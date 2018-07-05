“作者型电影”密集，今年暑期档值得期待

今年暑期档内涵比往年更丰富，从现实题材到魔幻神话，从注重社会价值的到在工业水准上可以一书的，相对齐整。

暑期档电影

又是一年暑期档。

往年，这个档期常被寄予“爆款集散地”的期待。2015年7月1日至8月31日，票房91.23亿元；2016年同期85.52亿元；2017年夏天的两个月，票房爆出了124.14亿元。总体上，视觉大片、喜剧、动画是拉动票房的三驾马车。

2018年的暑期档，内涵比往年更丰富。文牧野自编自导的 《我不是药神》、姜文作品 《邪不压正》、黄渤导演处女作 《一出好戏》、徐克最驾轻就熟的 《狄仁杰之四大天王》、开心麻花团队的 《西虹市首富》、打观众怀旧牌的 《爱情公寓》，以及6月29日率先起跑，并作为今年第21届上海国际电影节开幕影片的韩延作品《动物世界》，这些都可算是今年夏天院线里的种子选手。这些影片里，从现实题材到魔幻神话，从注重社会价值的到在工业水准上可以一书的，相对齐整。

尤其值得注意的是，韩延、文牧野两个80后，外加首执导筒的黄渤，自编自导甚至自演的他们，都为作品注入了鲜明的作者风格。新生代们入场参与竞技，姜文和徐克等老牌名导，也早已在江湖里划出各自特立独行、独树一帜的线路，作者型电影密集，于观众、于中国电影，都是好事一桩。

两位80后导演已为暑期档开了好头

炫酷的视听效果与扎实的内容表述如何两全，日本漫画改编的电影如何正确本土化，以往套着 “流量小生”枷锁的演员如何解套——三个难题，80后导演韩延在 《动物世界》里基本一次解决。

影片脱胎于日本动漫，此前在日本也拍摄过真人版电影。 《动物世界》上映四天来，观众普遍评价：优于日本原版。首先因为它讲出了一个能为中国观众接受的故事。主人公郑开司极具数学天赋，用片中周冬雨的话说， “从小就是院里最聪明的孩子”。但他八岁生日那天，家庭突生变故，父亲不知所踪，母亲成了植物人躺进医院。漫长又艰难的生活，磨平了他表面的锐气，却没抹掉他内心的小超人、心底坚守的道与义。有了这些前尘往事的设计，主人公在踏上 “命运号”邮轮、卷入人性斗争后的一切，便有了逻辑自洽的可能。在视效和演员调用方面，韩延更是聪明地扬长避短。他让主人公脑海里打怪通关的小丑超人与真实世界的郑开司并肩而行，既丰富了观感，又扬工业团队之长，避演技不够细腻之短。一部商业大片能做到如此，观众当然欢迎。该片上映四天票房接近三亿元，其在网络评分上也以7.5分的成绩优于64%的同类电影。

《动物世界》为暑期档打了个漂亮的前哨战。接踵而来的好消息是，同样由80后自编自导的 《我不是药神》未映先热。经过上周末大规模点映后，普通观众们 “笑中流泪”的评价，专业影评人不惜给出 “年度华语十佳预定”的判断，都指向一种可能——这部由文牧野导演、徐峥和宁浩监制的影片，有望凭口碑效应走出票房长线。

影片将于7月6日公映。故事底本从真实事件中汲取灵感。这是一部走在 “爽片”背面的电影：它有破案无悬疑，有追车无枪战，有荒诞无恶搞。它能打动人的所有力量，都源自现实。从徐峥饰演的“药贩”程勇，到王传君、谭卓等人出演的病人，再到周一围演绎的警察，影片里塞满了我们在生活里可见可闻的小人物。于是，他们的困惑、幸福、良善，都是我们的心理投射。

能触到社会热点，能在片尾默默抒情、予人以阳光，从某种角度看，《我不是药神》已然抵达了一部现实题材电影的深处。难怪许多人在哭着看完字幕后，自发在朋友圈里推广：2018不得不看。

大导、大IP仍是暑期档重要的底色

新生代集体发力，大牌导演亦高调回归。姜文和徐克堪称今年夏天最重要的两张王牌， 《邪不压正》和《狄仁杰之四大天王》都是他们数年磨一剑的作品，被寄予厚望。

与以往的姜文电影一样，7月13日 《邪不压正》正式上映前，鲜少有人瞧见过姜文新作的真容。导演总是把悬念留到最后一刻。

徐克的 《狄仁杰之四大天王》作为暑期档为数不多的超级大片，目前在购票平台上热度颇高。在票房分析专家看来，徐克的作品融合了悬疑、探案、动作、特效奇观等元素，还经常天马行空、 “脑洞大开”，如是要素都天然迎合着暑期档的重要受众——青少年。这也是为什么 “狄仁杰”系列在过去八年，被称为迄今最成功的华语大片IP。

7月27日上映的 《西虹市首富》是开心麻花团队的最新作品。延续《夏洛特烦恼》的风格，新故事也围绕 “特烦恼”展开，闫非和彭大魔将塑造一个被钱困住的沈腾。8月10日，黄渤导演的第一部长片 《一出好戏》即将上映。作为演员的黄渤，拿下过50亿元票房，好演员是否等于好导演，而前来助阵的舒淇、王宝强、于和伟等人，能否为影片吸引力加码，不妨拭目以待。

此外， 《阿修罗》 《墨多多谜境冒险》 《新乌龙院之笑闹江湖》都看中了7月13日这一天，动画电影《风雨咒》和 《昨日青空》 《神奇马戏团》分别在7月20日和7月27日上映，这些影片的主要观众群也都是青少年。而8月10日上映的 《爱情公寓》大电影，则意图网罗80后、90后的集体情怀。

2018年，定档7月和8月的影片超过50部。年年都期待的票房与口碑双丰收，今年也许真有盼头。

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