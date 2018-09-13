霍建华工作室微博宣布关闭 网友黑人问号

12日，霍建华所属工作室“华杰工作室”突然宣布关闭微博，并称“从今以后，只想用最纯粹的方式和大家交流（就是用影视作品）”。

原标题：霍建华工作室微博宣布关闭 网友：？？？？？

霍建华合伙人微博

今天中午，霍建华所属工作室“华杰工作室”突然宣布关闭微博，并称“从今以后，只想用最纯粹的方式和大家交流（就是用影视作品）”。同时，工作室还感谢了一路以来影迷朋友的支持，最后的署名是“霍建华”。转发区还惊现霍建华的合伙人、华杰工作室总经理连俊杰，他也表示将“同步关闭”自己的微博。

粉丝们纷纷询问：“发生了什么事？”就在今天凌晨，华杰工作室微博还发布了一条为杨幂庆生的动态，难道以后真的看不到霍建华的消息了吗？

在热播的《如懿传》中，霍建华出演的“乾小四”已经不能用“大猪蹄子”形容，处处留情又处处薄情，可是又几乎没有对谁付出过真心，生动诠释了君王薄幸的特点。因为人设的问题，也得到了不少网友的吐槽。也有网友认为，可能是工作室宣传文案一直被粉丝诟病，而且更新频率也不高，热搜也没有怎么上过，因此被粉丝嫌弃。

霍建华出演《如懿传》

还有网友觉得关闭微博不是不好，只是以后有剧官宣或则和需要辟谣、发声明会很不方面。不过也有网友觉得霍建华太过玻璃心，“你们批评我，我就退出微博”，甚至有网友觉得说不定过一阵子就又回归了。

虽然不知道霍建华工作室此举究竟是为了什么，也不知道要关闭多久，但是最近娱乐圈演员们退出微博或关闭评论的也大有人在。在《延禧攻略》中饰演“袁春望”的演员王茂蕾就因受不了网友的职责而关闭了评论。因为在《香蜜》中饰演恶毒天后的周海媚也被网友“恨屋及乌”地攻击到宣布退出微博。

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