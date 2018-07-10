《流星花园》开播了，IP剧能否重新赢回口碑？

原标题：IP剧能否重新赢回口碑？

新《流星花园》海报

《风声》海报

《沙海》海报

这两年口碑尴尬的IP剧似乎即将迎来转机。最近，源自南派三叔小说的季播剧《沙海》宣布定档，新《流星花园》7月9日开始接受观众检验，剧版《风声》也等待播出中。大投资的新作品是否成功还原小说、比肩甚至超越经典，拭目以待。

南派三叔新作 吴磊版吴邪引关注

由吴磊、秦昊、张萌、杨蓉等主演的季播剧《沙海》，日前发布定档海报和定档预告片，宣布7月20日上线播出。定档海报中，吴磊、秦昊、张萌、杨蓉等主演在一片荒漠中奋力奔跑，气氛神秘莫测，引发观众的热烈猜想。

而在一分多钟的定档预告片中，由吴磊饰演的黎簇绝望的一则“遗言”串起整条预告片，吴磊、秦昊、张萌、杨蓉等主演悉数亮相。伴随着这条“遗言”，场景在沙漠、挖掘现场、地宫、医院等地方来回切换。吴磊饰演的黎簇，在预告片中孤身一人在沙漠行走，独自和沙海怪物搏斗。整体感觉悬疑和神秘，让观众期待正片亮相。

《沙海》改编自南派三叔的小说，剧情上属于《盗墓笔记》后传。对于书中备受书迷喜爱的角色吴邪，之前李易峰演绎的版本引起争议，秦昊想必背负不小压力。总体上，此前南派三叔的作品影视化虽然人气很高，但口碑一般，不知这次状况能否有所改观。

剧版《风声》

赵立新出演反派

改编自麦家同名小说的谍战大剧《风声》即将开播，7月6日，片方曝光了最新版预告。在这1分52秒的预告片中，敌我双方对峙的心理紧张感令人窒息，最后谁能死里逃生、真实身份怎样逐一暴露等谜团悬念十足，情节不断反转，不少人表示强烈期待。

预告片中，狠辣癫狂的反派龙川肥原（赵立新 饰），尖锐与柔弱并存的顾晓梦（徐璐 饰），意外卷入风波的李宁玉（文咏珊 饰），亦正亦邪的吴志国（杨祐宁 饰），高深莫测的金生火（张志坚 饰）等主要角色一一亮相，在这场你死我活的斗智斗勇中，他们会有怎样的表现？

目前看来，赵立新的戏份尤其多，在现实中，他是绝对的性格演员，此次将赋予角色浓郁的个人色彩，给人留下深刻印象。由于周迅、李冰冰、黄晓明、张涵予等人主演的电影版堪称经典，此次徐璐等年轻演员的表演肯定会被拿来比较一番。

新《流星花园》

打怀旧牌管用吗？

今年注定是《流星花园》热闹的一年：网站把老版重新翻出来精修播出，而被热议了很久的新版《流星花园》将于下周一首播，届时必定会掀起讨论热潮。

据说，当年由于条件所限，漫画里的许多场景和结局都无法高度实现，此次翻拍借助新技术的力量，剧组跨越多国拍摄，还原度会做得更好。尽管距离老版播出时间已过去17年，但考虑到它在粉丝心中的美好回忆，新版必定会大打怀旧牌，经典情节和台词都将原汁原味地得到呈现，观众能否买账，留待以后揭晓。

更值得注意的是，一批满脸都是胶原蛋白的新演员能否成功走出“F4和杉菜”经典形象的阴影，刮起一场“青春风暴”，拭目以待。

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