《战狼2》确定小规模重映 所获票房不参与分账

《战狼2》剧照

新京报快讯（记者周慧晓婉）今日，微博博主“TNABO北美票房榜吧”爆料《战狼2》预计将于9月19日-10月19日重新上映，今日下午，网络上也有“大地院线将开展《战狼2》影片复映活动征集”的截图。新京报记者向多家院线求证，其中大地院线旗下影院的工作人员表示确实有收到类似通知，但这并不是大规模的复映，同时票房不参加分账，更多属于影院的个体行为。随后，记者询问了首都电影院、上影影城SFC等影院工作人员，他们表示暂无收到类似消息的通知。票房分析师罗天文认为，“小规模重映属于院线行为，很有可能是为了影片差异化内容进行的操作，票房不参加分账对整体大盘影响更是微乎其微，可以说用这个影片来振兴票房是很难的。”

记者了解到，查询猫眼专业版票房软件可见，9月19日当天确实已经有了《战狼2》的预售，并有了1.6万票房成绩。关于选择《战狼2》进行复映的原因，该工作人员表示，是考虑到九月影市票房相对比较冷淡，另外今年国庆档也缺少主旋律的影片，复映可以给观众带来更多选择。去年7月27日，由吴京执导的动作军事电影《战狼2》在内地上映，影片上映后引发全国观影热潮，下映档期一度延期2个月，内地最终总票房高达56.81亿元，打破《美人鱼》此前创下的33.92亿元纪录，成为目前国产电影历史最高票房电影。

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