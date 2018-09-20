“准博士”孙杨代表新生发言:可以免费教大家游泳

“希望大家今后能在各类专业课上多给我更多辅导，我可以免费教大家游泳。”9月19日，奥运冠军孙杨入学上海体育学院。

孙杨

原标题：孙杨入学上体院代表新生发言：可以免费教大家游泳

“希望大家今后能在各类专业课上多给我更多辅导，我可以免费教大家游泳。”9月19日，奥运冠军孙杨入学上海体育学院。

当日上午，上海体育学院2018级新生开学典礼在上海体院综合馆举行，1600余名2018级新生参加开学典礼。孙杨入读上海体育学院2018级博士研究生，作为新生代表发言。面对即将到来的新起点、新征程，孙杨代表全体新生向各位老师、家长们表态：请放心，我们一定会在上海体院用心学习，刻苦训练，用优异的成绩来兑现今天的承诺。

孙杨提到，中国体育事业正在蓬勃发展，新时代赋予了体院学生更高的期望和使命，“我们已不仅仅是为了训练和比赛而来，我们在这里学到的每一份知识，将来都有可能化为建设‘体育强国、健康中国’的一份动力。”

孙杨说，“身心一统，兼蓄竞攀”的校训，也将成为他激励自己奋进的座右铭，“金牌是必须去努力争取的，但这不是唯一，能让更多人因为体育而懂得生活、全面发展，才是新一代上体人继往开来的重任和职责。”

孙杨艰苦付出的背后也有上体人的努力。2012年伦敦奥运会备战阶段，上海体育学院教授郑闽生带领的游泳国家队技术组充分利用运动原理，改进了孙杨的转身技术，为后来孙杨屡次打破世界记录获得奥运冠军奠定了技术基础。此项科研攻关获国家科学技术进步二等奖。

关键技术动作的改进也让孙杨看到了运动人体科学的奥妙之处，此次入学上海体育学院，他就读的就是运动人体科学专业。这是上海体育学院的优势专业，在运动科学研究方面，学校具有悠久的办学历史、深厚的科研实力和强大的教师团队，获得的国家自然科学基金立项数和SCI（SSCI）论文发表数在全国同类院校位居第一。

孙杨的导师是上海体育学院运动科学学院院长刘宇，刘宇是国内体育学科中首位获得教育部“长江学者”特聘教授称号的教授，其研究方向为：运动生物力学、神经肌肉系统动力学、体育工程。先后主持、承担国家级、省部级等课题20余项。

运动人体科学作为体育学二级学科，交叉性强，有机地将体育科学、医学以及工程学相融合。上海体育学院的运动人体科学专业汇聚了运动解剖学、运动生理学、运动医学、运动生物化学与营养学、体质学、生物学、力学、心理学等多学科教学科研人员，主要培养运动健身与竞技运动训练科学指导、科技服务等多方面人才。

浓重的上体情结也是孙杨选择在博士阶段就读上海体育学院的一个原因。孙杨的父母都是上海体育学院85级的校友，作为校友，他们也现身分享会现场，跟师生分享了在校学习的经历，同时也讲述了对孙杨的培养经验。

上海体育学院创建于1952年，是新中国成立后创建最早的体育高等学府，是新中国体育高等教育的发源地，是我国培养高层次体育人才的摇篮。2017年入选国家首批“双一流”世界一流学科建设高校和上海高水平地方高校。在全国第四轮学科评估中，学校获体育学一级学科A+评价。在上海软科发布的2017年全球体育类院系学术排名中，上海体育学院成功跻身全球百强，成为国内全球排名最高的体育类院校。2018年世界最佳体育科学学院的排名中，上海体育学院位居亚洲第一。

学校坚持“特色与质量并重，学科建设与人才培养相互促进”的方针，在主动对接国家（区域）发展战略的进程中，与时俱进地推动学校发展，在体育教育训练学、运动健康与康复、体育新闻与传播、体育产业经济、体育公共管理和体育艺术方向等领域凝练了方向，积累了优势，为国家体育事业和产业发展培养了一大批优秀人才，知名教练孙海平、施之皓、陈忠和，奥运冠军邹市明、丁宁、李晓霞、吴敏霞等都是杰出代表。

孙杨

[新生代表孙杨在2018级新生开学典礼上的发言]

尊敬的各位领导，老师们、同学们：

大家好。

我是来自“运动人体科学专业”的新生孙杨。非常荣幸能代表全体新生发言。相信大家现在的心情和我是一样的，在即将翻开人生新篇章的重要时刻，心中充满了激动和憧憬。此时此刻，我们最想对一路上给予我们无私关爱和辛勤培养的亲友和老师们，由衷地说一声：谢谢！

面对即将到来的新起点、新征程，我想代表全体新生向各位老师、家长们表个态：请放心，我们一定会在上海体院用心学习，刻苦训练，用优异的成绩来兑现今天的承诺！

之所以我们有这样的信心和决心，是因为：

作为一名新生，我们懂得“敬畏”。在体育界有一句名言，那就是“记录是用来打破的”。我们来自五湖四海，都曾在各个方面取得过优秀的成绩，但是从今开始，一切成绩只代表过去。我们之所以来到这里，源于渴望学习、探索未知，从而成为更好的自己。“更快、更高、更强”就是要我们敢于挑战极限、突破未知。对于“未知”，我们将始终充满敬畏，并且会带着归零的心态，用平常心和进取心去迎接新的挑战。中国体育事业正在蓬勃发展，新时代赋予了体院学生更高的期望和使命，我们已不仅仅是为了训练和比赛而来，我们在这里学到的每一分知识，将来都有可能化为建设“体育强国、健康中国”的一份动力。

作为一名新生，我们懂得“传承”。大家可能不知道，我的父母都是毕业于上海体院，对于他们来说，我能来此学习就是一种延续。对于全体新生来说，我们要努力传承的，是上海体院用66年时间书写的“兴体报国”！每当我通过努力，能在赛场上见证国旗的升起，我都会无比自豪和激动。登上领奖台的往往只有选手一人，但是每一枚金牌的背后，都是无数运动员、教练员、科研工作者不懈努力的沉淀。因此，当我们步入上体校门，无论你是否参赛，都意味着我们将成为这一征程的亲历者和参与者。

作为一名新生，我们懂得“创变”。 “身心一统，兼蓄竞攀”是上体的校训，是上体首任院长吴蕴（yùn）瑞先生提出的，并积极倡导至今的。今后也将成为我激励自己奋进的座右铭。这八个字充满了人生哲理，需要我们用一生去品味和践行，更重要的是需要我们结合中国新时代的特征，去开拓和创新。我们这届新生多数和我一样，是90后（请核实），90后是互联网的原住民，是伴随着中国互联网的飞速发展和长大的，我们深知自主创新的意义和伟大。因此，我们对于“体育即生活”会有更深刻的理解和体会。我个人认为，金牌是必须去努力争取的，但这不是唯一，能让更多人因为体育而懂得生活、全面发展，才是新一代上体人继往开来的重任和职责。我希望通过我们这批人的共同努力，能让“90后”除了拥有“逗比、卖萌”的标签以外，还能深深地打上“创变”的标签。

总之，请各位领导、老师、家长们放心，我们一定会在在相互比拼中互相学习，在相互超越中互相欣赏。同学们，就让我们共同携手，从新起航，搏击风浪。希望大家今后能在各类专业课上多给我更多辅导，我可以免费教大家游泳。

最后，祝全体老师工作顺利，祝同学们学业有成，祝我们的学校越来越好。

谢谢大家！

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