水准滑坡，欧美“爆款”剧翻拍多“翻车”

韩版 《金装律师》延续了张东健擅长的戏剧路线。

《傲骨贤妻》被视为韩剧大批翻拍英美剧的起点。图片均为电视剧海报。

2018年已经过去了一半，对于很多喜欢韩剧的观众来说，今年可能是令人失望的一年——因为韩剧不好看了！就连韩国“老牌女神”孙艺珍也没能挽救韩剧日益滑坡的吸引力。《经常请吃饭的漂亮姐姐》以及近期接档的《金秘书为什么那样》纵然话题度不减，但影响力有限。至少目前看来，韩剧今年还未出现《请回答，1988》 《来自星星的你》 《太阳的后裔》等现象级作品。

近年来，韩剧购买海外版权改编翻拍剧大幅增加，并不限于之前亚洲为主引进范围。自2016年韩国打造了本土的 《傲骨贤妻》开始，这些年购买英美两国 “爆款剧”明显增速。仅在今年短短半年间，美剧 《金装律师》 《情妇》、英剧 《火星生活》的翻拍剧扎堆荧屏。不过， 《金装律师》高开低走，最终收视率未能突破两位数， 《情妇》则反响平平，唯有 《火星生活》收视和口碑均保持在良好水平。由此可见，拥有 “前作优势”的翻拍剧，在很大程度上更难实现超越。在本土化的过程中，难以消化部分题材，难以转换文化特性，暴露了不少翻拍作品共同的问题。

接地气的韩剧，曾有着独树一帜的文化风格

《蓝色生死恋》《浪漫满屋》《我叫金三顺》《大长今》《松药店的儿子们》《请回答，1988》……这些韩剧史上的经典，都有一个名叫 “原创”的标签。

事实上，早期韩剧对日剧不乏借鉴，通过不断试错、摸索，逐渐发展成了自己的独特审美定位。例如 《罗曼史》翻拍自松岛菜菜子、泷泽秀明主演的日剧 《魔女的条件》。不过韩剧在转换情境的过程中，更多考虑到了本土特色，不乏一些 “模式化”的改动。如将励志、热血的日剧风格引向浪漫轻松的言情风格；将日剧中的 “漫画感”变成精致唯美的脸蛋、道具和场景等。由于东亚社会具有亲缘性，儒家文化圈也有相通之处，在改编上具有天然的亲近性，并没有因为文化差异而带来强烈的不适感。

“韩风”曾一度风靡全球，还是要归功于一系列经典的原创作品。它们生动、富有表现力地展现了韩国社会生态、风俗人情、文化情趣与审美风格，今天能够被人们“记住”、席卷不同时代观众群的依旧是这些文化标识清晰、接地气的作品。李有贞编剧的 《请回答，1988》以1988年汉城（今首尔）奥运会为故事的开始，讲述了在“时代大事件”背景下并不宏大的、渺小的人生。而《浪漫满屋》《蓝色生死恋》代表的又是另一种韩式审美。题材虽重复，但通过婚姻恋爱反映所的家庭伦理、社会思潮却始终具有变化差异，为韩式爱情剧树立起独树一帜的鲜明风格。

翻拍多“翻车”，暴露出原创的短板

2016年7月，韩版《傲骨贤妻》在韩国tvN电视台开播，这是韩国历史上首次翻拍美剧。作为近几年来最成功的美剧之一，《傲骨贤妻》以律政行业为背景，讲述了女性意识的崛起和“绝望主妇”逆袭的精彩故事。但由于东亚与欧美文化跨度较大，在韩国本土化的过程中，这些题材得不到很好的消化，文化属性也不能完美对接，造成原作中的精粹在翻拍中弱化，翻拍中二度创作的所谓“重点”却又未能出彩的尴尬情况。

《情妇》虽是英国 BBC首创首播，但形成影响力却是在美国版的翻拍中。美版剧情尺度很大，家庭问题、男女关系刻画得也很尖锐，韩国在翻拍的过程中对其进行了不小的改动。英美版中，活色生香的情感生活是主线，悬疑是副线，韩版完全把这两种元素对调。四位女主角的职业身份也分别从家居店店长、律所合伙人、公关和心理医生，变成了咖啡店老板、老师、律所事务员，唯一没有变动的是心理医生。但韩国是心理问题就诊率倒数的国家，这个角色显得不接地气。

尤其当碰到专业度极高的行业剧，改编创作中的“语焉不详”就显得更加明显。例如由张东健、朴炯植主演的KBS月火剧《金装律师》。显然，改编者也知道，司法案例在不同国家社会背景下简单移植是行不通的，但已然骑虎难下，只能避重就轻地来做，造成了原作中很多精彩的博弈点、高潮点乃至笑点的丢失。

不只是欧美作品，近几年韩国翻拍日本和中国的电视作品也多不尽如人意。如翻拍自日本超人气动漫《交响情人梦》的《明日如歌》，翻拍自中国爆款电视剧《步步惊心》的同名作品等，在收视率和口碑上都颇为冷淡。

翻拍的短板，其实暴露出的是原创的短板。题材类型的重复和审美能力的局限，在《经常请吃饭的漂亮姐姐》《金秘书为什么那样》等近期原创剧集中暴露出来。然而，眼界需要提升的又何止是韩剧，近年来，韩国翻拍英美，日本翻拍韩剧，而好莱坞电影续集续不停，原创力匮乏俨然成为当下的“通病”。

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