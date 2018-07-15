最穷道明寺 新版《流星花园》评分为何低至2.9？

新版《流星花园》开启暑期热播模式，顶着改良版凤梨头的道明寺，对杉菜表白“送零食送游戏金币”，引发网友欢乐吐槽。评分打到2.9分，展现网友对于高期望值翻拍的失望。“经典无法超越，你们却在这里胡闹！”“一星送给庾澄庆，只有《情非得已》让我感受到《流星花园》残存的气息。”

记忆中的F4穿越到2018年，变成了擅长音乐的优雅王子花泽类，出生茶道世家的西门，工管系的才子美作，以及金融系学霸的道明寺，迷倒万千少女。可是道明寺的幼稚行为并不与学霸人设匹配。其实当年道明寺并不是完美人设。虽家境富裕，但成绩不好，不自信，担心杉菜不喜欢自己。赢得喜爱，在于他愿意为所爱的人改变。原版中道明寺跟杉菜表白时说“我连巴黎铁塔都可以买给你”，如今成了“我可以让你做我的女人，学业上有任何问题我都可以帮你解决。上课给你送好吃的零食……打游戏可以送你金币还有财宝”。网友吐槽“这是史上最穷道明寺”。

道明寺



剧中女主角沈月也承受了网友相当火力的集中吐槽：“凭什么这种扁平脸、短粗腿，还五五分的人，可以跟大长腿的帅哥们搭戏演偶像剧女主角。”确实有些戏看着辣眼睛，相比较F4的华服，杉菜的衣服“土味”有余，清新不够。镜头也放大了女主稍显“粗壮”的身材。老版中敢于怼道明寺妈妈令网友印象很深，“可能在你的眼中，我只是一根杂草，但是我要清清楚楚地告诉你，我做事情，从来没有让人家瞧不起过。但是我现在却打从心底瞧不起你……”但目前的杉菜只会说，“你这个自以为是，穿着绿鳄鱼皮的菠萝头！” 其实总监制、总导演柴智屏也早就做好被吐槽的准备。编剧则透露，“不准炫富、不准提钱、不准有贫富差距、不准霸凌、不准打架，编剧们尽力了。写的时候经常设想会出现什么样的吐槽，在心里已经预演几个月了。所以，能挺住。”

沈月

早前曝光的F4颜值颇高拉高了观众的期待值。但实际上没什么演艺经验的年轻演员本色出演呈现出青涩尬演的一面。由此，制作团队对于这些演员的“包装”就显得尤为重要。但从目前来看，欢乐吐槽与收视率齐飞，但许多人还是怀念老版。

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