硬套，还不如大胆演出自己的风格。近日接受记者采访时，饰演秦明的刘冬沁也提出，自己拍戏之前特意不去看《法医秦明》第一季，“因为哪怕你再怎么想去规避掉，它还是会潜移默化地对你造成影响”。在他看来，按照自己的理解来塑造角色，可以更好地避免观众的“比较”。

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