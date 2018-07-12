听说Ella要单飞？SHE这个从来不抢C位的女团不解散

原标题：Ella分享S.H.E长红秘密：没有谁应该在C位的想法

S.H.E

据台湾媒体报道，S.H.E在华语歌坛历久不衰，团员3人情比金坚的深厚情谊感动不少人，即使目前仍是单飞不解散的状态，成员在两岸人气依旧旺到不行。未料，10日惊爆Ella单飞不续约老东家，震惊娱乐圈，其实成员们过去就曾承诺，永远不会解散，她之前上《创造101》担任歌唱导师，就曾分享过，团体能维持17年长红的秘密。

Ella（陈嘉桦）当时表示，S.H.E除了个性互补，且相处融洽，另一方面就是，成员间坚不可摧的感情，让许多女粉深受吸引。她也坦言，就是要让“女生都想要成为这个团体（的一份子）”，就是他们保持长红的关键。另一点是，她也说，成员间维系感情的秘诀，就是：“我们很认定我们是一个团体，一个人好，就是全部人好。”

对此，Ella透露，S.H.E魅力不减，除了“天时地利人和”，更重要的是事，3人之间，没有谁应该在C位（Center）的想法，姐妹间很懂的互相cover，找到彼此之间的默契平衡，就是团体长红不坠的关键，Selina（任家萱）也曾在2015年，接受沈春华专访时强调：“如果S.H.E解散，我就不姓任，因为这是不可能会发生的事”，好感情溢于言表。这次她惊爆“出走”，要转型当导演，并把经济大权都移交给老公赖斯翔，本人虽没回应，但华研国际很快就回应：“Ella跟我们合作超过17年了， 当然会继续合作的。”

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