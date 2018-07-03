暑期档综艺大战打响 音乐节目谁抢到C位

综艺市场已经被偶像选秀霸屏近半年，在暑期档即将迎来一轮音乐综艺的爆发，这将是台网资源、资本利益、平台影响力的综合较量。

原标题：暑期档综艺大战打响 音乐节目谁能抢得C位？

湖南卫视的《幻乐之城》是一档为王菲专门打造的音乐类节目。

综艺市场已经被偶像选秀霸屏近半年，在暑期档即将迎来一轮音乐综艺的爆发。在这个竞技场上，《明日之子》第二季率先抢跑，《中国新歌声》第三季、《中国新说唱》以及《幻乐之城》等都集中亮相。谁能占据C位备受关注。实际上，这些音乐综艺不仅是抢占短期市场流量，背后更是台网资源、资本利益、平台影响力的综合较量。各路选手已就位，好戏马上开场。

李宇春树立了严格导师的形象。

《明日之子》第二季首播，李宇春树立严格导师形象

《明日之子》第一季推出了毛不易、马伯骞等当红音乐偶像，第二季同样着力挖掘未被世人发现的素人音乐天才，它把对年轻人音乐市场、文化的思考浓缩为“带领、冲撞、正流行”，展现厂牌之间更强烈的竞争感。由李宇春、华晨宇等组成的明星导师阵容异常强大，且在音乐成绩上有突出表现，只是将导师改称为“赛道星推官”，何炅担任总导演职位。上一季的“星推官”杨幂再次回归成为“厂牌星推官”，她手握四个实力超群的“外卡选手”，可以随时推荐加入踢馆赛，这就给节目带来了更丰富的变化。

在传统的赛制模式上，它分为盛世独秀、盛世魔音、盛世美颜赛道，选手们首先要选定赛道，然后交由导师考核，各自选定9名队员后，展开队内考核和战队比拼。杨幂能够“跨越赛道”也非常具有综艺感，表现比较放松，经常毫不吝惜对选手的喜爱，变身为“弹幕幂”。作为一档网综，它在强调导师权力的同时，也更在意节目与网友的互动性。实际上，网友的点赞数将可以让被淘汰的高人气选手复活，而已经过关的选手如果人气太低也可能无法继续晋级。另外，一旦赛道晋级名额已满，尚未出场的选手还可以选定某个已晋级的选手进行“battle”，火药味浓厚，从而增添了可看度。

节目6月30日晚首播，短短12个小时就获得过亿播放量，首次常驻综艺的李宇春树立了严格导师的形象。她一开始就表明，自己主导的“盛世美颜赛道”，要打破上一季这个赛道俗艳的传统，表明选拔标准“并非颜值第一，要用实力说话，尤其看重选手的音乐性”。主理“盛世魔音赛道”的华晨宇为此展开激辩，他认为这个标准和自己的赛道没有太大区别。选手李明峻演唱完毕时，李宇春认为他不合格，但华晨宇觉得他可以用别的实力打动大家，李宇春随后反问：“难道换气不对也可以吗？”其展示出的强大气场让华晨宇一秒败下阵来，毕竟后者当年也是李宇春选出来的。邱虹凯、尹清等选手都因为独特的音色、动人的演绎、朴实的表达而获得李宇春的青睐，也让其他两位导师颇感压力。

乘着东风，网综能否再下一城？

今年以来是网综节目大热的阶段，先是《这就是街舞》《热血街舞团》在街舞这一领域掀起一大热潮，后来《偶像练习生》《创造101》更是在影响力上持续占据c位，突破了圈层限制，进一步获得了大众文化的认可，改变了传统偶像制造的机制。这些节目背后，优酷、腾讯、爱奇艺等视频网站在资本和资源上的投入十分关键，它们不仅在播放和营销上给予大力支持，更是直接参与到内容制作，推出的内容自然更符合平台的属性，更容易得到网友的认可。

乘着这股东风，在竞争惨烈的暑期档大战中，接下来亮相的网综，依然具有强大的实力。除了《明日之子》已经登场，《中国新说唱》《这！就是对唱》同样因为重量级的制作受到瞩目。

从艺人资源来说，几乎都是大咖加盟。其中，爱奇艺的《中国新说唱》将于7月14日登场，保留了上一季的四位明星制作人——吴亦凡、潘玮柏、热狗、张震岳，并且增加了唯一一位女性明星制作人邓紫棋。四加一的明星导师组合方式，自然让大家更为期待第二季的“嘻哈音乐”“剧情式综艺”到底会做成什么样。

《这！就是对唱》也将与之展开正面对决，有罗志祥、莫文蔚、鹿晗等加盟，在这档节目里，节目组会把原来单人唱的歌曲改编为男女对唱，主要将爱情元素融入到节目之中，让音乐综艺呈现出不同于以往的效果。风格以流行为主，节目选手倾向颜值高且能唱。

至于芒果TV的《电音骑士》，在之前的招商会上，曾公布的拟邀固定嘉宾名单中，出现了如张曼玉、窦靖童、王嘉尔等大咖的名字，至于最后敲定的艺人会是谁，大概也只能等节目组最后官宣了。但作为洪涛老师团队制作的新节目，艺人资源应该不会让大家失望的。

《中餐厅2》

类型多样，卫视综艺不落人后

相比于视频网站的养成综艺，卫视综艺的商业思维和运作模式完全不同。在不同模式的比拼中，目前卫视综艺似乎越来越处于下风，直到二季度《奔跑吧》《极限挑战》《向往的生活》等节目才挽回了一些颜面。在暑期档这个兵家必争的档期里，老牌卫视们仍然要拿出自己的王牌节目进行比拼。

首先是浙江卫视的《中国新歌声3》将于7月13日开播，一直担当导师的那英，此次首度缺席，周杰伦、庾澄庆依旧继续坚守岗位，而谢霆锋、李健等导师全新加盟，从整个导师阵容来说，还算尚佳。李健作为新任导师，自带喜剧效果，也是导师席上一大看点。

湖南卫视的《幻乐之城》定于7月中旬开播，它属于全新概念，从节目名称就可看出，其和之前王菲演唱会《幻乐一场》较为相似。目前可以理解为，这是一档为王菲专门打造的音乐类节目，足够吸引不少关注。从模式上看，它主要是打造一种沉浸式观演舞台，以“唱加演”作为主要形式，嘉宾提供灵感，专业人员集成创作，最终共同完成一部音乐故事短片。整季节目总共12期，每期5位嘉宾，其中有黄晓明等演员和歌手。另外，何炅是主持人，节目制作团队由安德胜、梁翘柏主导，洪涛担任监制。

《中餐厅2》也将同档期播出，录制地点从泰国换到了法国，嘉宾阵容则换成了苏有朋、赵薇、王俊凯、舒淇、白举纲，这一季还增设了飞行嘉宾和新的音乐，张铁林录制了一期，届时将上演“还珠格格”的“怀旧杀”。

东方卫视的《新舞林大会》，网罗了易烊千玺、迪丽热巴、宋茜等人，关注点是“明星比拼舞技”。与以往不同，这一次明星不再拘泥于同类型舞蹈，可以任选舞种表演，并且将由现场观众决定明星去留。这个节目能否赶上最近舞蹈类节目的热潮，是一大未知数。

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