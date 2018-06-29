奥斯卡评委“扩招”创纪录，多位华人入选

奥斯卡评委“扩招”

作为奥斯卡的主办方，美国电影艺术与科学学院每年都会招收大量新会员，近日，奥斯卡主办方公布了2018奥斯卡评委获邀名单，邀请928位新成员。为了缓和最近几年关于“奥斯卡评委中白人男性过多，女性和有色人种过少”的指责，这次新邀请名单男女比例为51：49，非白人占比达38%，若全员接受邀请，总数将达9226人，女性评委比例增至31%。

最近几年，随着华语电影市场的日益兴盛，华语影人的国际地位也随之水涨船高。据统计，去年，姜文、陈可辛、冯小刚、杜琪峰、许鞍华、张曼玉、刘嘉玲、范冰冰、梁朝伟、赵小丁等获邀担任奥斯卡评委。今年又有多位华语影人收到邀请，其中娄烨是作为导演获邀，王蕙玲、严歌苓是作为编剧获邀，刘德华、金城武、张艾嘉是作为演员获邀，王中磊、王中军、于冬作为高管获邀。而2015年之前，奥斯卡的华人评委只有11人，他们分别是卢燕、陈冲、邬君梅、陈凯歌、吴宇森、顾长卫、杨紫琼、李安、章子怡、王家卫和李连杰。目前华人评委总数约60人，占比仅0.6%，要想在奥斯卡有话语权，我们还任重道远。

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