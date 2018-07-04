世界杯才是今夏爆款？各电影出招“自救”

世界杯的到来对电影市场造成了一定的冲击，为站稳脚跟，各大电影不仅在宣传营销上积极“蹭热度”，也期望依靠优质的口碑让观众回归影院。

原标题：世界杯才是今夏爆款？各大电影出招“自救”

世界杯激战正酣，惊心动魄的比赛持续登场，爆冷结果频出，引发全民热议，难怪有人说，“世界杯才是今夏最火的爆款剧”。从票房数据上看，去年同期依靠《变形金刚5》《新木乃伊》和《神奇女侠》等多部进口片，6月票房累计近40亿元，但今年6月仅报收35.71亿元，可见世界杯的到来还是对电影市场造成一定冲击，不过，各大电影片方可不打算就此放弃，不仅在宣传营销上积极“蹭热度”，也期望依靠优质的口碑让观众回归影院。

俄罗斯足球题材片《最后一球》引关注

世界杯来势汹汹，各大电影也只能出招“自救”。在世界杯期间上映与足球相关的电影，无疑是最应景的选择。刚刚上映的电影《最后一球》正好赶上了这波热度。

今年世界杯在俄罗斯举行，而这部电影正好来自俄罗斯，在前晚的比赛中，俄罗斯最终通过点球大战击败“西班牙斗牛士”成功晋级，球员坚忍不拔的毅力获得高度认可。而《最后一球》正是通过落魄球星尤里与菜鸟球队“流星队”迎难而上的故事，展现了一种倔强不屈、永不低头的足球态度和体育精神。

影片讲述球星尤里，因为一粒失败的点球一蹶不振，正在消沉之际，一家名不见经传的俱乐部“流星队”希望聘请他出任教练。然而，这支球队的队员们都是混日子的“老油条”，不仅技术不行，想要管理他们也并非易事。而在球场之外，黑幕交易、球迷的嘲讽和不信任，都是尤里要去解决的问题。在重重困难之下，尤里鼓励队员，想要战胜别人，先要战胜自己，正如戏里的台词所说：“重要的是永不低头，当你放弃了，这一切才是真的结束了。”

片中，球员在球场上拼搏的场面让人看得热血沸腾，“战斗民族”球迷对于足球的疯狂热爱也让人看得十足震撼。尽管剧作颇为套路，但整体上还是一部颇有史诗气息的体育类型佳作。这里有足球的热血、励志，也有丑陋的黑幕、假球，这部影片都毫不忌讳，同时在细节上也下足功夫。例如，在最后尤里进球后，传统的体育电影可能会就此煽情，但《最后一球》却将这一进球设计为越位球，悬念再度出现，始终保持着紧张感，一波三折的剧情设计，也让尤里在最后成功逆袭时，观众的情绪更加激动。社交平台上，不少观众就表示，“看完电影燃到飞起”：“这才是今年世界杯最刺激的一场好球。”“体育竞技带来的震撼，这部电影做到了。”“在电影院里看电影时差点激动得叫出来！”

有趣的是，在“燃”的背后，电影的另一面却是对情感十分克制。片中，主人公爱情、亲情方面的描绘都非常克制却又不乏真诚，加上大山大河的广阔画面、掠过球场上的鸟瞰镜头、多段壮阔感的配乐，让整部电影都透露出一股独具俄罗斯特色的大美气质。

影片由具有“俄罗斯小李子”之称的偶像男星丹尼拉·科兹洛夫斯基的导演处女作、曾操刀《花滑女王》的金牌编剧安德烈·佐洛塔廖夫参与创作、俄罗斯国家队教练谢尔盖·切特韦鲁欣全程技术指导。这支由热血球迷导演、运动电影金牌编剧、世界冠军技术指导组成的团队堪称“魔鬼三人组”，对影片的精益求精从选角之初便可见一斑。

据悉，在电影选角阶段有超过3000名专业球员报名参与“流星队”队员的选拔，导演兼主演的丹尼拉在对这3000名参与者进行初步筛选后选取出了200人进入到第二阶段的选拔。在经过带球运动、射门等多项考核后仅有十余人留了下来。而正是这从3000多名专业球员中脱颖而出的十余人组成了如今的“流星队”。此后， “流星队”开始了长达两个月的“斯巴达式训练”。《最后一球》拍摄于2017年夏天，正是俄罗斯一年中最热的几个月，这样的天气中，被选中的球员们每天都要进行长达7个小时的专业训练。电影里也展现了俄罗斯球员极为严苛的训练方法，推着巨型轮胎前进、套着不能透气的塑料袋跑到虚脱等都让观众看得“瞠目结舌”。

姜文戴着VR眼镜观看世界杯比赛。

《西虹市首富》本身就是一部关于足球的电影。

还有这些电影也来“蹭热度”

除了真正的足球电影之外，“蹭热点”的也不少。即将上映的动画电影《新大头儿子和小头爸爸3》就将这一集的背景放在世界杯的举办地俄罗斯。影片讲述了大头儿子一家子的俄罗斯奇幻冒险之旅。片中有不少俄罗斯风情元素，可以说是非常应景了。

当然，也有电影在宣传物料上打起世界杯的主意。姜文导演新片《邪不压正》近日就推出“姜文告诉你，世界杯应该怎么看”的视频物料，片中，姜文戴着VR眼镜观看世界杯比赛，霸气十足。另一部电影《西虹市首富》也曝光了一组“西虹市届杯专业术语”剧照，以大翔队在球场的“热火”瞬间另类诠释世界杯术语。有趣的是，《西虹市首富》本身就是一部关于足球的电影。片中，由沈腾饰演的王多鱼是西虹市业余丙级球队大翔队的守门员，在一夜暴富之后，他决定投资买下屡战屡败的大翔队，还邀请由艾伦带领的国内最顶级球队来到西虹市举办了一场友谊赛，在爆笑之中展现了对足球梦想的追求。

暑期档第一梯队才刚登场

从票房数据上看，6月票房仅有35.71亿元，不仅与去年同期近40亿元票房差距明显，也是今年上半年成绩最差的一个月份，对于上座率、话题热度等方面也有相应影响。

之所以出现这样的现象，除了世界杯的影响之外，6月影市影片的布局不够合理也有一定关系。好在从7月开始，这样的影响会逐步降低，除了世界杯将于7月15日正式收官之外，今年暑期档第一梯队的好片也将开始登场，前景被业内看好。

《我不是药神》海报

业内人士告诉记者，如果电影足够好，世界杯对其影响并不会很大。例如，由文牧野导演、宁浩监制、徐峥监制并领衔主演的电影《我不是药神》于上周末开启全国分时段超前点映，尽管与世界杯碰个正着，但还是吸引了不少观众前去提前“尝鲜”，好口碑持续发酵。据悉，《我不是药神》在点映之后，收获票务平台评分9.7分的绝佳成绩，与《战狼2》并列国产片最高分纪录。当前热映口碑第一，上座率、场均人次，连续两日双双同时段第一，累积预售超5500万，观影人数破150万，引起广泛热议讨论。

作为“坏猴子72变电影计划”的力作，亦是宁浩、徐峥五度联手、十二年后再度进驻暑期档的重磅作品，《我不是药神》努力突破国产影片类型，在欢乐幽默基调中，加入深刻现实意义，生动再现因“药”而展开的小人物成长故事。

117分钟笑泪与共的观影体验，让观众在草根群像的故事之中一同成长，看到了人性的光芒，也更看到了时代的进步的。在上周末点映后，朋友圈、电影评分网上已有不少观众为该片点赞：“不涂彩不抹粉不抛光，近年来少见的现实主义力作。”“我们的国产电影终于有了一部如此有力量、有温度的好电影。”

点映现场，谈及影片笑泪与共的温暖特性，导演文牧野表示：“我认为笑与泪是打开观众心门的钥匙。除了娱乐性，影片应该融入人性灵魂和社会性。”

由韩延执导，李易峰领衔主演的暑期档大片《动物世界》于6月29日上映，正面迎战世界杯，但其表现同样坚挺。电影上映三日票房连续三天蝉联票房日榜冠军，目前累计票房超过2.7亿元，口碑方面也一路开挂，被赞“开启国产电影全新类型”。

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