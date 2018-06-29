想重振漫威士气，靠《蚁人2》行不行？

《蚁人2》作为漫威电影宇宙的第二十部电影，将于7月6日在北美上映，影片将如何重振《复联3》后漫威超级英雄萎靡的士气，令人期待。

原标题：重振漫威士气，靠他行不行？

《蚁人2》

《蚁人2》中，蚁人与黄蜂女之间增加了不少浪漫对手戏，据说漫威是想以此来稀释《复联3》带来的悲伤压抑气氛。

《蚁人2》

《蚁人2》

《复联3》中为何不见蚁人

米歇尔·菲佛芳华重现

反派女幽灵很“谜”

福斯特博士迎来黑化

量子世界充满未知

随着《蚁人2》最新预告片和花絮的放出，相对于漫威其他超级英雄影片，《蚁人2》剧情变得更加轻松，笑点多，黄蜂女和蚁人也加重了浪漫互动。

虽然缺席了《复联3》，但蚁人将是《复联4》里的一个关键角色，他在灭霸的那个绝杀半数超级英雄的响指后活了下来，将带着量子世界的秘密和幸存的复联成员会合。量子世界将成为他们通往多重宇宙的唯一渠道。《蚁人2》作为漫威电影宇宙的第二十部电影，即将于7月6日在北美上映，影片将如何重振《复联3》后漫威超级英雄萎靡的士气，令人期待。

1 《复联3》中为何不见蚁人

为何在《复联3》中蚁人没有和其他超级英雄一起拯救世界？官方说法是在《蚁人1》筹拍期间，最初的导演埃德加·赖特建议漫威暂时不要把蚁人和黄蜂女的形象用在其他电影中。后来因为理念不合，漫威用佩顿·里德替换了赖特执导《蚁人》系列，但仍尽量保留他的这个建议，仅让蚁人在2016年的《美国队长3：内战》中客串出场而已。

剧情说法可以参考《美队3》中，美国队长说蚁人在“居家软禁”。片中所有的超级英雄面临着三个选项：第一种，签署《索科维亚协议》，在政府那里备案、受其监控；第二种，不签署《协议》，从此退隐江湖；第三种，不签署《协议》也不退休，成为逃亡英雄。钢铁侠等选择了第一种，美队等选择了第三种。剩下的鹰眼、蚁人内心是不愿签署协议的，但因为有家庭也不能亡命天涯，所以就选择了第二种。然而他们又参与了美队的战斗，因此被FBI在脚上装了GPS跟踪器，进行居家监禁。这也是为何这位超级英雄没有出现在《复仇者联盟》电影中。

2 米歇尔·菲佛芳华重现

《蚁人2》里由好莱坞上世纪九十年代当红的女演员米歇尔·菲佛饰演珍妮特·范·达因，她是霍普的妈妈、老一代黄蜂女。当年在一次执行任务中，为了解除导弹威胁自愿牺牲，进入了量子世界，从此再也没有出现。

皮姆博士曾认为进入量子世界的人是救不回来的，但蚁人进入量子世界并成功归来的经历颠覆了他的认识，这让他产生了一个大胆的想法，那就是进入量子世界救回“珍妮特”！这一计划贯穿《蚁人2》始终，也是剧情的主要推动力之一。

在片花中，大家可以看到米歇尔·菲佛扮演的年轻时的珍妮特，这个闪回镜头运用了电脑特效，让已经60的菲佛重新焕发出当年的芳华。

3 黄蜂女现身而且能飞

黄蜂女就是上一集的女主角伊万杰琳·莉莉饰演的霍普·范·达因。她是汉克·皮姆博士的女儿，渴望继承父亲“蚁人”的使命，反对老爸让一个外人斯科特·朗穿上蚁人服。父亲不让她继承蚁人身份是因为这份工作十分危险，她的妈妈当年就因此牺牲。

在第一部《蚁人》的片尾彩蛋里，皮姆把霍普领到一个密室，向她展示了其母的“黄蜂服”，这一举动表明老爸准备让女儿继承她母亲的黄蜂女身份。

黄蜂女和蚁人同样具有随意缩小、放大的能力，这不是超能力，而是皮姆博士的高科技装备所赐。黄蜂女还可以靠背上的翅膀飞行，这是她所独具的，蚁人没有。后者需要飞行时，必须得召唤来飞蚁。

4 反派女幽灵很“谜”

《蚁人2》的主要反派角色，由女演员汉娜·约翰·卡曼饰演的幽灵本来是漫画《钢铁侠》里的反派，且一直都是男性设定。他是个很“谜”的角色，因为他一直戴着面具，没人见过他目前的真面目。

这次被漫威移植到《蚁人2》里，幽灵的整个背景故事都得到重新书写。据传，她是劳伦斯·费什伯恩所饰演的科学家比尔·福斯特的女儿，因为父亲的量子试验而变成量子态，处于一种虚实之间、飘忽不定的状态。这种状态令她能够轻松穿越任何实体，也令她十分痛苦，所以幽灵一心要破坏量子试验。

5 福斯特博士迎来黑化

劳伦斯·费什伯恩在《蚁人2》里饰演科学家比尔·福斯特博士，他曾与皮姆博士一起研究量子科学。皮姆博士在失去妻子珍妮特后，中断了试验，但福斯特博士还在继续，他的一意孤行导致妻子死亡、女儿变成量子态的幽灵。

福斯特博士坚信，控制时间与空间的秘密就在量子世界中，所以他一定要进入量子世界。他的行为遭到蚁人、黄蜂女、皮姆博士的阻止；他的女儿幽灵也不想让他成功，因为她一直都把母亲的死和自己的痛苦这笔账记在父亲身上。

漫画中比尔·福斯特后来会成为黑巨人，他与蚁人一样可以放大缩小自己。

6 量子世界充满未知

在预告片和片花很有限的镜头里，我们只能看到量子世界十分诱人的零星碎片。

对《复仇者联盟4》的故事，量子世界同样至关重要，因为那里隐藏着时间和空间的秘密，我们的超级英雄们将利用这一发现扭转时空，击败灭霸！

当然，此为后话，《蚁人2》仍是一个独立于“复联”主线故事外的小插曲，它和《复仇者联盟3》的直接关联可能仅存在于片尾的彩蛋里。

另外《蚁人2》的结尾不会曝光《复联4》的正式片名，漫威的粉丝们大概要等到年底才能知道《复联4》到底叫什么名字。

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