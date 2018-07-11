《流星花园》pk《白蛇传》 谁才是你心中的经典？

今年注定是被《流星花园》支配的一年：日本制作的续集刚刚火热杀青，内地视频网站也把老版重新翻出来精修播出，而被热议了很久的新版《流星花园》于昨日登陆湖南卫视。

原标题：“超级IP之战”打响 “流星花园”“白蛇传”谁才是你记忆中的经典？

2018年荧屏暑期档已经拉开帷幕，各家卫视、视频网站都摩拳擦掌，跃跃欲试，准备在这个火热档期成功突围。年度备受关注的两部大剧《流星花园》和《白蛇传说》同时选择今天播出，巧合的是它们都是超强IP，而且是80、90后集体的经典回忆。“超级IP之战”已经打响，你的经典回忆属于“流星雨”还是“白蛇传”？

《流星花园》

几版《流星花园》

今年注定是被《流星花园》支配的一年：日本制作的续集刚刚火热杀青，内地视频网站也把老版重新翻出来精修播出，而被热议了很久的新版《流星花园》于昨日登陆湖南卫视。

“流星花园”，这个风靡亚洲的大热IP，此前就已经有内地，台湾，日本和韩国四个不同版本的电视剧，均取得非常耀眼的成绩，捧红了一代又一代的年轻主演们。

台版《流星花园》

特别是台湾版本的《流星花园》，不仅捧出了当年亚洲男子组合巅峰的F4，还让徐熙媛（大S）的名声鹊起，电视剧原声歌曲当年可谓经典，传遍了大街小巷。

新版《流星花园》

7月9号，由台湾版《流星花园》的制片人和编剧，柴智屏联合两岸年轻演员们共同制作的2018新版《流星花园》开播。据说，当年由于条件所限，漫画里的许多场景和结局都无法高度实现，此次翻拍借助新技术的力量，剧组跨越多国拍摄，还原度会做得更好。

由于这个IP自带热度流量，从选角，开拍到开播一路都伴随着大量关注，引起各种讨论和对比，同时旧版也被视频网站重新上架，唤醒人们对旧版的回忆。旧版的经典歌曲也被新版作宣传之用，当熟悉的音乐一响起，让人们纷纷想起从前追剧的美好时光，脑海中浮现旧时主演们青春靓丽的身影，心里也就不由的对新版有了一丝期待。

从此前曝光的预告中来看，《流星花园》的改编是比较忠实于原版的，剧中很多经典场景都保留下来了，比如道明寺那句著名的台词，在新版中就被重新说了一遍：

“道歉有用的话，要警察干嘛”

经典场景重现

经典场景重现

当年老版《流星花园》开播时，新版的几位主演都只有四五岁。沈月直言，当时只有4岁的自己，隐约记得妈妈和姐姐在争论F4谁更帅。

新版流星花园

老版有多经典，演绎新版的压力就有多大。沈月回忆，在试戏的时候，导演觉得她不够杉菜的硬气，“太柔了，后来才越来越硬。”新版花泽类的扮演者官鸿也举例：“花泽类的倒立戏很经典，我是表演之前才学会的倒立，而且要拍远景、中景、近景，拍到最后手都在抖。但因为这场戏太经典了，必须倒立得好看，还要有情感，面部管理非常难，现在回想都觉得很不容易。”

显然不论是制作方，电视台还是演员们都对这个历久不衰的IP寄予厚望，想要延续流星花园不败的记录，点燃这个暑假的热情。

小s鱼王鹤棣

在新版《流星花园》当中我们将看到一个熟悉的身影，小S。她受到柴智屏的邀约，在新版《流星花园》当中出演道明寺的姐姐。

新版《流星花园》中的F4

但这其中也不乏有质疑之声。事实上，自从去年新版《流星花园》开始拍摄后，争议声一直没有停歇过。首先被吐槽的是名字，除了道明寺和花泽类的名字没变，西门变成了西门彦，杉菜变成了董杉菜，美作变成了冯美作。此外，前段时间预告片播出后，很多观众对像译制片一般的配音也无法忍受。

不管是带着期待，还是挑剔的心理，想要观众持续不断的热度和高收视，还要看剧本和制作的品质。

白蛇传说

《白蛇传》的故事已经被翻拍很多次了。从赵雅芝最经典的92版，到张曼、玉王祖贤无可超越的电影版，再到刘涛潘粤明的内地版，还有黄圣依的电影版……虽然看过了各种不同版本的《白蛇传》，但观众已习惯于最初版本的经典故事，难免在看剧的过程中视觉疲劳、感官乏味。

台版《新白娘子传奇》

1992年由台湾拍摄的版本《新白娘子传奇》是历年来被观众所追捧为，最经典的一个版本，剧中赵雅芝所塑造的“白娘子”端庄大方、温柔美丽的形象深入人心。

《天乩之白蛇传说》

不过和老版《新白娘子传奇》相比，《天乩之白蛇传说》可以说在改编的道路上走得非常远，可能正是因为“白蛇传”的故事太经典了，使得编剧导演不得不另辟蹊径，借助它本身的故事内核，讲述了一个更宏大的传奇故事。

《天乩之白蛇传说》由民间神话故事《白蛇传》改编，讲述了小白蛇夭夭与药师宫宫上许宣前世今生、跨越千年的爱情故事。在《天乩之白蛇传说》当中，“白娘子”和“许仙”这两个人物不再出现，作为传统故事新编，该剧增添了许多创新的元素。

杨紫

这部剧中的“白娘子”形象与以往大有不同，剧中杨紫扮演的白蛇白夭夭是一个单纯、可爱、呆萌，接地气的少女，不再似以往剧中“白素珍”端庄、素雅的温柔形象。

任嘉伦

而任嘉伦所饰演的男主更是颠覆了旧版《新白娘子传奇》中由女星叶童所反串演绎的角色，不再是软弱没主见，也不再是呆头呆脑没有担当。据说在本剧中还会有腹黑的出演，人物形象更加丰满。

任嘉伦一人分饰两角——紫宣和许宣，二人相貌相同，性格不同，分别反映了现代男性对待爱情的两种不同的思维。

赵雅芝

《天乩之白蛇传说》还有一处很厉害，它“搬出”了老版白娘子扮演者赵雅芝，上演了一幕“两代白娘子”同台的好戏。

总体来说，《天乩之白蛇传说》的故事依然是以老版《白蛇传》为蓝本，但是增加了更多的奇幻与虐恋的元素，白夭夭和许宣双生双世的爱情故事，又多了几分仙侠的味道，剧中的人设被赋予了更多新鲜感。可能有网友看了之后的感觉是，这已经不是印象中的《白蛇传》了，而是一个全新的故事。

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