流量退潮：你还记得当年的顾源和周崇光吗

近日，《我不是药神》将徐峥推向话题与热度的顶端，他成为观众眼中既有作品又有流量的“大叔”偶像，粉丝更是将他的微博超级话题送到第六名，“叔圈101”热潮就此拉开帷幕，黄渤、张涵予等一众男星也因此受到关注。曾经“非小鲜肉不看”的追星女孩们竟然开始疯狂追捧娱乐圈的中年大叔，这一次，她们终于pick了实力，而不是颜值。实力派男星重新回到公众视野，是否意味着流量时代大势将去？回顾流量明星这些年的起起落落，我们发现，每天都有新的名字出现，但更多的名字正在被人遗忘。如今的你，还记得那些年火出天际的小鲜肉们吗？

流量元年：新的时代悄然来临

2013年6月，郭敬明执导的电影《小时代》正式上映，影片启用一众长相俊俏的年轻男演员，使之成为该电影的最大看点之一，这也昭示着“男色经济”的极强存在感。从那时起，“小鲜肉”这个词从天而降，用以指代那些面容姣好的年轻男星；也是从那时起，国内的小鲜肉们开始依靠极具竞争力的颜值积累热度，在韩国欧巴大行其道的偶像市场打开一个缺口。

2014年注定是内地偶像市场不平凡的一年。5月15日，吴亦凡宣布退出韩国偶像男子组合EXO，独自回国发展；同年10月，该组合在内地拥有最高人气的成员鹿晗也选择退团回国，而在此之前，鹿晗在2012年转发的一条微博就已经获得1316万条评论，创造了吉尼斯世界纪录（这条微博的评论数在2015年破亿，鹿晗打破了自己的纪录），明星流量的效力在此时已经初露端倪。鹿晗和吴亦凡都是韩国工业化造星模式培养出来的偶像，他们在回国之前就已经具有相当可观的粉丝基础，在他们回归内地市场之后，这种粉丝基础更是直接地体现在互联网流量上。举个例子，当时鹿晗发布一条微博，评论数量可以在1小时之内突破6万，这在之前的中文互联网上是闻所未闻的。

吴亦凡

鹿晗

鹿晗和吴亦凡的热度居高不下，如果说当时有谁的人气可以与之抗衡，恐怕只有因出演《古剑奇谭》而爆红的“国产偶像”李易峰了。从2014年7月《古剑奇谭》开播以来，李易峰的百度指数同比增长1000%，这样爆炸型的增长也是现象级的。尽管当时的大众并没有做好准备迎接流量时代的到来，这三位小鲜肉还是带着他们背后惊人的数据支撑怒刷了一回存在感，几乎包揽了2014年下半年大多数的话题度，微博热搜一个接一个，话题阅读量一次又一次刷新纪录。

李易峰

在流量明星横空出世的同时，人们也产生了疑惑。流量对明星和大众来说意味着什么？流量到底能带来什么？三位小鲜肉用实际行动给出了答案。仅2015年一年，李易峰就参演了3部电影，2部电视剧，登上15个主流杂志封面，新增16个商业代言。吴亦凡在时尚领域和高端代言方面超越同期所有小生，鹿晗的杂志和专辑销售速度更是一骑绝尘、疯狂刷新纪录，他还成为国民综艺《奔跑吧兄弟》的常驻MC。在这种流量明星疯狂刷脸的模式下，答案很清晰：流量能吸引资本、市场、资源、热度……作为艺人梦寐以求的一切，流量都能带来。粉丝们当然很高兴看到偶像的存在感越来越高，他们也十分愿意砸重金购买偶像代言的产品，以证明爱豆的市场价值，于是流量明星的流量变现能力直线上升，带来的最直接的好处是，注重“投入-产出”比率的资本会越来越青睐流量明星，只要流量还在，就不用担心他们会在娱乐圈销声匿迹。而对于大众来说，流量明星的持续走红冲击着他们原有的审美观念，更新着明星走红的定义、方式和规则。

巅峰时刻：机遇与质疑

2016年是内地娱乐圈名副其实的“流量之年”，流量明星持续霸屏，并包揽了青少年人群低、中、高端的产品代言。值得一提的是，这一年，广电总局出台“限韩令”，正式堵死了韩流文化的最大输出渠道，长期霸占偶像市场的韩流偶像们突然缺席，造成了中国偶像市场的极大空白，而这对流量明星们来说，是前所未有的机遇。追星族们无处安放的热情和金钱、资本市场源源不断的热钱、雨后春笋般疯长的IP资源，全部流向国内的流量明星。同年，杨洋因出演偶像剧《微微一笑很倾城》走红，跻身流量上位圈，至此，大众熟知的“四大流量”（即鹿晗、吴亦凡、李易峰、杨洋）正式成形。鹿晗也在这一年坐稳了“顶级流量”的位置，他连开三场万人演唱会，随便和路边邮筒合个影都能发展成热门社会事件，百度百科甚至设有“鹿晗效应”词条，他已经成为了流量明星中的现象级偶像。与此同时，以TFBOYS为代表的95代流量，和以杨幂、赵丽颖、郑爽为代表的流量小花，也都在2016年获得了较大发展。

鹿晗与邮筒合影，随后迅速引爆为热门事件

伴随持续走高的热度的，是源源不断的争议和质疑，大众普遍认为，流量明星既没有实力也没有作品，只是靠颜值吸粉，还挤占实力派演员的市场。其实，“流量明星没有作品”这个说法并不准确，前文已经提到，李易峰一年就有5部影视作品问世，从数量上来说，这绝不算少。应该说，流量明星缺少代表作，尽管他们手头不缺影视资源，但交给市场和大众的作品，不是水花不大，就是实在太烂。吴亦凡主演的《有一个地方只有我们知道》和《致青春2》被网友群嘲的画面仿佛还在昨天，杨洋的《三生三世十里桃花》就以亏损2.5个亿的票房结果草草收场，粉丝还因锁场行为引来各方质疑。小鲜肉们的流量变现能力，似乎在影视市场遇到了瓶颈。

杨洋主演的《三生三世十里桃花》

出现这种结果，其实并不令人意外。首先，较火的流量明星中没有一个是科班出生的演员，换句话说，大家都不是专业的，只是因为影视行业最有利可图，流量们才扎堆演戏。因为人气火爆，流量演员的行程往往非常忙碌，很难抽出时间系统地学习演戏，也很难全身心地投入影视创作，鹿晗就曾在采访中直言：“要说让我去塑造一个角色，从头到尾，包括特点、性格、小动作……现阶段小鲜肉不可能的……除非我们真的，把其他工作抛开，给我半年时间什么都不干，我从头到尾，比如说从开始聊剧本、改剧本开始，才有可能。”其次，影视市场说到底是面向大众的，这已经脱离了粉丝的小圈子，路人是不可能带着追星滤镜去看待流量明星的，对路人来说，演得好就是好，不好就是不好，你长得好不好看、为了梦想努不努力、背后有没有1001个故事，这些都不重要，路人只关心结果，并不在乎流量明星的成长过程。脱离粉丝的庇护而直面观众的评价，这是流量明星必须经历的阵痛。比较容易被忽视的一点是，市场虽然追捧流量，但也天然地对流量带有偏见。一些小鲜肉不是不努力，而是合作方对他们的定位和要求太低，不会为他们提供太多发挥空间和专业指导，小鲜肉就算想寻求突破，也很难找到合适的契机，毕竟，有太多人觉得他们只要当个花瓶就好了。

狂欢退潮，留下思考

从去年开始，我们似乎能窥探到流量的退潮之势。初代流量们有的为了作品沉淀而放弃曝光率，有的则干脆公开恋情，流量数据以肉眼可见的速度掉落。虽然现在有以蔡徐坤为首的新流量作为补充，他们的流量变现能力也还有待市场的进一步检验——数据已经不稀奇了，真金白银才是偶像市场的敲门砖。流量市场的疲软态势，从观众的选择上也可见一斑。潘粤明、雷佳音、黄渤等“大叔”型演员重新受到关注，热度甚至一度不亚于流量明星，说到底，还是因为他们用演技和人格魅力征服了观众，毕竟，作为演员，实力才是硬道理。

最近兴起的“叔圈101”热潮

流量明星们似乎也察觉到自己的尴尬处境，从而意识到转型的必要，毕竟，粉丝不是吐不完钱的ATM，不可能一辈子对爱豆进行爱的供养；鲜肉也不可能永远保鲜，00后新生代偶像们已经来势汹汹，他们更鲜、更嫩、更能激起粉丝的保护欲。要是没有好的作品，便很难在娱乐圈站稳脚跟。于是李易峰闭关五个月拍摄《动物世界》，杨洋更是花了近一年时间潜心拍摄《舞动乾坤》，这两位流量在2017年几乎是“查无此人”的状态，这种为了作品放弃流量的魄力，让人不得不刮目相看。

令人欣慰的是，2018年，我们终于迎来李易峰的《动物世界》，这是第一部真正意义上的流量明星代表作，口碑从点映开始一路开挂，豆瓣评分达到7.4，这在国产商业片中十分少见。李易峰的演技在这部影片里有了质的飞跃，让人几乎忘记他在爆红之后首先选择的作品是《栀子花开》和《怦然星动》这样的烂片，定位不准确，就容易走弯路。导演对演员的调教也很重要，此次李易峰的优秀表现也与导演韩延的帮助离不开关系。《动物世界》的成功让我们看到一种可能性，当流量明星具备把戏演好的决心与厚积薄发的魄力，当市场给予作品充分的时间与支持，当业内人士不再带着偏见看待小鲜肉群体，做出好的作品，也许没那么难。

李易峰在《动物世界》里的表现受到好评

热潮退去之后，一系列问题开始涌现，流量已经享受过意气风发的巅峰时刻，如今到了该往下行的时候。这仿佛是一场狂欢的余音，在大量资本和注意力曾经聚焦的地方，巨大的疑问正在膨胀。市场曾热切地为流量明星输送资源，但市场是否清楚，我们期待流量明星为这个时代带来怎样的反馈？流量明星看似是这次浪潮中的最大受益者，但他们是否清楚自己的位置和处境，是否知道要如何创造更持久的价值？信息时代，一切都太快，人们太快地走红，太快地热爱，太快地遗忘。如果只是顺着加快的节奏而不进行必要的反思，市场、明星和观众中将没有赢家。流量明星虽然赚得盆丰钵满，但始终得不到大众的认可，并且难以获得长足发展；市场将面临更多既不叫好也不卖座的影视作品，进一步恶化大环境；而观众则将忍受一部又一部烂出新高度的作品。

其实，流量退潮，反而留给我们更多反思的空间与时间，让我们有机会回望过去、看清现状。如今95后的二代流量也已经有了自己的三分天下，相较于初代流量，他们具有一个明显的优势，那就是他们都是科班出身，有专业的表演功底。中戏的刘昊然与即将成为他师弟的易烊千玺、北电的王俊凯与即将成为他师弟的吴磊，都是实力与流量不容小觑的新一代小生，年纪尚轻，未来可期。其中，吴磊和刘昊然甚至比初代流量们拥有更多演艺经验，吴磊从6岁就开始拍戏，99年出生的他已然是拥有13年艺龄的“老戏骨”了；刘昊然出道至今几乎没有参演过任何口碑崩坏的影视作品，时年19岁的他还挑大梁主演了大IP《琅琊榜2》。可以看出，支撑着新一代小生们流量数据的，不是颜值，不是人设，而是实打实的演技和实力，这对中国的影视市场来说，是一个了不起的转变。或许我们可以大胆期待，在未来，我们不再仅仅用颜值、人气和数据来定义流量，对于一个足够成熟的市场来说，实力本身就是一种流量。

《唐人街探案》里的刘昊然

一个理想的环境，需要各方面的共同努力，不论是好的演员，还是好的作品，都需要时间与信心。流量时代的崛起与退潮，不应只是数据的起舞和粉丝群体的狂欢，还应提供反思与审视的土壤。否则，我们要忍受多少烂片，才能迎来一位有代表作的小鲜肉？（新浪女性：周泉、实习生杜兰心）

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