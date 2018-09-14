电影国庆档 大导们能否扳回一城？

今年以来，不少资深导演的新作都反响平平。《邪不压正》在叙事和表演风格上的口碑出现的两极分化，让导演姜文再次备受争议。

《找到你》剧照

《胖子行动队》剧照

在刚刚结束的威尼斯电影节上，张艺谋新作《影》正式亮相。不同于以往作品中的浓墨重彩，《影》采用了中国古典水墨画的黑白智慧，展现出极致的东方美学气息。从前方媒体的反馈来看，口碑相当不错。不过，国内观众则要等到9月30日国庆档才能正式看到这部影片，到底68岁的张艺谋这次能否一洗此前《长城》的争议与吐槽，成功打一场翻身仗？一切还有待影片上映后才能揭晓。

《影》剧照

张艺谋

《影》威尼斯亮相被赞“惊艳”

北京时间9月7日，《影》在能容纳1036人的Sala Grande剧院举行首映。两个小时的观影过程中，张艺谋向海外观众以一种极致的东方美学思维讲述了一个替身的爱恨情仇，以一种禅意武侠的方式，投射出张艺谋对人性的思考。水墨丹青、阴阳八卦的风格画面、以雨伞作为武器的战斗场面、琴箫瑟三种乐器的配乐都成功折服了现场观众。

从前方媒体的口碑来看，“老谋子”这次稳了。有外媒以“惊艳”形容这部新作，尤其对戏里的武打场面印象深刻：“人们使用致命的雨伞作为武器，黄昏时在一座壮丽的河谷中挥舞，而无尽的雨水让石头闪现着银色的光泽。”据悉，《影》在风格上不同于张艺谋的多数电影，既没有《英雄》《大红灯笼高高挂》里的浓墨重彩，也没有《满城尽带黄金甲》里随处可见的大型“团体操”，反而是一种水墨交融的氛围在全片氤氲开来，“就像电影中醒目的阴阳八卦一样，这是一部阴阳相辅相成，刚柔并济的电影”。

在表演上，邓超突破自我的表现也获得不少好评。片中，邓超分别出演了子虞、境州两个性格、体型反差极大的角色。为此，他先是努力增肥成为肌肉男，继而疯狂减肥，瘦成一个“病人”的形象出演另一个角色，用实力证明了自己正经起来很会演戏，而且为了角色不惜对自己“下狠手”。有趣的是，片中他的两个角色爱上了同一个女人小艾，而这个角色正是由孙俪出演，夫妻俩第一次在同一部电影里如此合作，效果令人好奇。

张艺谋：这是我想拍的“替身”的故事

“在中国几千年的文化中，肯定有替身这样的文化，可中国没有多少人拍。很多年前我就想拍这部电影，替身这个职业的命运吸引着我，他们是很独特的，关注他们的命运，探讨他们的人性部分，是我的创作冲动，很高兴今年完成这样一部电影。”张艺谋表示，国外以替身为题材的电影常见，但国内不多，历史上关于替身的史料记载不多，成不了故事素材，国内的古装影视剧也没人拍摄这一题材，这让张艺谋的好奇心越来越强，想用电影为“替身”说话的冲动也越来越大。

张艺谋在接受媒体采访时透露，尽管时下电脑特效很流行，但《影》坚持用实拍完成。例如，邓超一人分饰两角，片中他有“自己与自己对打”“自己与自己干杯”等场面，每一场戏张艺谋都坚持分开两次拍摄，为了达到最精准的位置相当费劲，哪怕一次棍子打高了打低了，都要不断用传统的方法重复再拍，坚持不用电脑特效。

谈到《影》所创造的新式美学，张艺谋表示：“墨和水以一种流动、动态的方式融合在一起，而且有多重层次的暗影。我希望探究它，因为我认为人性也是一样，非常复杂，并非黑白分明。”

《无双》剧照

资深导演能否扳回一城？

今年以来，不少资深导演的新作都反响平平。《邪不压正》在叙事和表演风格上的口碑出现的两极分化，让导演姜文再次备受争议。徐克执导的《狄仁杰之四大天王》在视觉效果上表现不俗，但最终的票房也表现平平；张艺谋的上一部电影《长城》耗资1.5亿美元，花了三年半时间，是内地导演难得一见的大手笔制作，但最终效果也不尽如人意。相比之下，年轻导演们反而表现突出，甚至像文牧野这样第一次当导演就拍出票房口碑双丰收的佳作。开心麻花的新导演闫非、彭大魔也精准地抓住大众口味，两部导演作品均获得市场上的高度认可。

即将到来的国庆档，又是一场新老导演之间的PK大战。资深导演方面，张艺谋、贾樟柯、庄文强都有新作上映，三位导演能否凭借经验与实力，为资深导演们扳回一城？这一时间成为业内热议的话题。

从威尼斯载誉归来，也让大众对张艺谋的这部新作多了一份期待。而贾樟柯9月21日上映的《江湖儿女》，以赵涛与廖凡这对情侣所历经的爱情变化，写出了时代变迁之下人情的变化，既有接地气的一面，又有荒诞式笑料，相信会让不少“贾迷”很受落。

以往多与麦兆辉搭档的香港导演庄文强，这次独立导演了电影《无双》，并集结了周润发、郭富城两大实力派演员，影片讲述了伪钞集团神秘首脑一步步引诱落魄画家加入自己的团队，制造出真假难辨的假美钞，联手开启肆虐全球经济的犯罪之路。

《李茶的姑妈》剧照

年轻导演新作有望再创奇迹

面对来势汹汹的资深导演，年轻导演阵营也不甘示弱。从国庆档片单来看，年轻导演当中多数为首次导演电影的新手，质量如何尚未可知。但从类型、题材上看，新导演们的作品似乎更具卖相，如果口碑够好，不见得会输。9月30日当天就有类型各异的新导演作品上映。

在连续三部电影大获口碑和票房的成功后，又一部改编自开心麻花同名舞台剧的电影《李茶的姑妈》将在国庆档上映。话剧版导演吴昱翰、男主黄才伦继续在电影版担任导演、主演。《李茶的姑妈》改编经典喜剧《查理的姑妈》，一百多年来，该剧被数次搬上话剧舞台和大银幕。开心麻花则将其多年磨练的喜剧功底与这个经典故事结合，加入了更为符合中国观众审美的元素，该剧自2015年12月首演以来，已在全国巡演超过五百场，笑点历经数十万观众的检阅。大IP、喜剧题材、开心麻花的品牌效应，都将成为其市场票房强有力的助推剂。

同样首执电影导筒的还有知名演员包贝尔。片中，由他饰演的保安郝英俊将与文章饰演的特工“J”一反传统特工形象，分别饰演300斤和290斤的“重磅特工”，虽然格外笨拙，但不论是上九天揽直升机、后空翻穿越红外线，两人都竭尽全力地完成任务，让笑点不断轰炸而来。延续一贯给人的形象，此番《胖子行动队》以包贝尔擅长的喜剧元素为主打。其实早在2016年，他就已经在喜剧古装电视剧《欢喜密探》中试水过导演一职。

此外，知名作家落落将在《悲伤逆流成河》首次担任导演，该片改编自郭敬明的畅销小说，着眼于五位花季少年的高中时代，讲述了一段充斥着校园欺凌的残酷过往。《悲伤逆流成河》于2006年11月起在《最小说》上连载，2007年5月首度出版，曾是风靡一时的畅销作品，如今将其搬上大银幕，“回忆杀”势必会帮助其吸引一部分书迷走进影院。

曾经为《集结号》《一九四二》等电影掌镜的吕乐是资深摄影师，但身为电影导演，他的作品不多。他的第二部剧情长片《找到你》即将登场，影片聚焦女性题材，通过讲述姚晨饰演的职场妈妈“李捷”，及马伊琍饰演的城市边缘母亲“孙芳”，为了孩子展开48小时追寻和救赎的故事，反映当下社会不同身份母亲的境遇。影片采用双女主叙事视角，姚晨和马伊琍强强联手。

（原标题：电影国庆档 大导们能否扳回一城？）

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