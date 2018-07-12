新版《流星花园》争议不断 童年经典剧翻拍还有谁？

《流星花园》和《天乩之白蛇传说》同日开播，有观众吐槽“震惊”，也有观众表示“简直是快乐源泉”。

原标题：“童年回忆”回归 观众有“惊”有“喜”

前晚，新版《流星花园》在湖南卫视开播，点燃了网络话题榜，跟杉菜、F4相关的多个话题刷爆社交平台。从收视数据看，《流星花园》虽然在周播剧场播出，但首播收视率相当不错。巧的是，《天乩之白蛇传说》（简称《白蛇传说》）同日上线，对白蛇的故事重新演绎。两个被网友称为“童年回忆”的故事同日回归，有观众吐槽“震惊”，也有观众表示“简直是快乐源泉”。

新版《流星花园》

新版《流星花园》 争议不断变网友的“快乐源泉”

前晚开播的新版《流星花园》不仅收视高，在网络上也很受欢迎，点击量火速破亿。该剧在微博上热度也很高，网友们“神吐槽”不停，认为该剧“俨然成了我的快乐源泉”。

《流星花园》首播的剧情中，杉菜进入明德学院后，手机被道明寺无意间踩烂，两人开始了针锋相对，互不相让。从剧情上看，头两集进展很快，第一集花泽类就安慰杉菜、藤唐静学姐也已经出现了，经典的“道歉有用的话要警察干吗”“想哭的时候你就倒立，这样眼泪就不会流下来”等台词也已经出现，道明寺甚至已经确定要追杉菜，让网友都称“这个进度是搭火箭”“这是明天就要结局的节奏吗”？

跟当年的《流星花园》相比，新版在剧情上有不少改动。除了艾利斯顿商学院变成明德学院外，F4集体变学霸，道明寺霸气表白杉菜并宣布承包了对方的“游戏金币”的剧情，更是让网友大呼“太好笑了”“大概是我打开方式不对？道明寺不应该头脑简单四肢发达吗”？

对于新人演员的表演，网友们相对宽容。新F4王鹤棣、官鸿、梁靖康、吴希泽被认为“虽然演技略青涩，但是颜值爆表”“四个大男孩颜值不错，非科班出身的演技也还是比较自然”。不过也有网友吐槽，“可能服装造型都偏心F4了，杉菜的造型实在不忍直视”。还有观众拿《一起来看流星雨》做对比，认为郑爽比沈月演得更好。有的网友则认为：“这一版的青春气息还是很浓厚的，而且谁都需要有成长的过程，没必要太严苛。”

此外，首播中引起注目的还有郭采洁的演出，一出场就以新闻系学姐身份向杉菜一行人介绍F4究竟为何方神圣，观众们称赞她气场十足。不过，她的台词也被认为“中二”，“这是把编剧写的F4人设用直白的方式说出来吗”“郭采洁本人背这段台词的时候内心吐槽无数次了吧，听着都觉得尴尬”。

主演有话说——

“有压力才有动力”

在《流星花园》开播前，饰演“杉菜”的沈月接受了记者采访。她透露，自己四五岁的时候跟妈妈一起看过老版《流星花园》。沈月表示，她理解的杉菜是一个特别厉害的人，“因为她真的什么都不怕，很勇敢，友情、爱情都很有担当”。被问及为什么被柴智屏选中演杉菜时，沈月透露：“我有跟柴姐聊过，她认为我的特质就是挺朴素的，然后也很能吃苦。”

《流星花园》中，沈月和“道明寺”王鹤棣的身高差引起关注，沈月透露：“我们基本上都可以靠苹果箱解决。”对于身高被关注，沈月有些无奈，“有点介意，但身高就摆在这里了”。对于外界认为她接到“杉菜”这个角色“很幸运”的评价，沈月称：“我觉得自己确实特别幸运，但我在这个过程中吃了很多苦，也没有大家想的那么简单。”

王鹤棣在采访中表示，最难的是“我之前没有任何表演经历，其实自己还挺满意的，打分的话就打个一百分，然后鼓励一下自己，下一部作品再抱着从零开始的心态去学习”。“我有看过老版的《流星花园》，最喜欢的角色也是道明寺！”王鹤棣透露，自己跟道明寺这个角色“其实挺像的”，“比如说他幼稚的性格和我平时任性起来的那个样子，还是挺像的”。

翻拍作品都难免会跟前作相对比，王鹤棣透露，自己肯定有压力，“但是有压力才有动力，而且我觉得演员都有自己的风格，就是我演出自己的风格就是最好的”，他认为自己这版的道明寺会更大男孩一点——更活蹦乱跳一点。

《天乩之白蛇传说》

“白蛇”也回来了 可爱路线有新意，细节被指诚意不够

除了《流星花园》翻拍外，《白蛇传说》也上线播出了。这对于80后、90后来说，也是一次“童年回忆”的回归。

《白蛇传说》由杨紫、任嘉伦主演，讲述了小白蛇白夭夭与许宣前世今生、虐恋千年的爱情故事。作为白蛇新编，《白蛇传说》中有大量经典剧情的体现，如：白蛇化人、西湖相会、雄黄酒现原形、雷峰塔镇妖等。让观众意外的是，白夭夭与大家熟悉的妖艳“蛇精”形象大不相同，“没想到，《白蛇传说》的女主不是《新白娘子传奇》中优雅温婉、大气贤惠的那种，而是走的可爱萌蠢路线”。此外，该剧剧情进度快，但道具和特效的粗糙也让观众颇有微词，“如果仙家胜景之类的找不到实景倒是情有可原，但是连蟠桃，甚至是女主送给男主的花儿，一眼看出来是塑料的，就有点诚意不够了”。

其实，不少观众认为，“童年记忆”已经有点模糊，即使是曾经疯狂追过的旧版《流星花园》，如今也经不起回看和推敲。但是，新版翻拍还是需要更多的诚意，不管是新版《流星花园》还是《白蛇传说》，在剧情、演员阵容方面有了创新的尝试，但在细节方面或许应该有更多的推敲。

还有不少经典剧作正在翻拍

日前，同样改编自民间传说的新版《新白娘子传奇》首发剧照，白娘子（鞠婧祎饰）身着白衣，凝眸情深。该剧由鞠婧祎、于朦胧、冯建宇等青年演员携手出演，预计于2019年与大家见面。

跟《流星花园》一样被认为是“经典偶像剧”的《恶作剧之吻》被曝将拍摄电影版，取名《一吻定情》。

此外，喜天影视发布消息，称已经取得了《将爱情进行到底》的独家翻拍版权，“将努力再造经典，延续一代人的青春记忆”。

在新公布的电视剧拍摄备案中，经典故事《倩女幽魂》的翻拍吸引了大家的关注。据悉，新《倩女幽魂》的剧情跟以前的多个版本的《倩女幽魂》不尽相同，主要角色除了宁采臣、小倩、燕赤霞、姥姥，还多了“和小倩长得一模一样的国师之女笑哈哈”。根据备案信息显示，该剧预计拍摄60集，将于今年8月开拍。

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