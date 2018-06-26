新时代的中国电影：做好内容才能安身立命

现在，业内人士的观念都发生了明显变化，大家形成了集体共识：要做最好、最对、最中国化的内容，让中国市场接受。

光线传媒出品、正在公映的影片《超时空同居》获极高票房

日前举办的上海国际电影节上，业内专家认为，电影方面当前的主要矛盾就是人们对美好电影的需求与电影产业发展不平衡不充分之间的矛盾。我国已经有了全球公认的火热的电影市场。今年第一季度，全国电影票房达到202亿元，2月份单月票房达100亿元，同比全球第一。今年春节档全国城市观影达3亿人次，目前观影人次已经突破20亿。国产电影在整个市场上占比优势明显。在这样的形势下，今后5年到10年间，我国电影企业有哪些规划和发展设想？面临哪些困难，有哪些希冀？“新时代的中国电影”论坛上，专家畅所欲言。

要经得起市场检验

以往的一些电影论坛上，议论的焦点往往是如何拍摄制作明星最多、投资最大的电影，而现在，业内人士的观念都发生了明显变化，大家形成了集体共识：要做最好、最对、最中国化的内容，让中国市场接受。论坛主持人、清华大学教授尹鸿评价，这才是一个事业的安身立命之本。

光线传媒董事长王长田说，他曾经给光线制订过很多目标，比如成为最高票房的公司、产业链最完整的公司、中国最大的电影公司，等等。做了12年电影之后，他觉得这些都不重要了，“我现在只想成为中国最好的内容生产公司。好电影是我们存在的唯一理由。”他表示，鉴于去年光线的影片不是特别理想，现在光线所有员工都在朝一个目标努力，就是生产最好的内容。“好在最近的一些影片以及我们即将推出的影片已经能够传达我们的一些理念，比如正在上映的《超时空同居》以及这次上海国际电影节的开幕影片《动物世界》。近期光线还将推出青春动画电影《昨日天空》以及黄渤的处女作等。”

博纳影业这两年的新主流电影《智取威虎山》《湄公河行动》《红海行动》在市场上引起很好的反响，成为中国电影工业化制作的标杆。董事长兼总裁于冬说，他的目标可以用两个字概括：“深耕”。博纳影业19年来快速增长，也从不跟风，未来几年博纳都将拍类型电影，主流电影也都放到类型电影当中去考虑，“我们尝试用些新的方法和有能力的团队去做”。

阿里巴巴集团合伙人、阿里影业董事长兼CEO樊路远说，《红海行动》《芳华》《前任攻略3：再见前任》这些电影，为什么大家印象深刻？因为它们是“头部”内容。他认为，去年在我国上映的好莱坞电影《头号玩家》采用了虚拟世界和电影实拍结合的手法，这种电影有可能正在引领电影行业的未来，希望大家关注这些新技术和新方法。

未来十年是最好的时机

专家表示，中国电影经历了从门可罗雀到排队买票、从票房9亿元到今天接近600亿元的历程，成就来之不易。他们呼吁各个方面共同努力，包括普通观众，更加理性地构建电影更好的发展空间。

“现在的中国电影处在一个非常好的时机和机遇期，是千载难逢的机会。”于冬认为，今天的好莱坞是职业经理人的天下，他们领很高的薪酬，但必须盈利，这影响了各大电影公司创新能力的发挥，只能不停地把成功的IP拍续集。所以，“我认为最近10年是中国电影超越好莱坞的最佳时机。”于冬希望国内的资本要对电影行业宽容，要有容错机制，不要过分急功近利。“文化企业，要有全行业对其大力扶植的心态和容忍度，才能够出好电影。未来5年如果每年都有百亿量级增长，中国电影达到年度票房1000亿元，电影产业就能真正成为国家的支柱产业。”

上影集团有限公司董事长任仲伦说，保持大家对电影行业的信赖十分重要，“我经历了中国电影低谷的时代，一部电影放两场、三个人看，所以很怕电影产业在发展过程当中因为不健康、不正常的因素，把发展势头阻挡了。今年一季度或者说前五个月的表现都证明了我们的电影行业大有希望。”

中影股份有限公司总经理江平表示，作为电影人，自己将做好四件事：怀揣一颗初心爱电影；挣大两只眼睛看世界；力争做出符合思想精深、艺术精良、技术精湛三个标准的作品；还要搞好讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄这四个讴歌。

“这个行业首先不是看它直接的经济价值，更重要的在于它对国家的政治经济文化发展、精神消费、城市形象等都有很重要的推动作用。这个平台搭建得越完善，各个不同的、跟电影有关的企业，才能够长久、专业、健康地发展，才可以共同做好中国电影产业”，尹鸿说。

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