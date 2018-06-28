五部新片周五上映 暑期档大幕拉开

《暹罗决》

《动物世界》

《金蝉脱壳2》

由于去年同期有《变形金刚5》上映，今年6月单月票房同比倒退已成定局。但不管是否有《变形金刚5》这样的超级大片上映，暑期档都不会少了精彩。本周五，将有《动物世界》《最后一球》《青春不留白》《金蝉脱壳2》《暹罗决：九神战甲》五部新片上映，今年的暑期档也随之大幕拉开，希望几部新片可以打出漂亮的“开门红”。

《动物世界》

李易峰与道格拉斯飙戏

《动物世界》由韩延执导，李易峰领衔主演、迈克尔·道格拉斯特邀主演、周冬雨特别出演。在之前的点映活动中，影片颇受好评，猫眼评分高达9.1。

片中，李易峰饰演的郑开司为了偿还债务，被迫登上了一艘神秘游轮。李易峰透露，在飞机上第一次看到剧本时就被吸引。郑开司坚守自我道义的原则和故事中对人性的探讨，是他之前从未接触过的。而通过诠释片中人物，他对成长也有了新的感触：当面对生活中的不如意时，将它们视为人生路上的考验，所以要好好地经历每一个成长阶段。

聊到这次的拍摄经历，李易峰直言和迈克尔·道格拉斯飙戏享受又刺激，并表示学到了很多细节化的表演精髓。而韩延导演为了邀请道格拉斯出演，在开拍前写了一万多字的人物小传。这份诚恳打动了道格拉斯。

《金蝉脱壳2》

史泰龙集结英雄齐越狱

时隔五年，《金蝉脱壳2》归来。史泰龙扮演的越狱专家布雷斯林率领他的越狱团队再闯黑监狱。第二部中，中国元素增多，更有黄晓明大秀中国功夫咏春拳。

这是黄晓明首次参演好莱坞大片，并且搭档儿时的偶像史泰龙，因此黄晓明格外珍惜此次机会，一直坚持健身。之前黄晓明曾经客串出演了《叶问2》，接触到了咏春拳，这次在片中再秀咏春，黄晓明表示也算是圆梦。黄晓明说在美国拍摄时，发现现在很多美国人都在学咏春拳，觉得特别开心，“大家这么认可中国的一些传统元素，我也希望能够在这个电影里，把中国的武术发扬光大。”

《最后一球》

三千专业球员PK组建“流星队”

俄罗斯电影《最后一球》聚焦足球，通过落魄球星尤里与菜鸟球队“流星队”迎难而上、逆风前行的故事向观众展现了倔强不屈、永不低头的足球态度和体育精神。

《最后一球》由丹尼拉·科兹洛夫斯基执导并主演，曾操刀《花滑女王》的金牌编剧安德烈·佐洛塔廖夫参与创作，俄罗斯国家队教练谢尔盖·切特韦鲁欣全程技术指导。

据悉，在电影选角阶段有超过3000名专业球员报名参与“流星队”队员的选拔，在经过多项考核后最终仅有十余人留了下来，组成了如今的“流星队”。此后， “流星队”开始了长达两个月的“斯巴达式”训练，球员们每天要进行长达7个小时的专业训练。如此严谨的态度成就了影片真实赛场级别的画面，也促使电影在俄罗斯上映后便获得了口碑与票房的双赢。

《暹罗决》

“蛟龙小队成员”配音泰国动画片

《暹罗决：九神战甲》是首部在国内上映的泰国动画片。《红海行动》里的蛟龙小队成员杜江、蒋璐霞、王雨甜、郭家豪再次聚首为影片配音。

影片讲述了身怀神器的泰拳少年奥特的热血冒险故事。作为近年来泰国最优秀的动画电影之一，《暹罗决：九神战甲》在制作方面选择了与国际动画工作室同步的制作技术，以真人演员对角色表情与身体动作的表演为基础进行创作，力求最大限度地真实呈现角色的情感。同时在艺术与设计上融入了众多泰国文化经典元素。

谈及为此片配音，杜江和蒋璐霞均表示电影中的泰拳元素非常吸引自己，蒋璐霞更是现场解读泰拳，称其为“八条腿的运动”。提及配音感受，几位演员纷纷表示，为这个动作动画配音没有想象中简单。蒋璐霞更是透露：“配音的消耗相当于在健身房两个小时的成果。”

《青春不留白》

聚焦90后大学生创业

为一部青春题材的轻喜剧电影，《青春不留白》首次聚焦“90后大学生创业家”这一独特人群。故事中，大四毕业生王国栋在经历了第66次求职失败之后，决定放弃找工作，走进了创业大军的行列，开办了一家传媒公司，与其他两位“青春合伙人”一起，书写着艰难拼搏、冷暖自知的创业传奇。

素有“星探导演”美誉的尹大为曾经培养过影后巩俐。谈起这次拍摄90后的故事，他表示，青春片不是只有恋爱那点事儿，热血的创业经历也是一种青春，他想拍出对年轻人真正有用的东西。

对于该片没有明星，发行方表示：明星云集的大片固然备受瞩目，但未必都是好评。《青春不留白》很像影片的故事所在，小人物、小清新、接地气、长志气。饰演男主角的宦宇表示，自己最初看到剧本就爱上了这个故事，“现在社会对90后有很多误解，比如觉得我们不上进，但事实上，我自己身边就有很多同龄人创业和奋斗的例子，希望《青春不留白》能为我们90后正名。”

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