小S和蔡康永再合体却没了《康熙》的味道

《康熙来了》整体上就是娱乐文化中最浅层的东西，除了娱乐它别无所求，大陆综艺可能容不下这种纯粹的娱乐，因而也很难制造出纯粹的效果。

原标题：《康熙》之后再无“康熙”

今年夏天，徐熙娣和蔡康永终于再度携手主持，在大陆的网络视频平台上开了一档名为《真相吧！花花万物》的网络综艺。但是，精气神十足的小S伴随着《康熙来了》消失了，剩下来的这位肿着眼睛的徐熙娣女士完全不在状态。“康熙”再度合体，节目中竟然一点《康熙来了》的残影都没有，可见它有多失败。

小S蔡康永合体

《真相吧！花花万物》形式有点类似《康熙来了》和《奇葩说》的合体，先是找来一位嘉宾围绕着某个主题从嘉宾口中套秘密出来，再集思广益让六个所谓“达人”在旁边各显神通，中间点缀徐熙娣和嘉宾互相拆台的唇枪舌剑，全程零爆点，从嘉宾口中套出的所谓“花花万物”的真相劲爆程度，不如听自己所在社区居委会大姐阿姨之间的对话。由于徐熙娣本人状态并不是很好，面部浮肿，反应和表现力都大不如前，导致整个节目的节奏都较《康熙来了》时期更差一截，偶尔贡献出一些小表情，大概截图出来也不会有人稀罕拿去做表情包。

《康熙来了》停播之后，徐熙娣女士从未被坊间忘记，除了有人不断更新怀旧集锦，最重要的是她以表情包的形式存在或曾经存在于每个人的手机里。当新节目无法延续这一文化基因，也就意味着当下的徐熙娣和过去的小S之间产生了文化上的断裂，因为她们本身是同一个人，观众又难免把她和过去做比较。对比之下，除了显得《真相吧！花花万物》更差，催生观众对于《康熙来了》的怀念，没有其他效果。

小S

蔡康永和徐熙娣或许还会再合作，但是《康熙来了》时期的小S大概是回不来了。徐熙娣能够成为《康熙来了》时期鼎盛的小S，三板斧也不是一天炼成的。

上世纪九十年代末期，徐熙娣通过台湾综艺起家，当时台湾综艺已经初步形成了它最典型化的风格，一方面是对“不自然的热爱”，一方面是对“严肃性的挫败”，小S敢说敢演的舞台形象有了广阔的生存空间。

1998年三月，徐熙媛、徐熙娣姐妹从何笃霖手中接下《娱乐百分百》，节目开始不断转向。最初是制服，千禧年左右变为“百变时装秀”，大小S姐妹的变装表演成为一种综艺的潮流和风格，鲜明而出位，姐妹两个无所畏惧地在节目中进行大胆的表述，最终塑造出一组鲜明的、先锋的舞台年轻女性形象。这种形象是突破性的，有挑战性的，风格鲜明吸引眼球。

也是变装开始的同一年，徐熙娣戴着牙套开始长达三年的牙齿正畸时期。牙齿正畸非但没有被小S视为一种破坏她整体形象的缺陷，反而成为她自我形象再造的手段。作为台湾偶像姐妹组合的成员，小S开始有意识地打造自己的丑女形象，破除社会对于清新少女的神话之余，也赋予了不美丽的女孩不少话语权。之后既主张又嘲讽健身的“徐老师”也是如此。

随着时间的流逝，徐熙娣逐渐形成了自己独有的态度和表述，是当代“老娘”风格的开端，它有着介于少女、少妇和泼妇之间的状态，时而优雅、时而诱惑、时而嚣张，这种复合的姿态在《康熙来了》时期的徐熙娣身上得到了很好的平衡，观众喜欢看她嘲讽、调笑那些来上节目的嘉宾，惟妙惟肖地模仿嘉宾们扭捏作态，从而获得节目预期中的“笑果”。

当然，这种表演也是有局限的。《康熙来了》整体上就是娱乐文化中最浅层的东西，除了娱乐它别无所求，所以谢霆锋的屁、费翔的体毛都能成为节目的话题。大陆综艺可能容不下这种纯粹的娱乐，因而也很难制造出纯粹的效果。

《真相吧！花花万物》

《真相吧！花花万物》在豆瓣上只有3.5分，观众的不满不仅仅是出于怀旧，横向对比同期其他综艺节目，这档主题不明确、形式无新意、内容空洞的综艺也缺乏竞争力。平台方虽然大力宣传主持人与嘉宾之间剑拔弩张的气势，但在节目中观众无法见到过去那种犀利场景。《真相吧！花花万物》的真相不过是花花万物应时而生，时代过去了，形而上地复刻无法起死回生。

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