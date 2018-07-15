走对了路，严肃题材让年轻人喜欢并不难

国产电视剧的受众已经变得越来越年轻。《猎毒人》《青春警事》等都试图与年轻观众握手，它们从内到外都在改变着严肃题材的固有形象。人物要有新意，故事要真实，选角考虑颜值与演技均衡。热播剧的不俗表现证明，只要走对路，创作态度正确，想获得年轻观众的喜欢，并没那么难。

选角要权衡

人物有新意： 成长历程抓眼球

这两年，随着观众审美口味的变化，严肃题材也必须有所创新，这首先表现在人物设置上：他们摆脱了传统的固有形象，呈现出多样的色彩。

《猎毒人》正在东方卫视热播，它当初宣传时最吸引观众的地方在于实力派演员于和伟邀请了吴秀波、徐峥、侯勇、王劲松等一帮魅力大叔客串，他们彼此擦出的演技火花令人期待。但是开播以后，观众发现男主角于和伟的人设才是一大看点。剧中，他扮演的吕云鹏原本是出色的化学工程师，但随着一场谋杀，他的平静生活完全被打破，原来这一切都和他大哥吕云飞（吴秀波 饰）卧底贩毒集团，身份暴露有关。因此，为了复仇，他也将卧底进入犯罪集团。不同于传统缉毒戏里的专业警察形象，吕云鹏显然更有戏剧性，人物命运抓人心的同时，缉毒的社会意义也得以凸显。

《青春警事》（图为海报）让刑侦剧变得更“年轻活泼”。

《青春警事》则让刑侦剧变得更“年轻活泼”。它平均每6集就描述一个案件，用快节奏、强情节保持了足够的悬疑度，符合年轻观众的心理需求。比如第一个案子“爱意谋杀”，多条主线交织并行，中间巨大的信息量让剧情扑朔迷离，许多细节、台词一旦错过了就无法理解剧情。

此外，剧中一批90后警察既热血勇敢，也有欢脱热闹的一面，年轻人的蜕变更让年轻观众有所触动。焦俊艳饰演的古静从小就立志成为像父亲一样优秀的刑警，因超忆症的困扰意外昏迷3年，苏醒后的她历经重重考验成为一名人民警察。工作中，她擅长运用自己超强的记忆能力发现易被忽视的细节，为破案带来帮助，却也因为部分失忆造成很多变数。魏大勋饰演的唐一修有过一个沉迷于赛车的叛逆青春期，因为崇拜警察和向往刑侦工作而选择加入警队，在队长张宗义的带领下，他成长为一名善恶分明、严守纪律、忠诚为民的刑警。在办案过程中，“静修CP”甜蜜互怼、配合默契。

塑造需认真：下功夫投入剧情

一部剧能否先发制人吸引到观众注意，首先要看的就是演员阵容。但最近业内一个明显的现象是，年轻观众对演员的要求再不是简单的“好看就行”，还要求看表演，审美天秤逐渐从颜值倾向演技，这让那些有演技的演员感受到被尊重。

青年演员焦俊艳之前的作品《遇见王沥川》《法医秦明》等好评度颇高，虽然外表上不是绝对的“夺人眼球”，但实力有目共睹。她直言“拍警察戏特别难”，因为剧本台词逻辑性非常强，到了拍摄现场，可能一丁点道具的变化、差异，就会导致整个台词逻辑的转变。为了准备该剧的拍摄，焦俊艳透露自己学习了很多关于PSTD（创伤后应激障碍）的资料。

魏大勋是表演科班出身，剧中的他的确令人眼前一亮：幽默感信手拈来，热情、靠谱显示出不俗的角色塑造能力。据说，他相当重视这部戏，还去警校实地体验生活，“原来我会感觉警察很英勇，好像什么都不怕。但到了警校，我才发现了警察的辛苦，他们在抓捕的时候也经过详细策划，才有成功的自信。警察背后受苦的那一面、训练的那一面，其实很少给大众知道。”

《三国机密》《军师联盟》

选角有正面经验

此前热播的《三国机密》将三国故事年轻化的同时，演员阵容上更注重颜值和演技的综合考量。马天宇一人分饰两角刷了一波好感。韩东君眼神十分有戏。万茜是该剧的演技担当。

此外，《军师联盟》的选角极具水准，吴秀波版的司马懿给这个历史人物以全新观感，于和伟的曹操、李晨的曹丕、刘涛的张春华、翟天临的杨修，都能够满足年轻观众对颜值和演技的双重标准。

故事要真实

和历史、现实要有对照： 《你迟到的许多年》《尉官正年轻》备受期待

严肃题材中，无论是古装戏，还是现代戏，真实感尤其重要，创作者在大情节上来不得半点虚假，要严格按照历史来写，最好能与现实有所对照，如果能在细节上做到无漏洞，就更见诚意。

《脱身》削弱了正统谍战的部分，着重描述市井小人物在历史转折点中的选择和命运，反而更符合历史真实。事实也证明，平凡人在时代变化中的人性和感情获得观众肯定。此外，剧中的弄堂、服装、道具，甚至小到屋子里的一个开关、暖气片都几乎复刻了当时那个充满摩登气息的上海滩，得到不少老一辈上海观众的认可与赞叹。

《军师联盟》不以历史正剧自居，即便如此，在大多数观众眼里这部剧所表现的内容是真实的，虽有差池，但对其质量的影响并无大碍，从而才有了高开高走的局面。《三国机密》的故事脑洞更大，所以真实感相对弱一些，但摄影构图等的质感是一大亮点。

可以预见，要想真正赢得收视、点击和口碑，严肃题材创作的年轻化尝试一定会越来越多。黄晓明、殷桃、秦海璐主演的《你迟到的许多年》，万茜、秦昊主演的《尉官正年轻》都属于备受关注的军旅题材，原著作者都有丰富的军旅经历，能保障故事的真实，加上人气、实力兼具的演员，剧作竞争力相当强劲。

《猎毒人》导演采访： 吴秀波、徐峥之后还会有戏分

7月10日，《猎毒人》导演天毅接受采访回应质疑。他表示，该剧和以往的缉毒剧有区别，更细腻地描述了主角的成长和情感，云集吴秀波、徐峥等实力派也不是噱头，而是他们还没到出场时，观众不要着急。

吴秀波在《猎毒人》（图为海报）之后的剧情里还有戏分。

虽然是90后导演，天毅已经入行10年、拍了7部作品，谈到与这些前辈演员的合作，他表示：“压力和动力都有，于和伟老师和大家都有很好的关系，大家都是按照正常工作模式去相处和沟通，没有难处。而且他们的戏能足够支撑整部戏的走向。”他透露，吴秀波后面还有非常重要的戏分，“大家好奇他第一集就领了盒饭，我希望观众更有耐心一些，他对吕云鹏深入金三角毒枭内部的过程中起到转折作用”。

徐峥擅长塑造小人物，但在新戏里饰演一个大毒枭，导演说，于和伟对此经过了深思熟虑，“其实徐峥并不是简单的喜剧演员，大家对他的认识是片面的，他的戏很有深度，每一场表演都经过设计，演完之后都会有现场的工作人员情不自禁地鼓掌，这次的角色也区别于以往的反派，大家等着看吧”。

谈到这部戏与一般缉毒剧的不同，导演称，要区别于传统的“一上来就打，节奏快吸引眼球”，更多的是想扎实地描述情感和人的成长，“平民百姓吕云鹏怎么卧底进去，如何一路打怪升级？毒品到底有什么样的伤害？这些都很有看点，所以一些情感的铺垫是很有必要的”。但也因为这个创作初衷，部分观众觉得剧情推进稍慢，“到了后面吕云鹏踏入复仇之路开始，反派力量越来越大，观众就会理解我们前面的处理，我们不希望做成快餐式的产品，情感要慢慢酝酿，希望大家能静下心来认真看戏，好戏才刚刚开场，从第10集开始就会快起来了”。

演员侯梦莎扮演的女警察江伊楠遭到观众质疑，对此导演表示了不同看法，“任何正常的人并不是脑子时刻清醒冷静的，否则就是主角光环了。当她遇到突发会有慌乱和判断失误，加上情感压抑，会有濒临爆发的点，表演就比较外放。再说，相比前辈，她作为年轻演员肯定有不足，但我们不能因此否定她的努力与付出”。

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