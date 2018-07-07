音乐综艺节目版权纠纷频发 授权难还是版权意识差？

音乐综艺节目侵权频频发生，是难获授权还是版权意识差？创作者又该如何维权？

视频截图：《明日之子》第二季歌手演唱李志歌曲，被指未获授权

近日，音乐人李志发文，直指综艺节目《明日之子》第二季未经授权就翻唱了他的歌曲，并提出索赔300万。此前，在2017《明日之子》巡回演唱会时，李志就曾因毛不易演唱歌曲未获授权，而在微博抗议。

这并不是第一个出现版权纠纷的音乐综艺节目，《跨界歌王》《歌手》《中国新歌声》等都曾发生过侵权事件。音乐综艺节目侵权频频发生，是难获授权还是版权意识差？创作者又该如何维权？

李志抗议《明日之子》侵权

《明日之子》是腾讯视频推出的一档音乐综艺节目，去年9月第一季完结，毛不易获得冠军。

今年初，在2017《明日之子》巡回演唱会洛阳站时，毛不易曾演唱李志的歌曲《关于郑州的记忆》，因没有授权，李志曾在微博发文抗议。后演出方对李志道歉，双方达成和解。

近日，双方纠纷再起。《明日之子》第二季，歌手邱虹凯翻唱了李志的原创歌曲《天空之城》，但并未取得授权。

网页截图：李志在微博发文质疑《明日之子》

对此，李志表示，要向《明日之子》索赔300万，其中100万是《明日之子》第二季的侵权费用，100万是年初的演出侵权费，100万给其他被侵权的音乐人。

他还称，曾有自称“文静”的工作人员发来邮件，表示因找不到联系方式而未提前获得授权。李志认为，此说法不合理。

随后，《明日之子》的出品方之一哇唧唧哇公司发表声明，表示“文静”并非其工作人员，《明日之子》第二季音乐版权由出品方统一负责，相关歌曲版权早已在节目开播前就与版权方进行沟通，双方也已达成共识。

此声明遭到李志质疑，他表示，开播前并没有任何人跟他沟通。

网页截图：哇唧唧哇声明

律师：《明日之子》或侵犯李志表演权和信息网络传播权

“如果未经歌曲的著作权人李志许可，《明日之子》第二季的制作方授意歌手翻唱其歌曲，并在腾讯视频上播出，应该是侵犯了李志的表演权和信息网络传播权。”针对《明日之子》和李志的纠纷，北京市鑫诺律师事务所律师张中辉表示，如果没有署名，还会侵犯李志的署名权。

不过，张中辉律师也表示，被侵权人在网上进行维权的行为，法律并不禁止，但也存在一些风险。“如果故意捏造并散布虚构的事实，足以贬损他人人格，破坏他人名誉，则构成诽谤，受害人会起诉侵犯其名誉权，公安机关也可以予以治安处罚。”

李志向《明日之子》索赔300万是否合理？张中辉律师表示，这不能一概而论。

根据著作权法规定，著作权侵权，侵权人应当按照权利人的实际损失给予赔偿。实际损失难以计算的，可以按照侵权人的违法所得给予赔偿。权利人的实际损失或者侵权人的违法所得不能确定的，由人民法院根据侵权行为的情节，判决给予50万元以下的赔偿。

“当然，口头上怎么说无所谓，真正起诉，还是要根据具体情况理性维权。”张中辉律师称，因为根据有关规定，诉讼费用由败诉方负担。起诉要求数额太高，法院判决部分胜诉，可能还要负担多交的诉讼费用。

网页截图：李志回应哇唧唧哇声明

音乐综艺节目侵权不是首例

近年来，音乐综艺节目层出不穷，但节目中的歌曲版权操作却屡屡出现问题，版权纠纷不断。出现问题后，很多综艺节目的做法都是“先上车，后买票”，遭到不少观众吐槽。

5月13日，高晓松就曾指责《跨界歌王》，称节目中徐静蕾翻唱的《恋恋风尘》并未取得授权，也没标注词曲作者。后节目组就此事发表道歉声明。

没过几天，吴秀波在《跨界歌王》演唱的歌曲《儿时》也遭到了原词曲作者的质疑，称其未获得授权，还在某音乐平台付费下载。后节目组就此事发表声明，称相关歌曲将暂时下架。

不只是《跨界歌王》，去年2月份，高晓松还曾发文指责《歌手》，在第五期节目中，张杰演唱的歌曲《默》未经过授权就擅自演唱，侵犯了词曲版权。同一天，《弯弯的月亮》词曲作者李海鹰也发声，指责《歌手》不尊重音乐版权。

去年1月，湖南卫视还曾因侵权收到律师函。歌手迪玛希曾在湖南卫视的两个节目中演唱维塔斯的《歌剧2》，但都未获授权。维塔斯方在律师函中要求，节目撤回并删除《歌剧2》内容。

视频截图：《跨界歌王》也曾爆出侵权事件

版权意识差还是获取授权难？

音乐综艺节目侵权频发，是难以获取授权还是版权意识差？记者梳理案例发现，两者都存在问题。

对于市面上的音乐作品来说，其版权多在音著协、版权代理公司或个人手中。

音著协全称为中国音乐著作权协会，是专门维护词曲作者和其他音乐著作权人合法权益的非营利性机构。音著协实行会员制，很多词曲创作人都是音著协的会员，其作品也委托音著协管理。

对于很多音乐综艺节目来说，他们可以向音著协申请授权，获取许可后进行使用。

不过，节目只向音著协支付版权费也并非万无一失。去年3月，《中国新歌声》有关《寂寞是因为思念谁》的版权纠纷中，词作者沈庆就表示，自己虽然是音著协的会员，但曾就部分作品向音著协写过书面说明，要求得到本人许可才能授权。

网友截图：维塔斯曾因被侵权向湖南卫视发律师函

早在2013年，某音乐综艺节目选手翻唱阿肆的《我在人民广场吃炸鸡》被指侵权，节目组回应称，已向音著协交过版权费，但阿肆所属摩登天空却表示，他们从未授权过音著协代理。

灿星制作的副总裁陆伟曾表示，他们会预留出版权费用，但目前的版权市场的确混乱，有时候“想交钱都困难”。

不过相对于侵权方，维权方更难。对于版权在个人手里的创作者来说，很多人都只能在微博上进行维权，影响大的可以得到很多关注，并顺利解决，但很多都是不了了之。

而对于侵权，音乐综艺节目的做法和重视程度也不一。有的会积极反应，李志就表示，某音乐综艺节目翻唱了他的作品，节目组及时沟通，最终在开播三个小时前完成授权。

其实，除了节目外，进行翻唱的歌手也不能完全脱开关系。张中辉律师也表示，节目制作方未经授权，安排歌手翻唱他人歌曲，应该是节目制作方和翻唱歌手构成共同侵权。

“‘先上车，后补票’，固然提高了效率，但是秩序可能更重要。”张中辉律师直言，要解决这个问题，还要提高大家“讲规矩”的意识，此外也要尽可能疏通中间环节，比如充分发挥音著协的中介作用，“在网络时代，找到著作权人或者其代理人，应该不算太难”。

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