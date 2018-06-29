会员一次性看全集，利与弊考验视频网站排播

近日，“优爱腾”三家视频网站均推出了一种让人欲罢不能的全新观剧模式——“会员一次看全集”。该模式一经推出，评价便陷入两极分化。

《为了你我愿意热爱整个世界》

郑爽、罗晋主演的《为了你我愿意热爱整个世界》以及鞠婧祎主演的《芸汐传》，都大胆尝试了会员可以一下看全集的模式。

《芸汐传》

《扶摇》的收视率高过《为了你》，有人认为与它仍采用传统排播方式有关。

近期，熬夜看电视的并非只有世界杯的球迷，不少视频网站用户也开启了熬夜观剧模式，只因“优爱腾”三家视频网站均在暑期推出了一种让人欲罢不能的全新观剧模式——“会员一次看全集”。首先是腾讯视频推出了《来自海洋的你》《来到你的世界》等独播剧，非会员每周只更新4集，会员可一次性看全集。紧接着由郑爽、罗晋主演的《为了你我愿意热爱整个世界》（以下简称《为了你》）以及由鞠婧祎主演的《芸汐传》也相继在爱奇艺上线，这两部长达48集的网剧，采用的排播模式也是“会员一次看全集”。该模式一经推出，评价便陷入两极分化。有人认为，此模式适合“养肥了”看剧的观众，是一种暑期观剧的极佳福利；但也有部分人质疑，48集、故事平缓的剧集一次性看完，十分考验观众的观剧热情和疲劳程度。

为何视频网站会在此时选择将“会员抢先看”升级为“会员看全集”？这是否是各大平台面对暑期混战的全新布局？此类排播模式能否进一步推动会员制？又将为平台迎来怎样的优势和挑战？为此新京报采访了爱奇艺副总裁陈潇、《为了你》总制片人熊晓玲、《天意》总制片人梁振华，以及视频网站分管会员业务的多位业内人士，揭秘平台排播升级背后的思维升级。

概述

从被动播出到自主差异化排播

视频网站的排播模式已经经过了三年的考验和升级。

2015年前，当视频网站仍是单纯的播放平台，没有自制内容时，大部分视频要么依靠用户上传，要么去电视台采买，“先台后网”让视频网站成了播出的绝对被动方，对于内容不存在任何排播权利。大优酷总裁杨伟东曾回想靠“买内容”为生的日子感叹非常悲惨，“尤其是剧集，买完之后不知道什么时候播，电视台不播我们就没有办法播。播放无法控制，里面的商业化植入就没有办法，用户收费就更不可能了。”

然而，随着视频网站与互联网相继联姻，平台拥有了足够的资金生产优质内容，甚至惊现过亿投资的头部制作，自制、自播，让视频网站彻底从被动走向主动，自主化排播也成为可能。“我们可以实现收费会员，可以与商业伙伴联动，我们可以控制很多内容的排播。”杨伟东表示。

随后，各大视频平台均开始在推动会员付费业务的同时，试水多时段、多模式的网剧排播。例如2015年，投资过6000万的网剧《盗墓笔记》在爱奇艺上线，普通用户每周五更新一集，但只要购买爱奇艺会员，便可提前观看全季12集。虽然当时并没有所谓付费观看的意识，但面对《盗墓笔记》这样一个大IP，加上李易峰和杨洋的粉丝基础，不少用户也愿意为了“提前看”而试着为会员买单。据悉在该剧播出前，爱奇艺的会员量仅500万，但开放会员看全集后，爱奇艺充值系统多次瘫痪，VIP会员增速环比增长了100%。

随后，多家视频网站也开始在自制内容上尝试自主、差异化排播，同时为会员创造更多福利。从每周一到周日，从中午12：00到晚上12：00，每一天、每个时段、每家视频网站都有着不同的剧目更新。这类模式让互联网平台彻底变成一家拥有时段的“电视台”，有力地争抢了用户在视频网站消耗的时间和投入。“差异化排播最明显的优势就是拉新（拉动新会员增长）。我们满足了现在年轻群体快节奏需求，提前看、随时看、一周多看等模式，突破了固有观剧的时间所限，无疑也增加了付费内容对于普通用户的吸引力。”陈潇表示。但绝大多数网站采用的排播方式仍是“会员抢先看”。

惯例

会员抢先看

模式 非会员在固定时间更新1-2集，会员提前看一周或始终提前看4-6集

案例 《扶摇》《镇魂》《结爱千岁大人的初恋》

排播 依据版权要求和用户生活习惯

从会员提前看一周到会员提前看4-6集，从周一更新到周二、周四更新，从晚上8：00更新到中午12：00更新，每部剧的排播模式都不尽相同。业内人士表示，会员抢先看主要是为了给会员提供更优越的服务，但若大部分剧目都采用“抢先看”，排播模式确实比较复杂。

首先要考虑网播剧的种类。通常情况下，“卫视跟播版权剧”，例如近期上星的《脱身》《爱国者》，视频平台必须跟播，不能自主安排播出时间。“所以为了提升VIP用户体验，很多平台开始在不影响卫视播出的情况下，从次日零点更新，改为会员当日22：00更新，非会员第二天傍晚才能看。这相当于会员能比非会员提前看一天。”一位曾经在某视频平台负责会员业务的业内人士透露。

而“网络自制剧”和“网络独播剧”对于视频平台来说，可以自主安排播出方式。陈潇表示，例如平台需要安排一周的网剧排播计划，他们通常会率先安排排播受限的跟播剧和版权剧，然后再将独播剧和自制剧安插在用户观剧的空隙时间，“所以很多剧在买的阶段，就确定了百分之五十的排播模式，我们也要考虑到播出周期时其他所有剧是否方便排播。”

除此之外，每个平台每天都上大量的内容，但每天的宣传资源是有限的，因此不同剧也必须错峰上线，确保每部剧都可以给到相应的宣传资源。

而在播出时间上，排播主要依据不同受众用户的行为习惯而定。例如，原来大量的内容都是在晚八点、十点甚至十二点上线，陈潇表示，这主要是因为市场调研后发现，晚间时间段是中青年的主力观剧群体的个人消费时间，“很多人白天要上班，晚上回家吃完饭，才有时间刷剧，所以晚八点是常用时间。年轻人现在还会往后延，到晚十点或者十二点。”而有些剧排播到中午11：00-12：00更新，例如优酷最近推出的《萌妃驾到》。这类剧情节比较轻松，家庭感比较强，非常适合下饭，“对于很多上班族来说，中午也是一个很重要的时间点，吃饭的时候很多人会喜欢看些轻喜剧放松自己，这也是平台在时效上的创新。”陈潇说。

营销 根据会员观看节奏发酵

与以往跟播剧只需根据当天剧情进行话题营销不同，会员抢先看导致营销必须前置化。一位不愿具名的剧宣表示，目前大部分剧的宣传都是根据VIP更新节奏来做的，“因为我们首先要服务于会员，其次对于非会员来说，这些内容也可以作为预告，同样也像在告诉他们‘你看，会员都播到这个内容了，很有趣吧？快去付费吧！’”

梁振华也表明了同样的观点。他说，目前大部分网剧的宣传目的都是为了平台拉新，因此话题必须要吸引免费用户，有意愿成为付费会员。“现在剧集绝大部分是小说改编，并不存在过多所谓1-2集的剧透，所以营销的时候，我们更注重话题前置化，考虑怎么增加宣传的趣味性，让大家愿意为了提前看而购买会员。”

创新

会员看全集

模式 会员可提前一次性看全集，非会员在固定时间转免1-2集

案例 《为了你我愿意热爱整个世界》《芸汐传》《S.C.I。谜案集》

原因 根据暑期观众特点有意为之

早在2015年，爱奇艺的《盗墓笔记》《灵魂摆渡2》，到优酷的《嘻哈四重奏》，虽然均较早采用了会员一次性看全季的排播模式，但这类剧集均周期较短，12-20集较为常见。“周期短，便允许很多会员一晚上就刷完12集，非常具有可操作性，他们也愿意为这个会员买单。”业内人士表示。

但此次尝试会员看全集的作品均属长篇剧集，例如《来自海洋的你》共28集，《为了你》和《芸汐传》长达48集，总时长近1200到2000分钟。陈潇表示，采用这类模式的创意，主要来源于很多观众有观剧热情，但面对一些需要播十周或更久的大剧，他们也经常感到疲惫，而且越来越多的人愿意“养肥了”再看。

早在2017年10月份Netflix发布的用户观剧习惯数据中便有迹可循，越来越多的人喜欢在剧集完整放出后的一天内刷完整季。这一现象在2013-2016年间激增了20倍。

“所以我们想拿一部大剧尝试一下，一下放出全剧，让用户可以真正自由选择时间观看。大剧可以让我们规避内容不佳导致观众不爱看的原因，更纯粹的分析数据，看看这个模式是否可行。”

而站在受众行为习惯的角度，目前正值暑期，不少学生均放假休息在家，观剧时间段不再有工作日、早晚的严格区别，且整体观剧热情都比较高，因此此类排播模式非常适合在暑期试水。

“暑期大家能选择的剧也非常多，这类差异化模式可以打破观剧时间限制，给他们带来更自由更不一样的体验。”陈潇说。

类别 不适用强情节的悬疑剧

目前适用会员看全集的题材，大多数是情感剧。这类剧目由于故事性较强，但剧情上没有太多大起大落，因此更适合长线观看，也不担心剧透。熊晓玲举例《为了你》一开场便是倒叙，然后再开始回忆过去20年的事情，因此即便会员提前看到结婚生子的结局，也并不影响非会员继续看前情，“因为我们不是那种强情节、强悬念的涉案剧，观众追剧就是想猜测谁是凶手，看到结尾就不一定想看过程了。”

但一位曾担任会员宣传的业内人士坦言，从近期推出的《S.C.I谜案集》的数据，也可以观望未来部分“悬疑侦破类”可适用会员看全集模式。例如美剧《犯罪现场调查》《犯罪心理》等，流传到国内的资源已是全集了，但很多观众还是会一集集观看。“因为每一集都是单独的案件，整体环环紧扣的并不明显。而且，由于这类题材更有悬疑性和黏性，用户一天看完20集的可能性非常高，因此为之一次性付费的冲动或许也会非常高。”

趋势

会出现“纯会员剧”，但数量极少

从目前数据来看，《为了你》播放量已突破5.9亿，《S.C.I谜案集》仅上线两天便突破2500万，由此看来“会员看全集”并未对点击量产生明显影响。陈潇也表示，就目前后台会员拉新量来说，《为了你》和《芸汐传》的数据也达到了预期。“会员看全集”是否会是未来的大趋势？此类模式是否也是在为“纯会员剧”战略进行试水？梁振华表示，他不认为“会员看全集”会是大趋势，但他对于“纯会员剧”的前景表示乐观。他说，目前越来越多的大剧采用了付费抢先看的模式，也有更多人愿意为之买单，其内在逻辑是“越有竞争力，越值得付费”。梁振华认为，未来很多好网剧会出现在会员付费频道，这不仅给制作方提出了更高的要求，也提升了会员观看的必要性和优越感。虽然陈潇也认为，“会员看全集”更多处在尝试阶段，但他表示，“纯会员剧”未来也只会占极小的比例，因为收费会员很大一部分是从免费会员转来，平台需要拉新，因此两者转化前，免费用户始终需要有体验的机会，“所以目前我们排播模式的转变，更多还是给会员用户一些特殊的体验，但还是需要在保障免费会员的体验下，去升级付费会员。”

优势

提升会员优越感和会员黏性

从会员提前看2个小时，到会员抢先看4-6集，除了可规避广告、提升观看清晰度以外，会员的优越感正在习惯中有所减弱。而对于视频网站来说，此次开创“会员看全集”模式，实际上会员是否真的一次性看完全集并不重要，平台更在意这一排播模式，是否能够让既有会员进一步感到优越。

3月17日，据爱奇艺招股书显示，截至2月28日，爱奇艺付费会员规模达到6010万，紧接着第二天，腾讯视频宣布其付费会员数已达6259万。虽然优酷并未公布最新会员数，但早在两年前，优酷会员数便突破3000万。各大平台早已不是“拉会员”的状态，而更注重“养会员”。

陈潇坦言，原来一部剧播两个月，会员就不得不付费两个月的会员，看似是成功拉新，但用户消费心理却是被动的，“当他不得不续这个月的时候，他其实就对下个月不续做了心理假设。如今，我们更希望这些用户变为主动续费。我们不再需要他们对续费产生心理负担，而是希望他们感觉，买会员很爽，我是自由观看的。这种消费体验自由愉悦，我们才能留住更多会员。”

因此“会员看全集”看似会缩短会员所需的续费周期，一部可以续费两个月的会员，如今续费一个月就可以看完，降低了拉新率。但实则是提高了整个平台会员的服务体验感。一位在某视频平台从事会员业务的资深人士表示，“我们不仅在乎拉新数量，也在乎数字背后，用户选择我们的原因、他们是否能长期选择我们、以及如何能让他们在我的平台投入最多的时间。除了内容好、片库充足外，长期的优越感、福利感正是保持会员增长的重要原因之一。”

劣势

营销模式仍需探索

会员看全集直接导致大部分用户观看的进度完全不同，话题营销反而易弄巧成拙为强行剧透。

“营销确实是我们的一大挑战。”熊晓玲坦言，之前团队会预设每个剧情阶段，哪些话题点比较容易发酵，再按时推送。但如今整个营销顺序被打乱，只能将宣传侧重在新媒体口碑导流和会员引流等方式上，“我们会更关注互联网话题，以及预测观众的讨论点，再伺机发酵，而非有固定时间点了。”陈潇也坦言，之前周播会员剧为了能留住用户，要持续做话题营销，但如今全集上线后，营销模式更像是宣传电影，在开播前期把话题和热度带起来，同时把更多的宣传火力集中在上线后第一、二周，“我们试图不做后置营销了，因为开播第二周有的人已经看完，但有的人是第五周才看完。只有开播前和开播的首周，用户的进度差不多。”他坦言，会员看全集的营销模式，确实是“摸着石头过河”，“我们也在学习的阶段，希望能够为这类排播建立一个完善的营销模式”。

陪伴性减弱，少有国际惯例

会员看全集虽然能够提升用户优越感，但也挑战了大多数观众固有的观看习惯。例如在《为了你》播出之后，部分用户表示，此类情感剧的节奏比较慢，以人物成长为主，因此更适合一家人吃完饭，每天看两集做消遣，并没有一下看到结尾的欲望。梁振华表示，集数较长的剧集最重要的是通过陪伴性来形成情感的发酵，让观众在观看过程中，慢慢形成看下去的热情。“你看现在热播的美剧、韩剧，很少采用一口气更新的。正是因为观众期待值的提高，和话题的持续发酵、口口相传都密切相关。而这些都是需要时间积累的。欲望和等待，也是看剧的一种特殊体验。”

而陪伴性降低，以至于此类模式不可能被所有用户接受。陈潇坦言，观剧习惯非常多元化，这类模式更适合喜欢、且有时间一次性观剧。“我们作为平台，也是想尝试给这些人提供一种可能。无论你想一下看两集、一下看四集，还是全看，都可以，平台不会限制用户的观看习惯，只提供一种选择自由。”

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