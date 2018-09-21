王思聪放弃S赛名额 注册一月多便宣布正式退役

王思聪

原标题：王思聪放弃S赛名额，注册一月多便退役

今日下午，IG电子竞技俱乐部战队经理藏马在微博公布了与王思聪（ID：WXZ）的微信聊天记录。其中，宣布WXZ放弃参加S8且WXZ正式退役。

王思聪2011年就收购了CCM战队，并组建了IG电竞俱乐部，成为IG战队的老板。他不仅是电竞技投资人，也是资深电竞爱好者。8月16日深夜，王思聪宣布注册成为LPL（英雄联盟职业联赛）选手，并将参加比赛。8月19日，在LPL夏季赛第9周时，王思聪以IG新ad选手的身份首场登场。但是，他状态并不好，被对方压制厉害，还被VG的打野赵信在野区找到并单杀。但后期比赛，王思聪逐渐适应，配合队友完成被破两高地后的绝境翻盘，获得职业生涯的首场胜利。

第二局时，王思聪并未上场，最终IG以2比0横扫VG，获得胜利。在赛后接受采访中，王思聪说：“虽然获得了胜利，但大家有目共睹，确实我的发挥不是很好。一方面是我比较紧张，还有一方面，确实是和职业选手差距非常大，估计以后我也不会再做这个尝试了。”

此次IG战队拿下中国赛区S8的入场卷后即将启程奔赴韩国，在此之前王思聪正式退役。IG电竞俱乐部官微转发了藏马的微博，并写道：“感谢WXZ选手在IG期间的努力和贡献，希望以后经常回来看看，IG永远都是你家（的）。”

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）