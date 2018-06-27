偶像团体选秀为何纷纷在今年玩爆发？

女团青春成长网综《创造101》总决赛落幕，人们对它的讨论还在持续。热潮过后，新生代偶像的未来生存会像现在这样令人乐观和激动吗？

原标题：偶像团体选秀为何今年爆发？

孟美岐歌舞俱佳。

杨超越获第三名争议最大。

王菊未能打入团体出道。

Yamy说唱技能很强。

这个夏天最火的词除了C罗，就是“C位”了。女团青春成长网综《创造101》总决赛落幕，人们对它的讨论还在持续。连同早前的《偶像练习生》，偶像团体选秀为何会突然爆发？这背后的一整套模式设计，击中了人们的心理需求。但是，热潮过后，新生代偶像的未来生存会像现在这样令人乐观和激动吗？

11位少女出道，她们能走多远？

近日，《创造101》落幕，节目发布了11人最终成团名单。之前备受关注的选手王菊没能成功逆袭，颜值高、唱歌跳舞俱佳的孟美岐、吴宣仪、段奥娟、紫宁、李紫婷、傅菁，说唱技能很强的Yamy，走中性风的杨芸晴，走可爱风的赖美云、徐梦洁和始终受到质疑的杨超越实现突围，以“火箭少女101”成团高飞。目前许多顶级资源都已进入，之后她们的曝光度将持续保持在高位，在接下来两年时间里，她们都会以团体形象展开巡演以及见面会等活动，之后才会被允许单飞。

今年夏天，这场热度空前的综艺节目吸引了许多大咖前来参与，总决赛之夜除了由黄渤、侯佩岑担任主持人，就连一向傲气的姜文为了宣传电影新作也要来亮相。此外，现场还有43家文化经纪公司前来观摩，以此积累后备人才。

至于最后的结果，引起最大争议的是歌舞实力明显不足的杨超越为何会以第三名的成绩出道，“这难道不是令全世界努力奋斗的女生看来像个笑话吗？”因为按照常理，唱跳俱佳、才艺过人的女孩才能出道。此前，以“不一样的审美”刷屏的王菊，引发舆论关注的是“独立的个性化女生”，但她最后一刻没有获得出道机会。

但是杨超越此前没有太多才艺基础，到了上海打工之后，只是偶然看到一个广告，就应聘成为练习生。在公司她是颜值担当，但是到了节目里，她在歌舞方面表现并不是太好。面对压力，她多次用哭来释放情绪。对这样的女孩，许多人就更不认同，“这样的选手给观众造成了凭借美貌就能够获得成功的印象，这不利于青少年思想健康”。对于她的未来，有人表示，成名是双刃剑，按正常规律，她应该再训练两年才能达到出道标准，现在出道意味着会被用出道标准要求，成长空间也会被压缩，“如果不能在保持热度的时间内达到专业水准，她就没有第二次机会了。谁知道，粉丝把她投到这样的高度，是好还是不好呢？”

偶像团体选秀今年为什么这么火？

在女团选秀节目《创造101》之前，男团选秀节目《偶像练习生》也火了一把，节目中最后成团的NINE PERCENT九位成员目前人气颇高，他们的一举一动都颇受关注，成名后目前也参加了《快乐大本营》《奔跑吧》等国内的人气综艺节目。可以说，今年偶像团体选秀节目已经站在了行业的风口。

《创造101》和《偶像练习生》都由视频网站自制，两者模式类似：节目组挑选一定数量的练习生，进行一段时间的封闭训练和录制，最后由观众投票选出优胜者成团出道。这个模式和之前在卫视盛行的选秀节目“超女”“快男”等基本相同，然而最大的不同在于，观众能不能掌握最大的话语权？也就是说，他们能否真正“pick”心目中的偶像出道？网络综艺将定义偶像的权利交给观众，和网友实现实时互动，偶像拥有了强大的粉丝基础，节目接了地气。

其次，节目抓住了偶像太少特别是偶像团体稀缺的空白。实际上，这类偶像团体在中国颇受欢迎，鹿晗、黄子韬、吴亦凡、张艺兴也是偶像团体出身，他们掀起一场又一场青春风暴。不过，我们缺少国产的偶像团体，虽然大量偶像团体在悄悄运作，但他们的大众知名度几乎为零，观众饥渴的心理需求注定了这种节目会火爆。

再次，节目符合年轻人的情感认知。各位人气选手都有鲜明的“人设”：孟美岐在原来的团体里只能站在最边缘，不服输就可以C位出道；杨超越证明出身不能决定一切，示弱也能博得好感；王菊的受瞩目代表了“特别的人也可以被喜欢”；Yamy代表了“会说唱、单眼皮的女生很美”，她们的存在就说出了许多女性的心声，反映年轻人审美的多元化，而选手们身上全都有的勇敢自信、积极向上、努力拼搏等正能量更感染了无数观看的人。

《偶像练习生》选出的九位成员。

人才储备还有多少？

团体选秀综艺热潮正当时，《偶像练习生》《创造101》都宣布明年会做两季，都有男版和女版，及平台相关配套的打歌节目。所以，曝光渠道和露出平台已经不再是制约行业发展的问题，人才储备成了最大的问题。《创造101》总制片人、企鹅影视高级副总裁马延琨表示，国内的偶像市场还处在非常初级的阶段，每次做节目都会发现市场上没有新人，市场对新人的渴望太大了。

据悉，目前国内现在已经有200多个女团，大多诞生于近3年前。但要注意到，无论是韩国的练习生体系，还是日本对偶像的养成模式，一个偶像都需要封闭练习3年以上才有资格出道，张艺兴、黄子韬等人都曾度过那一段黯淡的时光。在国内，虽然有大量公司在培养练习生，但时间远远不够，所以就拿不出有质量的偶像团体。即使是韩庚持股的乐华娱乐，王思聪投资的香蕉娱乐等知名公司都无法保证节目所需的人才供给量。

但是看到眼前的风口，最近许多传统影视公司、经纪公司都开始涉足偶像练习生领域，进行人才储备。如拥有杨幂、刘恺威、迪丽热巴等艺人的嘉行传媒公布“A+计划”，杨洋、宋茜的经纪公司悦凯娱乐联手吴秀波、海清、张天爱、宋祖儿的经纪公司喜天影视发布“创星力量”“2018芒果偶像养成计划”等，在为后续选秀综艺储备力量。

纵观各大公司的招募帖，要求条件相对宽泛，大致范围在15到24岁区间内，凡有唱歌、跳舞、乐器等才艺者均可报名，大部分要求未有经纪合约。业内人士分析说，影视公司参与“造星”将给行业带来变化，影视项目能给艺人提供长远稳定的发展平台。

出道不是最后胜利而是刚开始

众多经纪公司提供苗子、专业综艺制作人包装、专业艺人运营企业管理，在这样的形势下，男团、女团似乎形势一片大好。但是，在“逆风翻盘”以后，能如愿“向阳而生”吗？答案并不乐观。

不少业内人士认为，目前国内娱乐产业中还没有形成让团体偶像良性生存的成熟氛围，“我们有大量的观众和粉丝，我们完全可以做国产偶像，但为何国内团体偶像生存很尴尬？因为国内偶像多是流量明星，缺少打歌节目或者打歌舞台，需要的是舞台，而不是话题或绯闻炒作”。

况且，节目组跟着观众喜好的指挥棒走，这样选出来的选手的真正水平要打一个问号。他们难免面临个性接近、技能类似的问题，或者是实力不济但人气很高，这与一个偶像团体的要求并不相符，“我心目中完整的团体，不是把几个突出的、几个普通的练习生一起打包出道，这不公平。一个团体应该由实力上比较平均的练习生构成，但是他们的外形、性格不同，吸引的观众群不一样。当这些观众群合起来才是团体的力量”。因此，有人担心个别选手单飞后会迅速被市场淘汰。罗志祥就在节目中告诫选手，如何在这个行业里生存下去是最大的问题。

成员应该如何设计自己的未来，看看前辈怎么做。偶像出身的韩庚就曾在节目《圆桌派》中坦言，他自己不喜欢由公司把控自己所有的形象，不喜欢人生被粉丝绑架，而是想做一个真正的演员。偶像的转型都十分艰难，出道后如果迟迟无法交出受认可的作品，前途便岌岌可危。所以即便是大热的偶像，也要交出佳作才行，即使如张艺兴、鹿晗等都有大热综艺节目傍身，但都在不断拍戏，就是要延续演艺事业的生命力。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）